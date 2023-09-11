桃園平鎮早午餐｜晏朝食早午餐～食材精心挑選、真材實料，CP值高，提供文青的用餐環境

晏朝食早午餐是一家新開幕沒多久的平鎮早午餐

提供的餐點很多都是自己做的，且飲料也不同於一般平價早餐

茶飲大多是一杯一杯沖泡且咖啡有著便利商店的價格卻有專業咖啡店的水準

地點就在平鎮廣德街上，鄰近中壢新屋交流道

附近有文化國小、復旦國小、復旦中學，再過去一點還有平興國小、平興國中

距離學區很近也是很多學生上學會經過的路段，且附近滿滿的住宅區

【目錄索引】

‧晏朝食-環境介紹

‧晏朝食-餐點介紹

‧晏朝食-店家資訊

平鎮廣德街雖不是我上下班必經之路，但下班時偶爾會從這條路回去

看到住宅區一樓的店面有家清新環境的店家，一開始看到會忍不住多看兩眼是賣什麼的

趁著假日沒有出門工作，來到晏朝食早午餐享用悠閒的早午餐

店面是透明玻璃落地窗，從騎樓處就能看到店內用餐環境

【晏朝食-環境介紹】

乾乾淨淨、舒舒服服是我對晏朝食的第一印象

門口一進來的正對面就是櫃檯及作業區，一進來就聽到親切的招呼聲

座位分佈在兩旁，以2人座位為主，都可以依照人數調整桌椅

還有一區四人座位，本想拍張環境照

怎奈這桌客人離開、店家收拾桌面後，客人緊接著一組一組入座這個位子

自助區提供開水、面紙、餐具及辣椒醬

來到晏朝食早午餐除了內用外，也可以外帶

另外也可以透過UberEat美食平台外送

付款方式可使用街口、line pay、信用卡

還有提供wifi可以使用

現場提供紙本的菜單

點餐方式可掃QR CODE點餐，再到櫃檯結帳

來到晏朝食早午餐，用銅板價就能享受高於銅板價的咖啡

店家選用與路x莎與cxxa相同等級的咖啡、鮮奶，但價格僅僅需要便利商店的價格

【晏朝食-餐點介紹】

▲古早味紅茶，少冰 25元

有著傳統古早味紅茶的香氣，甜度不能調整但只有微微糖的甜度

可以品嚐到紅茶清香甘醇的風味但又不會太甜膩

且晏朝食除了古早味紅茶外，其他茶品都是一杯一杯現泡的

▲日安拿鐵，熱／無糖 65元

咖啡香氣非常濃郁，每一口都能品嚐到香濃的咖啡香

後面散發著奶香

屬於咖啡味重於奶香的拿鐵，但喝起來很順口完全不會讓人覺得太苦

▲鮪魚起司蛋餅 55元

附上店家自製的酸黃瓜片，爽脆微酸的口感既開胃又解膩

蛋餅煎到香酥可口，口感略帶點Q勁但不會太乾也不會太硬

可以看到裡面給的鮪魚醬不少，有著鮪魚獨特的香氣、尾韻還有散發起司的鹹香

▲蘿蔔糕，加蛋 60元

蘿蔔糕還有加入小黃瓜絲跟香菜，讓味蕾更加豐富且有層次感

本身就有提供沾醬，但喜歡吃辣的、敢吃辣的甚至是喜歡挑戰辣度的，都可以試試晏朝食自製的辣椒醬

非常香、非常辣

連我敢吃辣的人都被辣到「速速叫」，但吃起來超過癮的

蘿蔔糕表面煎到「恰恰」的，吃起來有著酥酥的口感

特別喜歡加蛋的口感，多了蛋香吃起來味蕾更豐富

▲芋泥肉鬆吐司，加起司 70元

小麥本身喜歡芋泥肉鬆再加上起司的香，所以另外加了一片起司

芋泥是店家手作，跟一般外面吃到帶點水水的口感不同

質地是非常紮實的，芋泥中隱約還能吃到一點點的芋頭丁

散發的是自然、淡淡的芋頭香，甜度也是來自芋頭本身的

肉鬆在咀嚼時散發著肉的香氣再配上綿密香甜的芋泥及起司的香

吃起來讓人覺得很真材實枓

▲熔岩花生醬漢堡，牛肉／加蛋 115元

層層堆疊的食材非常豐富

有起司、蛋、蕃茄切片、生菜、洋蔥絲…等等

麵包部份烤到酥酥的，一口咬下感受到濃郁的花生香，還吃的到花生顆粒

鹹香中帶點花生醬香甜的口感，吃起來非常涮嘴

牛肉保有肉汁完全不會乾柴，吃起來牛肉肉香非常明顯

漢堡部份還有提供塑膠手套可以使用，想吃漢堡又怕吃的滿手的人可以放心點下去！

▲墨西哥莎莎雞肉捲餅 70元

紙袋包的方式很適合拿著食用

不管是在店裡或是外帶，都很方便吃

小麥並不是很常吃墨西哥莎莎雞肉捲餅，但很多莎莎醬吃起來洋蔥味道太嗆我不是很喜歡

晏朝食的莎莎醬酸辣可口，可以感覺到辣椒香辣的口感

搭配著檸檬雞肉、生菜還有新鮮蘋果，一口咬下酸辣滋味、蘋果爽脆多汁的果香有著非常豐富的口感

餅皮帶點Q勁，嚼起來帶點香氣

▲日安拿鐵，冰／無糖 65元

因為晏朝食的咖啡平價又好喝，讓每天習慣來一杯咖啡的我們又點了一杯冰拿鐵

看到杯身如黑糖般的流紋非常療癒

冰冰涼涼喝起來有著咖啡的香氣

晏朝食環境乾淨舒適、餐點美味，吃起來不難發現是很用心的料理

且服務態度很親切（偷偷說～老闆娘很漂亮，看起來好有氣質）

吃美食讓人心情愉悅，遇上好的店家那幸福感會更加乘

真的是一家非常推薦的平鎮早午餐！

【晏朝食-店家資訊】

店名：晏朝食

地址：桃園市平鎮區廣德街10號

營業時間：07:00~14:00，每週二休息

電話：03-402 1911

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100094685242297