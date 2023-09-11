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林口忠孝米苔目-新北林口/黑糖香氣濃郁~超Q彈米苔目冰

2023-09-11 10:40:03 潔絲蜜 人氣：125
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：514篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：林口忠孝米苔目 創始店
place新北市林口區忠孝566號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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好像入秋了卻還是熱到不行，這天氣怎麼能不吃冰XD，今天來吃了這家 林口忠孝米苔目，是傳統的米苔目冰，沒有華麗店面，是樸實的古早味，米苔目超Q彈！配料也新鮮好吃，而重點之一的黑糖水香氣濃郁非常讚～可愛老闆們也好親切唷😆😆，覺得林口忠孝米苔目的冰品價格不貴，是夏天的消暑聖品。

林口忠孝米苔目 | 位置

林口忠孝米苔目顧名思義，就在林口忠孝路上，還附有自己的停車場很貼心XD。

店家名稱：林口忠孝米苔目
地址：新北市林口區忠孝路566號旁
營業時間：10:00-18:00

林口忠孝米苔目 | 環境

遠處望去是簡單的小攤車，上方搭設鐵皮屋頂，不只是能外帶，後方還有內用區能坐下直接享用。
我們剛剛才在附近的懷舊中卷麵線吃完午餐，飯後順路過來吃碗冰很暢快😆😆。

內用座位是簡易大圓桌，有位子就隨意坐，點好後老闆會送過來。

發現旁邊有個可愛的牌子XD，老闆貼心提醒不要在紅線停車嘿，這裡備有停車場，所以不要以身試法😂😂。
不過由此可見林口忠孝米苔目的受歡迎程度了。

裡頭裝滿滿的配料看了就令人垂涎三尺啊，有紅豆／綠豆／粉粿／仙草／珍珠，種類不多，但都是經典標準款的古早味。

各種配料任君挑選，看起來都超可口！除非是有不吃的配料，不然建議一律點綜合，就能一次網羅所有美味啦。

有趣的是旁邊還擺著火龍果等農產加工品兼著賣XD，老闆非常熱情，我最後也買了一袋回家，還確實蠻甜的好吃😂😂。

林口忠孝米苔目 | 菜單

只販賣一種，就是米苔目冰XD，差別在配料選擇，價格也都一樣。

也可以單買米苔目和糖水清冰自己回家加工，我們吃完覺得喜歡，又買了兩包回家吃😂😂。

餐點介紹

我們點了綜合口味，小孩子才做選擇，我們當然配料全都要呀😆😆，一次加好加滿好豐富。

黑糖粉粿吃起來軟Q我有喜歡，紅豆煮得有綿軟卻又粒粒分明不會糊成一團。

重點的米苔目有夠Q彈！真的很少吃到這麼有Q勁的米苔目，咕溜順口有驚豔到。
老爺本來就很喜歡米苔目，結果這碗都還沒吃完，他就說等等我們再外帶米苔目回家😂😂。

而店家自製的黑糖水也很美味，香氣濃郁又不會死甜，每一口都是黑糖香，搭配Ｑ彈米苔目冰和豐富配料真的好清涼消暑！

最後我們又買了兩包米苔目回家，一包是１斤裝，若懶得煮糖水，可以直接買店家煮好的黑糖包。

糖包都已封裝好，我覺得這應該稱為黑糖蜜才對XD，相當濃郁，要再加點水稀釋才不會過甜。
一倒出來滿滿的黑糖香，即使沒有配料，在家自己加冰塊和米苔目一起吃就也很美味。

食後心得

我其實本來也沒有特別愛吃米苔目XD，但這家林口忠孝米苔目有驚豔到，真的有夠Q彈的口感我很喜歡，而且黑糖水的濃郁香氣也很棒。
是很好吃的米苔目冰，值得一吃，推薦給大家。

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停車資訊

攤位旁就備有停車場，相當方便，我們一開始傻傻不知道，還停到對面馬路的路邊XD。

店家資訊

店家名稱：林口忠孝米苔目
電話：0937032947
地址：新北市林口區忠孝路566號旁
營業時間：10:00-18:00

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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