為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 溪湖不二家｜超酥蛋黃酥，溪湖可能找不到這樣的口感與價位吧！！！

溪湖不二家｜超酥蛋黃酥，溪湖可能找不到這樣的口感與價位吧！！！

2023-09-11 10:35:03 那倆人玩樂人生 人氣：101
share
窩客好文

那倆人玩樂人生

發表篇數：260篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 溪湖鎮

造訪商家：御品軒烘焙坊
place彰化縣溪湖鎮員鹿路三段376巷11號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

御品福軒開在溪湖湖北福德宮的後方，他原本是西環路的麵包店叫御品軒，

現在改到新地點後，名稱也改了。

因為今年剛好有推出蛋黃酥買一送一的限量活動，才意外發現他們家的蛋黃酥很強。

他有可能是溪湖最貴的蛋黃酥，但吃過他的蛋黃酥就能理解，

不論是味道、口感、價位，都可以算是溪湖不二家，目前應該找不到有其他家跟他一樣的。 

御品福軒目前是以外燴為主，麵包、吐司類的產品都是以開團預定為主，

現場門市基本上就是變成烘焙工作室與取貨為主。

由於快接近中秋節，所以去店內可以看到滿滿的蛋黃酥，

除了盒裝外，也有散裝的蛋黃酥可以試試口味。

冰櫃裡的冰Q麻糬那倆人超推的，上次買了花生口味，家人覺得不錯吃，

外皮冰冰ＱＱ的，內餡的花生是顆粒狀，

有別於外面內餡幾乎是花生粉或花生醬，

顆粒狀的花生，吃起來口感超棒的，

而且花生超級香的拉，如果你是花生控一定會很喜歡。

記得那倆人去年也分享不少家蛋黃酥，今年因為很忙，本來不想拍的，

難得在溪湖吃到還不錯的蛋黃酥，Linda特地交代Jason買一盒12粒裝的禮盒來開箱。

12粒的外包裝十分可愛，上頭的小矮人戴著小帽子還吃著麵包呢，

還打著"我是人間小美味"，整體包裝可說是有精心設計過呢～

禮盒內分別是一層6粒裝，共有2層的包裝。

蛋黃酥單顆販售是58元，目前盒裝有優惠價，

只要在9/20前訂購享有優惠價，更多優惠可以關注👉蛋黃酥優惠方案

那倆人覺得這家的蛋黃酥雖然價位算中上，但整體個頭算大、剖面的蛋黃也超大顆，

前陣子蛋價漲了一大波，能用這麼大顆的蛋黃的店家真的不多，

所以定價那麼高，自然是有他的道理。

御品福軒的蛋黃酥外皮是香酥餅皮，超級酥脆，一咬就碎掉，

口感雖然很酥脆，但吃起來又不會太膩口，吃得出他的用心。

蛋黃給的超大顆的，應該佔有三分之二顆，

裡頭的內餡是獨特的紅豆沙，吃起來不會太甜膩。

鹹蛋黃的鹹度與豆沙的甜比例抓的剛剛好，

味道不過頭，讓人想一口接著一口吃。

溪湖御品軒烘焙坊

地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段376巷11號

聯絡電話：04-8814171

營業時間： 11:00-18:30

粉絲團：https://www.facebook.com/U.P.XBakery

IG：https://instagram.com/uping_1997

蛋黃酥早鳥優惠：http://forms.gle/J1LfP1eJA3XxTZ7Z6

    檢舉
    share
    chevron_left

    笠川無菜單懷石料理｜彰化市日本料理套餐，刺身
    延伸閱讀

    【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

     我是艾兒比！！

    【台南 北區】巷弄裡的平價串燒職人焼き鳥 Yakitori 每串都能擄獲炭香愛好者的胃

     我是艾兒比！！

    2023中秋禮盒推薦！中秋送禮蛋黃酥禮盒，今年就選黃金比例蓁古早味！

     Ivy的快樂生活記

    鄭家粉圓50年老店｜經典不敗的古早味，在地人激推的解暑聖品～

     那倆人玩樂人生
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    那倆人玩樂人生

    發表篇數：260篇

    親子生活 | 住宿旅遊 | 美食甜點 | 生活寫真 __吃喝玩樂 PAPA照 上山下海有我照__ 聯絡請洽：ym861021315@gmail.com
    作者的其它文章
    同類據點
    御品福軒烘培坊 照片

    御品福軒烘培坊

    4.00 (1人評鑑)

    區域：彰化縣溪湖鎮
    向陽手作蛋黃酥 照片

    向陽手作蛋黃酥

    4.45 (1人評鑑)

    區域：彰化縣鹿港鎮
    帢米德 照片

    帢米德

    4.50 (1人評鑑)

    區域：彰化縣和美鎮
    龍山手工麻糬 照片

    龍山手工麻糬

    3.80 (1人評鑑)

    區域：彰化縣鹿港鎮
    米香伯蛋黃酥 101米香 照片

    米香伯蛋黃酥 101米香

    4.42 (4人評鑑)

    區域：彰化縣員林市

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up