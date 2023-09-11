溪湖不二家｜超酥蛋黃酥，溪湖可能找不到這樣的口感與價位吧！！！

御品福軒開在溪湖湖北福德宮的後方，他原本是西環路的麵包店叫御品軒，

現在改到新地點後，名稱也改了。

因為今年剛好有推出蛋黃酥買一送一的限量活動，才意外發現他們家的蛋黃酥很強。

他有可能是溪湖最貴的蛋黃酥，但吃過他的蛋黃酥就能理解，

不論是味道、口感、價位，都可以算是溪湖不二家，目前應該找不到有其他家跟他一樣的。

御品福軒目前是以外燴為主，麵包、吐司類的產品都是以開團預定為主，

現場門市基本上就是變成烘焙工作室與取貨為主。

由於快接近中秋節，所以去店內可以看到滿滿的蛋黃酥，

除了盒裝外，也有散裝的蛋黃酥可以試試口味。

冰櫃裡的冰Q麻糬那倆人超推的，上次買了花生口味，家人覺得不錯吃，

外皮冰冰ＱＱ的，內餡的花生是顆粒狀，

有別於外面內餡幾乎是花生粉或花生醬，

顆粒狀的花生，吃起來口感超棒的，

而且花生超級香的拉，如果你是花生控一定會很喜歡。

記得那倆人去年也分享不少家蛋黃酥，今年因為很忙，本來不想拍的，

難得在溪湖吃到還不錯的蛋黃酥，Linda特地交代Jason買一盒12粒裝的禮盒來開箱。

12粒的外包裝十分可愛，上頭的小矮人戴著小帽子還吃著麵包呢，

還打著"我是人間小美味"，整體包裝可說是有精心設計過呢～

禮盒內分別是一層6粒裝，共有2層的包裝。

蛋黃酥單顆販售是58元，目前盒裝有優惠價，

只要在9/20前訂購享有優惠價，更多優惠可以關注👉蛋黃酥優惠方案。

那倆人覺得這家的蛋黃酥雖然價位算中上，但整體個頭算大、剖面的蛋黃也超大顆，

前陣子蛋價漲了一大波，能用這麼大顆的蛋黃的店家真的不多，

所以定價那麼高，自然是有他的道理。

御品福軒的蛋黃酥外皮是香酥餅皮，超級酥脆，一咬就碎掉，

口感雖然很酥脆，但吃起來又不會太膩口，吃得出他的用心。

蛋黃給的超大顆的，應該佔有三分之二顆，

裡頭的內餡是獨特的紅豆沙，吃起來不會太甜膩。

鹹蛋黃的鹹度與豆沙的甜比例抓的剛剛好，

味道不過頭，讓人想一口接著一口吃。

溪湖御品軒烘焙坊

地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段376巷11號

聯絡電話：04-8814171

營業時間： 11:00-18:30

粉絲團：https://www.facebook.com/U.P.XBakery

IG：https://instagram.com/uping_1997

蛋黃酥早鳥優惠：http://forms.gle/J1LfP1eJA3XxTZ7Z6