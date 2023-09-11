【台北捷運美食-南港站美食】美利香港茶餐廳.滑蛋蝦仁飯絕品.豬排炒出前一丁.美利流沙西多士好好味

美利香港茶餐廳:台北市南港區忠孝東路七段369號9樓(c棟)，電話:(02)2652-9355，營業時間:11:00-21:30(週五至週六11:00-22:00)

滑蛋蝦仁飯從來不是我會選擇的港式料理，但那天起我會永遠記著這一盤的美味，即便我覺得和我在香港吃到的不太一樣，對我來說道不道地只是個屁，好不好吃，合不合我的胃口才是真理。應該是開幕不久的美利香港茶餐廳，除了這道讓我驚豔的滑蛋蝦仁飯外，豬扒炒出前一丁也非常有水準，甚至比我在港、澳吃到的還喜歡，同樣和港澳茶餐廳有一點出入的流沙西多士也好吃，即便有一點點甜。

那天本來想去愛店【台北捷運美食】【南港站美食】越亮 Only Pho You南港citylink店，但記錯樓層跑到九樓....，發現這家美利香港茶餐廳覺得格局有一點像，好奇問了一下居然是同一個老闆，於是心想相請不如偶遇那就試試吧....何況港式茶餐廳也一直是我喜歡的料理。

可能是都在百貨商場，也可能是同一個老闆，兩家的格局和裝潢都很像，動線和舒適度也很可以，服務整體來說也很ok。

看了一下menu 選項還真不少，甚至比很多香港、澳門的茶餐廳來得多(笑)。

絲襪奶茶不會太甜也有茶香茶甜，鹹檸七友人點的我沒喝。接下來是我們當天點的，我挑幾樣比較喜歡的依序介紹。

經典滑蛋蝦仁飯，讓我最驚豔，滑蛋真的很滑，而且底下的那層還包有一點軟Q，扣在飯上醬汁微微滲入，真是好吃得亂七八糟，蝦仁不少脆甜度也很棒，我一個人扒了半盤左右...即便不是我點的...。

澳門豬扒炒出前一丁，看到名字我以為是豬扒一起炒，結果炒指的只有出前一丁，但不可谷認這麵炒得真是好，脆、Q、濕滑，咀嚼端的麵香、醬甜都很到位，但重點自然是有札實口感，又不至於腌太鹹的豬扒，這豬扒真心覺得比香港、澳門吃到的還棒，重點札實、有厚度、有肉味又不會太過乾礙。

牛腩撈麵，牛腩一口大小，飽嘴微帶咬勁，咀嚼端甜度和肉汁都令人滿意，但撈麵不曉得是不是我們拍太久，有一點乾粘，不過麵香倒是還相當不錯，醬汁微甜頗討喜。

蠔油廣東芥蘭花，說真的，我是吃到這個很嫩的芥蘭花才知道芥蘭和芥蘭的差別，過往牙口不好的我一直不太喜歡這道港澳茶餐廳的招牌菜品，這次我真的改觀了，蠔油的甜度也不會過膩，真心好吃。

接下來是港點，最推的是這個鮮蝦腐皮捲，雖然外貌一點也不應喜....，甚至覺得沒炸好，但一咬居然酥脆的很，重點是裡面的蝦仁餡極為好吃，什麼都不用沾直接入口就非常棒。

蝦餃和魚子蝦燒賣都好吃，但就是中規中矩那種好吃。

萌豬流沙包，剛上桌時還燙燙的，一扒就爆漿，第二個還直接從鼻孔流出來，也太.........可愛，麵皮有甜度微詨勁，流沙是比較偏奶油、偏甜一點的，大抵上好吃，雖然我比較愛鹹一點，偏流沙多一點的。

盆栽芝麻菇菇包，我好像沒有吃到..拍完就被吃光了.....。

冰火波蘿油，皮很酥，一咬乾滿地麵包屑，鹹奶油厚切不膩口，算是有水準，但同樣就是中規中矩的好吃。

美利流沙西多士。西多士算是我在港澳茶餐廳最喜歡的甜點之一，巧克力口味的也不是沒吃過，但灑這麼多真的第一次見，更誇張的是切開裡面根本爆漿.....，口感端麵包和巧克力的酥脆令人印象深刻，中間的流沙滑口、濕潤，真是好吃得亂七八糟。

後到友人加點的皮蛋香菜鍋，已經飽到不行的我，只喝了兩口湯，沒想到蠻好喝，蠻對我的味，即便有一點點不知打哪來的甜。

美利香港茶餐廳:台北市南港區忠孝東路七段369號9樓(c棟)，電話:(02)2652-9355，營業時間:11:00-21:30(週五至週六11:00-22:00)

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