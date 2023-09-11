為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 林口義式餐廳推薦｜Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店～經典義式料理搭配潔白優雅的用餐環境，另有包廂空間

林口義式餐廳推薦｜Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店～經典義式料理搭配潔白優雅的用餐環境，另有包廂空間

2023-09-11 10:15:04 麥的小窩 人氣：101
share
窩客好文

麥的小窩

發表篇數：703篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：Snail 蝸牛義大利餐廳_林口昕境店
phone02-2600-3339
place新北市林口區文化三路一段402巷2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

新北聚會餐廳推薦、林口義式餐廳推薦就選Snail蝸牛義大利餐廳

Snail蝸牛義大利餐廳成立於2009年，第一家店位置就在台北市的民生東路附近

目前在全台已擁有5家分店～

很幸運在林口地區有Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店可以享用美味經典義式料理

 

【目錄索引】

‧Snail蝸牛義大利餐廳-環境介紹

‧Snail蝸牛義大利餐廳-優惠活動

‧Snail蝸牛義大利餐廳-餐點介紹

‧Snail蝸牛義大利餐廳-店家資訊

 

Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店就在林口昕境廣場內

提供地下停車場（用餐、消費可折抵停車費）

旁邊也有多個收費停車場及路邊停車格，停車非常方便

 

位在一樓的Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店

文化三路一段402巷的入口進來，就很容易發現它的存在

 

【Snail蝸牛義大利餐廳-環境介紹】

用餐空間蠻寛敞的，環境有著韓式、網美風格

以白色為主要設計並使用木頭營造出自然的氛圍

從入口處到每一處的用餐區都讓人有著潔白純淨、舒適清新的感覺

 

還有一區包廂

可容納12～14人，低消為12,000元

如果有團體聚餐、小型聚會甚至是小會議都很適合

 

好喜歡Snail蝸牛義大利餐廳林口昕境店的環境，視覺上看起來好舒服

忍不住多拍了好幾張照片

 

【Snail蝸牛義大利餐廳-優惠活動】

生日壽星贈送蛋糕乙份

不是壽星也沒關係，只要於Google評論就贈送甜點（主廚特製奶酪），或是選飲品（蜂蜜檸檬寒天）

 

【Snail蝸牛義大利餐廳-餐點介紹】 

雙人套餐2180，含佛卡夏麵包二片、湯品擇二、分享開胃菜擇一、迷你披薩擇一、主餐義大利麵/燉飯擇一、排餐擇一、甜點擇一、飲料擇二

再加上幾道單點的菜色，非常豐富的一餐

 

▲佛卡夏麵包

帶點紮實的口感並帶點嚼勁，愈嚼愈香

可以搭配油醋醬一塊吃，帶點微酸的口感

男友沾著雞肉蒜苗花椰菜濃湯一塊吃也相當不錯

 

▲雞肉蒜苗花椰菜濃湯

 

將蒜苗、花椰菜打成泥後料理

裡面還可以吃到雞肉肉末的口感

湯頭的濃稠度滿剛好的，不會讓人覺得膩口的口感

這道除了適合大人，也很適合小朋友及牙口較不好的長輩

 

▲義式番茄海鮮湯

 

滿滿的海鮮，而且真材實料

看到的海鮮都給的非常大氣

更重要的是～蝦子已貼心去了蝦殼，食用起來好方便

直接吃就可以了，不用擔心要剝蝦殼弄髒了手還要去洗手

 

湯頭有著濃郁的蕃茄風味還有著海鮮的鮮美滋味

喝起來很酸爽開胃

 

▲萊姆風味炸牡蠣（4顆）

 

有著金黃酥脆的麵衣、裡面是充滿著鮮美風味的牡蠣

一口咬下有著外酥內軟的口感，可以看到麵衣非常薄、裡面是肥美的牡蠣

單吃就能品嚐到牡蠣濃厚的海味

搭配著生菜，更能綜合口感

 

▲布拉塔無花果沙拉

 

無花果使用焦糖炙燒過，帶點焦脆、香甜的口感

 

原本一刀切下，應該會看到布拉塔起司的內餡緩緩流出

但因為放著沒有馬上吃，所以…

柔軟美味、入口綿密的布拉塔起司，充滿著香濃的奶香

搭配生菜吃起來更多了爽口的滋味

屬於一道非常清爽的沙拉

 

▲義式焗烤田螺

這道菜沒有在雙人套餐裡，但看到菜單上有田螺的料理不禁讓小麥想起之前吃到的好滋味

而且在很多義式料理餐廳都不見得吃的到

於是貪心的多點了這一道，果然沒讓我失望啊！

 

做法很像是酥皮濃湯，但小麥喜歡酥皮歸酥皮、田螺歸田螺的吃

而男友則是喜歡將酥皮攪拌進去後食用

裡面除了田螺外，還有杏鮑菇、花椰菜，有著超豐富的口感

調味的非常夠味但又不會過鹹，單吃就很可以

 

▲香辣芝麻菜雞肉

 

老實說～在雙人套餐裡看到披薩的選項都不是平常小麥特別愛吃的

肉食族的男友點了這道有肉的「香辣芝麻菜雞肉」

沒想到一吃驚為天人！！（至少很對我的味啦）

 

