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【彰化市】彰化排隊名店｜不二坊蛋黃酥｜一天開放兩時段購買｜星期一店休

2023-09-11 09:59:15 珍妮佛的花草呢喃 人氣：106
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1612篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 彰化市

造訪商家：不二坊
phone04-7225-328
place彰化縣彰化市中正路一段293號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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11.jpg

八月下旬有機會南下，順便來彰化不二坊買蛋黃酥

當時每人限購45顆，且兒童身高要滿140cm才能買

今天上不二坊FB發現9/5-9/26門市暫停販售

9/27（三）-9/29（五）才會開放現場購買

更多更詳盡的相關資訊請上不二坊FB瀏覽

 

0.jpg

▲中正路不太好停車，阿肥停得很遠，買完再來載我們

 

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▲據旁邊代購店家說從六月就開始天天排隊

加上媒體不斷加持，愈接近中秋愈難買到

班上同學有媽媽每次打電話想預定沒一次打通過

網路還看到有人打上百通，乾脆直接來現場排隊

那天人龍也是排進巷子，當時排了兩小時才買到

蛋黃酥是一批一批出爐，等待時間會拉長不少！

 

3.jpg

4.jpg

購買時段09:00-12:00、14:30-17:30

中午有兩個半小時的午休時間，售完為止

 

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6.jpg

▲有規定店內不能拍照，所以只能拍拍外觀

每個人都在門口這邊告知購買顆數，六顆是塑膠盒包裝

15入、20入是紅色禮盒包裝，送人的話禮盒還不錯！

※今年價格6入300元、15入750元、20入1000元※

 

7.jpg

▲買了兩盒15入、兩盒6入，離開後跑來全家吹冷氣，孩子順便買東西

 

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▲都有附提袋

 

9.jpg

▲拿起來蠻有重量的

 

11.jpg

14.jpg

▲外皮酥脆帶著微微奶香！

 

15.jpg

▲拿在手上溫度跟重量都很有感

想體驗一下溫熱的蛋黃酥口感如何，一入口發現十分綿密

香甜豆沙和鹹香蛋黃中和了甜度，與酥香外皮融合有層次

冷掉之後的外皮似乎又更酥，我個人比較喜歡常溫的口感

但也有人覺得剛出爐熱騰騰最好吃，看個人喔

 

16.jpg

除了不二坊，彰化還有其他知名蛋黃酥店，而且不用排得這麼誇張

我是覺得還不錯吃，也有人非常喜歡，我同學也有吃過覺得普通的

想嘗鮮的話建議避開節日或許不用排隊，或是只要排一下就買的到

不然這人潮與花費的時間簡直太驚人了！

 

【不二坊】

地址：彰化市中正路一段293號

電話：04 722 5328

營業時間：09:00-12:00、14:30-17:30

星期一公休

FB

❤點此瀏覽更多彰化美食、旅遊景點❤

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561565

 
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珍妮佛的花草呢喃

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Hi，我是珍妮佛!! 喜歡拍照、喜歡美食和旅遊 《聯絡信箱：joy19830429@gmail.com》非誠勿擾
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