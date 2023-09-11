林口義式餐廳推薦｜Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店～經典義式料理搭配潔白優雅的用餐環境，另有包廂空間

新北聚會餐廳推薦、林口義式餐廳推薦就選Snail蝸牛義大利餐廳

Snail蝸牛義大利餐廳成立於2009年，第一家店位置就在台北市的民生東路附近

目前在全台已擁有5家分店～

很幸運在林口地區有Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店可以享用美味經典義式料理

【目錄索引】

‧Snail蝸牛義大利餐廳-環境介紹

‧Snail蝸牛義大利餐廳-優惠活動

‧Snail蝸牛義大利餐廳-餐點介紹

‧Snail蝸牛義大利餐廳-店家資訊

Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店就在林口昕境廣場內

提供地下停車場（用餐、消費可折抵停車費）

旁邊也有多個收費停車場及路邊停車格，停車非常方便

位在一樓的Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店

從文化三路一段402巷的入口進來，就很容易發現它的存在

【Snail蝸牛義大利餐廳-環境介紹】

用餐空間蠻寛敞的，環境有著韓式、網美風格

以白色為主要設計並使用木頭營造出自然的氛圍

從入口處到每一處的用餐區都讓人有著潔白純淨、舒適清新的感覺

還有一區包廂

可容納12～14人，低消為12,000元

如果有團體聚餐、小型聚會甚至是小會議都很適合

好喜歡Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店的環境，視覺上看起來好舒服

忍不住多拍了好幾張照片

【Snail蝸牛義大利餐廳-優惠活動】

生日壽星贈送蛋糕乙份

不是壽星也沒關係，只要於Google評論就贈送甜點（主廚特製奶酪），或是選飲品（蜂蜜檸檬寒天）

【Snail蝸牛義大利餐廳-餐點介紹】

雙人套餐2180，含佛卡夏麵包二片、湯品擇二、分享開胃菜擇一、迷你披薩擇一、主餐義大利麵/燉飯擇一、排餐擇一、甜點擇一、飲料擇二

再加上幾道單點的菜色，非常豐富的一餐

▲佛卡夏麵包

帶點紮實的口感並帶點嚼勁，愈嚼愈香

可以搭配油醋醬一塊吃，帶點微酸的口感

男友沾著雞肉蒜苗花椰菜濃湯一塊吃也相當不錯

▲雞肉蒜苗花椰菜濃湯

將蒜苗、花椰菜打成泥後料理

裡面還可以吃到雞肉肉末的口感

湯頭的濃稠度滿剛好的，不會讓人覺得膩口的口感

這道除了適合大人，也很適合小朋友及牙口較不好的長輩

▲義式番茄海鮮湯

滿滿的海鮮，而且真材實料

看到的海鮮都給的非常大氣

更重要的是～蝦子已貼心去了蝦殼，食用起來好方便

直接吃就可以了，不用擔心要剝蝦殼弄髒了手還要去洗手

湯頭有著濃郁的蕃茄風味還有著海鮮的鮮美滋味

喝起來很酸爽開胃

▲萊姆風味炸牡蠣（4顆）

有著金黃酥脆的麵衣、裡面是充滿著鮮美風味的牡蠣

一口咬下有著外酥內軟的口感，可以看到麵衣非常薄、裡面是肥美的牡蠣

單吃就能品嚐到牡蠣濃厚的海味

搭配著生菜，更能綜合口感

▲布拉塔無花果沙拉

無花果使用焦糖炙燒過，帶點焦脆、香甜的口感

原本一刀切下，應該會看到布拉塔起司的內餡緩緩流出

但因為放著沒有馬上吃，所以…

柔軟美味、入口綿密的布拉塔起司，充滿著香濃的奶香

搭配生菜吃起來更多了爽口的滋味

屬於一道非常清爽的沙拉

▲義式焗烤田螺

這道菜沒有在雙人套餐裡，但看到菜單上有田螺的料理不禁讓小麥想起之前吃到的好滋味

