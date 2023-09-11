（西門涼麵）瓊芳居～都市傳說老店回來了～萬年隱藏版人氣涼麵店！手作小吃涼麵、抄手通通有～瓊芳居菜單

在西門經營５０年的老店瓊芳居，２００７年歇業後時隔至今重新回歸，在西門萬年地下室重新開張，看我喜歡的部落客介紹就想去嚐看看

僅此一家別無分店，讓喜歡瓊芳居好味道的朋友，可以再次滿足！不過我要先講我的感受，我絕價格真的非常貴

若你要吃飽或物超所值，建議去吃店小二，瓊芳居東西份超級少，我第一次吃到分量這麼少的涼麵，比日本吃的喬賣涼麵還少

小份55元大約五口，雞蛋麵很好吃，醬汁我看介紹居然還可以喝，但口味太重了我吃不習慣，吃完後還慣了一大杯無糖茶飲

紅油抄手吃得出來是自己做，醬汁很香很夠味，吃起來餛飩飽滿，但吃完後超空虛，若可以推出大分量價格高一點或許會想再訪看看

瓊芳居很用心經營，餐點真的很乾淨，用料也沒有偷工減料，內用低消一份，我看街口說可以行動支付，但現場只收現金喔~

店內記得點餐要大聲一點，不然有時候聽不清楚，店內座位很少，主要都是以外帶為主~

瓊芳居菜單 2022.9更新

看到菜單價目表真的很驚訝，物價真的好高，連我超愛吃豆皮的人看到58元都很猶豫，雖然看得出來是非基改的白豆皮，但58元不輸餐廳價格我只好放棄

涼麵小 55元

我原本想說我吃不多點小的就好，沒想到真的那麼小，吃完我超餓還去吃甜不辣，真的太驚訝怎麼這麼小，建議一定要點大份比較能吃出味道

使用雞蛋麵相當衛生，而且麵條彈牙很容易吸附醬汁，加點辣椒味道相當開胃，爽口衛生喜歡重口味別錯過~

紅油抄手70元

這個我就真的不喜歡，抄手皮比較軟的口感跟我口味不同，飽滿的餛飩吃起來像手工製作，餡料很紮實~

醬汁相當夠味鹹香可口，但口味比較重一點，整體而言CP值真的很低，價位大約跟同等級貴了25%左右

以上分享為個人心得感受，每個人口味可能都有差異，

💭店家資訊 瓊芳居

🏠地址: 台北市萬華區西寧南路70號地下之25

🚌交通: 捷運西門站、萬年大樓內地下室手扶梯旁

☎️電話: 0987-131-100

⏰時間: 1200-1800

😪公休: 周日一公休

💬粉專: https://www.facebook.com/chiong.fang.house/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406139050



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