看起來好像平平淡淡的，但入口後的香氣跟餅皮邊邊烤到酥酥脆脆的口感

尤其清爽有著獨特風味的芝麻菜搭配雞肉及香濃的起司，豐富又美味的滋味

特別的是上面加入的辣椒，更有畫龍點睛的效果

這一道小麥個人覺得非常歐伊系內～～

 

▲豪華香辣海鮮寛麵

內有干貝、海魚、大白蝦、蛤蜊、杜蘭小麥炸透抽、風乾蕃茄、辣椒

 

一端上桌是不是會以為點了哪一道海鮮熱炒！？

這算是小麥看過數一數二有著豐盛海鮮的義大利麵

 

干貝煎到外層焦焦的，裡面依舊有著柔軟帶有一絲絲的口感

吃起來有著豐富的海味，咀嚼在嘴裡散發著滿滿的鮮甜滋味

透抽一般都是直接用新鮮的下去拌炒，蝸牛義大利餐廳是使用炸過的透抽

吃起來香氣十足、肉質彈牙鮮美

這干貝跟透抽我特別愛

海魚的部份吃起來很像鮭魚，這也是我吃過這麼多海鮮的義大利麵

頭一次吃到使用鮭魚且有著這麼豐盛的海鮮配料

 

寛麵是手工製作，有著Q彈的口感

小麥本身就喜歡比較偏寛、偏帶有嚼勁的麵體，所以這寛麵的口感我非常喜歡

尤其整道料理的調味是屬於偏重口味的，帶點香辣的口感

整體來說味道非常濃郁好吃，一口接著一口停不下來

 

▲澳洲M8-9和牛臀肉上蓋6盎司

 

旁邊搭配的時蔬，不像水煮或川燙那樣無味

而是有簡單調味，微帶點鹹香也很好吃

比較特別的是還有無花果，口感酸酸甜甜像蜜餞般

 

澳洲M8-9和牛臀肉上蓋裡面還保有粉嫩的色澤

口感Q軟略帶點嚼勁

 

可以搭配海鹽或是昆布鹽，但小麥特別喜歡昆布鹽的口感

之前都只有在無菜單料理吃過，沒想到在蝸牛義大利餐廳也吃的到

 

▲烤黑糖拿鐵

上層的黑糖烤的非常均勻

一入口先感受到黑糖的香氣，接著是咖啡的滋味微帶點甜度

喝起來非常順口，咖啡味道不會太苦

 

▲玫瑰荔枝寒天泡泡

夏天來杯清涼的氣泡飲非常消暑

一入口就感受到荔枝香甜及玫瑰淡雅芬芳的香氣，味蕾相當豐富

加上微氣泡感，喝起來非常清涼爽口

 

▲提拉米蘇

 

帶有淡淡酒香的提拉米蘇

柔滑細緻的口感，散發著奶香、可可香及淡淡可可的甘甜滋味

上層擺上水果讓味蕾更加豐富

是一道非常美味的提拉米蘇

 

林口昕境廣場內除了有美食外，還有百貨及影城，假日來到這裡吃喝玩樂一應俱全

吃完Snail蝸牛義大利餐廳逛一逛或是來場電影都很適合

是林口地區休閒的好去處

也是林口地區非常推薦的美食餐廳

 

【Snail蝸牛義大利餐廳-店家資訊】

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號（昕境廣場一樓）

電話：02－2600 3339

營業時間：

週一-週四 11:30～15:00（最後收客14:00）、17:30～21:30（最後收客20:30）

週五 11:30～15:00（最後收客14:30) 、17:30～22:00（最後收客20:30）

週六 11:30～22:00（最後收客20:30）

週日 11:30～21:30（最後收客20:30）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086463969862

官網：https://www.snail-italy.com/

IG：https://www.instagram.com/snail_italian_restaurat/

 

    檢舉
    share
    chevron_left

    桃園美食｜香草蛋糕舖～榮獲桃園十大伴手禮肯定

    桃園平鎮早午餐｜晏朝食早午餐～食材精心挑選、

    chevron_right
    延伸閱讀

    【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

     我是艾兒比！！

    ［2023韓國首爾旅遊］弘大最紅的滿滿起司烤大腸｜飽肚烤腸 雪花烤腸

     拗嗚
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    麥的小窩

    發表篇數：703篇

    作者的其它文章
    同類據點
    JJE Ceremony Cafe kitchen 照片

    JJE Ceremony Cafe kitchen

    4.00 (3人評鑑)

    區域：新北市蘆洲區
    波兒諾義式廚房 土城-Buono Italian Kitchen Tucheng 照片

    波兒諾義式廚房 土城-Buono Italian Kitchen Tucheng

    3.85 (1人評鑑)

    區域：新北市土城區
    歐義式 ALL IS WELL 照片

    歐義式 ALL IS WELL

    5.00 (1人評鑑)

    區域：新北市板橋區
    BLUEHOUSE 樹林本店 照片

    BLUEHOUSE 樹林本店

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市樹林區
    義饗世界 照片

    義饗世界

    4.60 (3人評鑑)

    區域：新北市板橋區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up