日式漢堡排｜平平和和｜和和平平｜板橋深夜食堂｜板橋車站美食【新北市板橋區】平和居酒食処

前幾天和同事聊天，同事向我推薦了一間位於板橋區文化路一段上的居酒屋-「平和居酒食処」。平和居酒食処於今年新開幕，距離板橋車站步行約4-5分鐘，交通非常便利。開幕以來憑藉著精緻的日式餐點，在Google上維持著高評價。平實低調的店面在熙來攘往的都市中顯得特別隱蔽，清幽的氛圍彷若來到一處桃花源~

踏入其中，一樓為平和居酒食処，工業風的裝潢和一般日式居酒屋給人的感覺不同，更像是餐酒館。

二樓是與平和居酒食処為姐妹店，作為酒吧的「九半商事」。

平和居酒食処亦有提供清酒、水果酒、啤酒與調酒，請大家理性飲酒，如嘔吐於店內將酌收清潔費3000元。【喝酒不開車，開車不喝酒。】我們的目的一直以來都很專一，那就是為了品嚐美味的料理。除非有特別計畫，並且搭乘大眾交通運輸工具，不然即便是來到了居酒屋，基本上我們都是不喝酒滴 ~

⛩️日式漢堡排⛩️

日式漢堡排那豐富的肉汁和無需用力咀嚼的絞肉排，就是最適合像我這樣懶的咬咬咬或牙口不好的人。超厚實的漢堡排上有一片起司片，為漢堡排增加鹹味和奶香。切開漢堡排，肉香四溢，漢堡排入口鬆軟，肉質細嫩(被絞碎的程度應該是細)。日式漢堡排含有牛肉、豬肉，牛肉本身的甜味和豬肉帶來的口感很平衡，蘸上平和居酒食処特製的醬汁，感覺很像高級牛排館的蘑菇醬或紅酒醬那樣的口味，醬汁增添了漢堡排的層次感。一旁還有配菜，馬鈴薯角和青花菜，光這道日式漢堡排我們就吃得挺飽的說!

⛩️紅酒燉牛肉⛩️

紅酒燉牛肉很吃功夫的，上面淋的鮮奶油為其香氣增添了一絲誘人的氣息。牛肉燉得軟爛，入口即化，裡面還有同樣燉煮的非常入味的紅蘿蔔和吸了滿滿醬汁、有燉透感的蘑菇。這三樣料同時入口，牛肉的肉汁香味、紅蘿蔔蔬菜甜味，蘑菇抓著紅酒香氣燉煮過後的甜味滿滿，在嘴中跳起了華爾滋，舒服啊! 不會過鹹的調味，不用配飯就很好吃了，但對於米食文化的台灣人來說，這樣的功夫菜不免俗就是要來碗飯伴著吃，會更香，對吧、對吧!

⛩️揚出豆腐⛩️

揚出豆腐選用蛋豆腐裹粉炸過，底下是柴魚醬油類的，上面的白蘿蔔泥混合著醬汁，夾著豆腐一起入口。浸在醬汁中的揚出豆腐吸附了滿滿的醬汁，沒有沾附醬汁的部分帶有些微酥脆感，搭配著白蘿蔔泥的清爽感，不但可以解膩，而且濕潤好入口，讚啦!

⛩️薑汁燒肉⛩️

薑汁燒肉我猜應該是以洋蔥做基底，帶出里肌豬肉的甜味，這道我們夫妻倆一致認為滿分十分為十分的超美味! 一般里肌肉常常會處理過柴，平和居酒食処的里肌是瘦肉女生的最愛，而且口感相當軟嫩。搭配著濕料滑順入口，軟嫩香甜的滋味，尾韻帶有微微的薑味慢慢散開，是一道極致的佳餚!

⛩️唐揚炸雞⛩️

唐揚炸雞是老婆大人點的，加上服務生上菜時我沒有仔細聽介紹，因此這道著實驚艷到我了，ㄎㄎ(講故事開始)! 唐揚炸雞蘸上一旁附的肯瓊醬，讓我有種吃到品客洋芋片披薩口味的那種錯覺。唐揚炸雞酥脆的外皮，咬下後噴汁，雞肉肉質軟嫩，搭配口味獨特的沾醬，滋味濃郁又帶著辛辣尾韻，絕對是厲害的，刷刷刷的吃啊!

瞥了一眼盤中角落擺著的些許海帶絲，還以為是解膩用的，想說就一口吃就好。不吃不知道，一吃噴火啊! 這哪是什麼海帶絲，人家是名副其實的剝皮辣椒，立馬灌了兩杯水緩解、緩解。但有一說一，這剝皮辣椒除了辣之外，還帶有甜味，是我不會討厭的辣。只是我以為是海帶絲，真正是驚艷到我了呢!

⛩️主廚特製義大利麵⛩️

今天的主廚特製義大利麵是烤鴨胸肉醬義大利麵，鴨胸煎烤過後淋上巴撒米克醋膏，鹹香中帶著微酸。義大利麵的口感屬於剛好的那種，沒有麵心或是特別脹大感，剛好的麵條吸附剛好的醬汁，醬汁中還帶有滿滿的肉末吃起來就是舒服。調味上不會過鹹，吃起來也不會口乾。平和居酒食処的主廚特製義大利麵給得相當大盤，幾乎可以說是一般義大利麵店的雙倍份量了，飽足感相當夠!

⛩️滑嫩蛋包飯⛩️

滑嫩蛋包飯的蛋包很軟嫩，切開後裡面是會留下蛋液的那種，搭配底下的番茄洋蔥炒飯，這撲面而來的蛋香味就滿分了! 日式蛋包飯有一種是鋪個蛋皮的普通蛋包飯，相比起來說，滑嫩蛋包飯是滑蛋的概念，是日式咖哩飯用的那種蛋包，真的超好吃。下次來滑嫩蛋包飯依然是必點之一，平和居酒食処的主食都是饌玉炊金啊!

⛩️鐵板蛋豬排⛩️

鐵板蛋豬排是黑板上寫著的特色限定菜單之一，偏厚切炸豬排路線，調味像是壽喜燒再淡些，搭配蛋和洋蔥。豬排處理得軟嫩好吃，這樣的豬排想必不是脆感。豬排外皮吸了滿滿的醬汁，和蛋、洋蔥一起入口，嘴中層次感分明，甜、香、嫩、Q都做到了。再來碗白飯，就是豬排親子丼的概念，直接秒殺!

平和居酒食処的氛圍很適合用餐聊天，高度隱蔽的空間感覺自己就像是VIP呢! 雖然今天我們沒有喝酒，但平和居的調酒看起來就很棒，直覺下次有機會是該要點來品嚐一番。通常居酒屋的料理會為了配酒，在菜色調味上會偏重口，但平和居酒食処的餐點調味都是很適中的，並且每道料理的特色都有展現出來。除了好吃是必然的之外，更值得稱讚的是搭配的醬汁，應該是平和居的靈魂了! 想放鬆、輕鬆聊天、歡喜吃美食，「平和居酒食処」絕對是好選擇!

平和居酒食処

地址: 新北市板橋區文化路一段219-5號1樓

電話: (02)2960-2260

營業時間: 週三-週日18:00-00:00(餐點最後加點為23:30)；週一-週二公休

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