而且在很多義式料理餐廳都不見得吃的到

於是貪心的多點了這一道，果然沒讓我失望啊！

做法很像是酥皮濃湯，但小麥喜歡酥皮歸酥皮、田螺歸田螺的吃

而男友則是喜歡將酥皮攪拌進去後食用

裡面除了田螺外，還有杏鮑菇、花椰菜，有著超豐富的口感

調味的非常夠味但又不會過鹹，單吃就很可以

▲香辣芝麻菜雞肉

老實說～在雙人套餐裡看到披薩的選項都不是平常小麥特別愛吃的

肉食族的男友點了這道有肉的「香辣芝麻菜雞肉」

沒想到一吃驚為天人！！（至少很對我的味啦）

看起來好像平平淡淡的，但入口後的香氣跟餅皮邊邊烤到酥酥脆脆的口感

尤其清爽有著獨特風味的芝麻菜搭配雞肉及香濃的起司，豐富又美味的滋味

特別的是上面加入的辣椒，更有畫龍點睛的效果

這一道小麥個人覺得非常歐伊系內～～

▲豪華香辣海鮮寛麵

內有干貝、海魚、大白蝦、蛤蜊、杜蘭小麥炸透抽、風乾蕃茄、辣椒

一端上桌是不是會以為點了哪一道海鮮熱炒！？

這算是小麥看過數一數二有著豐盛海鮮的義大利麵

干貝煎到外層焦焦的，裡面依舊有著柔軟帶有一絲絲的口感

吃起來有著豐富的海味，咀嚼在嘴裡散發著滿滿的鮮甜滋味

透抽一般都是直接用新鮮的下去拌炒，蝸牛義大利餐廳是使用炸過的透抽

吃起來香氣十足、肉質彈牙鮮美

這干貝跟透抽我特別愛

海魚的部份吃起來很像鮭魚，這也是我吃過這麼多海鮮的義大利麵

頭一次吃到使用鮭魚且有著這麼豐盛的海鮮配料

寛麵是手工製作，有著Q彈的口感

小麥本身就喜歡比較偏寛、偏帶有嚼勁的麵體，所以這寛麵的口感我非常喜歡

尤其整道料理的調味是屬於偏重口味的，帶點香辣的口感

整體來說味道非常濃郁好吃，一口接著一口停不下來

▲澳洲M8-9和牛臀肉上蓋6盎司

旁邊搭配的時蔬，不像水煮或川燙那樣無味

而是有簡單調味，微帶點鹹香也很好吃

比較特別的是還有無花果，口感酸酸甜甜像蜜餞般

澳洲M8-9和牛臀肉上蓋裡面還保有粉嫩的色澤

口感Q軟略帶點嚼勁

可以搭配海鹽或是昆布鹽，但小麥特別喜歡昆布鹽的口感

之前都只有在無菜單料理吃過，沒想到在蝸牛義大利餐廳也吃的到

▲烤黑糖拿鐵

上層的黑糖烤的非常均勻

一入口先感受到黑糖的香氣，接著是咖啡的滋味微帶點甜度

喝起來非常順口，咖啡味道不會太苦

▲玫瑰荔枝寒天泡泡

夏天來杯清涼的氣泡飲非常消暑

一入口就感受到荔枝香甜及玫瑰淡雅芬芳的香氣，味蕾相當豐富

加上微氣泡感，喝起來非常清涼爽口

▲提拉米蘇

帶有淡淡酒香的提拉米蘇

柔滑細緻的口感，散發著奶香、可可香及淡淡可可的甘甜滋味

上層擺上水果讓味蕾更加豐富

是一道非常美味的提拉米蘇

林口昕境廣場內除了有美食外，還有百貨及影城，假日來到這裡吃喝玩樂一應俱全

吃完Snail蝸牛義大利餐廳逛一逛或是來場電影都很適合

是林口地區休閒的好去處

也是林口地區非常推薦的美食餐廳

【Snail蝸牛義大利餐廳-店家資訊】

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號（昕境廣場一樓）

電話：02－2600 3339

營業時間：

週一-週四 11:30～15:00（最後收客14:00）、17:30～21:30（最後收客20:30）

週五 11:30～15:00（最後收客14:30) 、17:30～22:00（最後收客20:30）

週六 11:30～22:00（最後收客20:30）

週日 11:30～21:30（最後收客20:30）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086463969862

官網：https://www.snail-italy.com/

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