平日不限時插座咖啡廳，週末玩桌遊+用餐6小時玩好玩滿！寵物友善、桃園中壢的複合式桌遊咖啡廳 | 【桃園 中壢區】玩逗樹咖啡-中原店

和以前高中同學約在中壢一家桌遊店見面

但發現他們家的早午餐也好好吃！而且如果搭配桌遊方案

其實可以週末整個下午玩好玩滿！推薦一群朋友很適合來這裡聚餐聊天

玩逗樹咖啡-中原店 環境

玩逗樹咖啡中原店位在一個埤塘公園內的景觀咖啡廳，景色非常漂亮

埤塘公園出入口就有機車格與汽車停放區

店內超級寬敞舒適、無障礙空間且寵物友善

尤其靠近大面落地窗邊，採光極佳！

不僅適合辦公、聚會、玩桌遊，甚至晚上小酌一下都沒問題

平日不限時且有插座，坐在這裡唸書、工作很舒服

9月份還有駐唱活動，有興趣的人可以到他們粉專看詳細內容喔

餐具部分自取，用餐完畢後要記得將餐盤回收

玩完桌遊也是要按照編號放回原處喔～

如果要找特定桌遊，旁邊都有附錄可以查閱

不知道要玩什麼，就找有空的店員請他們推薦一下

消費方式有幾種

只想吃東西：低消一杯飲料或餐點，平日不限時/假日限四小時，但可再次低消續時

只想玩桌遊：每人250，平日無限玩/假日限時4小時，續4小時+100元

想吃又想玩：低消一杯飲料或餐點＋桌遊費200，平日無限玩/假日限時6小時，但可再次低消續時

但偷偷說，有更便宜的選擇，週日到週四晚上7點後來玩，每人只要150元喔！

完整菜單👉https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675019404647802&type=3&mibextid=ncKXMA

玩逗樹有個很特別的特色，就是他們的吸管，乍看之下很普通

但其實是植物吸管！用原生蒲草進行製作，是最天然的一次性環保吸管

玩逗樹咖啡-中原店 餐點

任一餐點+99就能任選飲料，+139附奶酪以及任選飲品

所有皆是用心親手製作，不使用任何調理包

獨享小拼盤(1-2人) NT.180 不客觀推薦★★★★★

炸物小拼盤有黃金脆薯、甜不辣、雞米花

甜不辣表面炸得很酥，咬起來頗有嚼勁、越嚼越有甜不辣特有香氣

雞米花則是一口放入時，會竄出鹹香與肉味的多汁氣息，十分好吃

椒鹽雞腿捲 +NT.45 不客觀推薦★★★★★

椒鹽雞腿捲是我個人大推的品項，一定要加點

咬下去便湧入豐沛的肉汁香氣，微微鹹香、尾韻是椒鹽的提味，很讓人上癮的組合

鮭鮭山上碰到蛋 NT.300 不客觀推薦★★★★★

玩逗樹的早午餐拼盤超級豐盛！沙拉、脆薯、大蒜麵包、鮭魚和美式炒蛋

鮭魚口感細緻，帶點鹹香氣息，搭著下方軟綿綿炒蛋一起，豐富又好吃

迷迭食光雞腿排 NT.350 不客觀推薦★★★★★

紮實富含肉汁，表面煎到焦黃，讓富有嚼感的肉質多些焦脆感

熔岩起司牛肉堡 NT.290 不客觀推薦★★★★★

滿滿罪惡的起司和牛肉的香味完全融在一起

不僅有滿滿的牛肉味，中間交雜著濃郁的起司，不禁會大口大口接著吃

麵包對決揪醋咪 NT.260 不客觀推薦★★★★★

我滿喜歡他們的麵包對決，有桂圓紫米和五穀雜糧兩種麵包

附上小份奶酪，佐開胃巴薩米克醋，還有自製的酸酸甜甜蘋果抹醬！

酥鬆的麵包本身就有麵香味，搭著酸甜蘋果果醬，還滿好吃的

來到玩逗樹，就有種十分放鬆的愜意感受

白天採光舒服、晚上帶有昏黃的燈光氣氛～

週末可以直接來這裡用餐＋玩桌遊，6小時玩好玩滿

即使不想來玩，平日到這裡工作、讀書，享受不限時、幽靜舒適的氛圍

玩逗樹咖啡-中原店( 粉專 ) 地址：桃園市中壢區新中北路526號 電話：0965 443 992 營業時間：週一至週日 11:00-23:30

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