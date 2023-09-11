林口忠孝米苔目-新北林口/黑糖香氣濃郁~超Q彈米苔目冰
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 林口區
好像入秋了卻還是熱到不行，這天氣怎麼能不吃冰XD，今天來吃了這家 林口忠孝米苔目，是傳統的米苔目冰，沒有華麗店面，是樸實的古早味，米苔目超Q彈！配料也新鮮好吃，而重點之一的黑糖水香氣濃郁非常讚～可愛老闆們也好親切唷😆😆，覺得林口忠孝米苔目的冰品價格不貴，是夏天的消暑聖品。
林口忠孝米苔目 | 位置
林口忠孝米苔目顧名思義，就在林口忠孝路上，還附有自己的停車場很貼心XD。
店家名稱：林口忠孝米苔目
地址：新北市林口區忠孝路566號旁
營業時間：10:00-18:00
林口忠孝米苔目 | 環境
遠處望去是簡單的小攤車，上方搭設鐵皮屋頂，不只是能外帶，後方還有內用區能坐下直接享用。
我們剛剛才在附近的懷舊中卷麵線吃完午餐，飯後順路過來吃碗冰很暢快😆😆。
內用座位是簡易大圓桌，有位子就隨意坐，點好後老闆會送過來。
發現旁邊有個可愛的牌子XD，老闆貼心提醒不要在紅線停車嘿，這裡備有停車場，所以不要以身試法😂😂。
不過由此可見林口忠孝米苔目的受歡迎程度了。
裡頭裝滿滿的配料看了就令人垂涎三尺啊，有紅豆／綠豆／粉粿／仙草／珍珠，種類不多，但都是經典標準款的古早味。
各種配料任君挑選，看起來都超可口！除非是有不吃的配料，不然建議一律點綜合，就能一次網羅所有美味啦。
有趣的是旁邊還擺著火龍果等農產加工品兼著賣XD，老闆非常熱情，我最後也買了一袋回家，還確實蠻甜的好吃😂😂。
林口忠孝米苔目 | 菜單
只販賣一種，就是米苔目冰XD，差別在配料選擇，價格也都一樣。
也可以單買米苔目和糖水清冰自己回家加工，我們吃完覺得喜歡，又買了兩包回家吃😂😂。
餐點介紹
我們點了綜合口味，小孩子才做選擇，我們當然配料全都要呀😆😆，一次加好加滿好豐富。
黑糖粉粿吃起來軟Q我有喜歡，紅豆煮得有綿軟卻又粒粒分明不會糊成一團。
重點的米苔目有夠Q彈！真的很少吃到這麼有Q勁的米苔目，咕溜順口有驚豔到。
老爺本來就很喜歡米苔目，結果這碗都還沒吃完，他就說等等我們再外帶米苔目回家😂😂。
而店家自製的黑糖水也很美味，香氣濃郁又不會死甜，每一口都是黑糖香，搭配Ｑ彈米苔目冰和豐富配料真的好清涼消暑！
最後我們又買了兩包米苔目回家，一包是１斤裝，若懶得煮糖水，可以直接買店家煮好的黑糖包。
糖包都已封裝好，我覺得這應該稱為黑糖蜜才對XD，相當濃郁，要再加點水稀釋才不會過甜。
一倒出來滿滿的黑糖香，即使沒有配料，在家自己加冰塊和米苔目一起吃就也很美味。
食後心得
我其實本來也沒有特別愛吃米苔目XD，但這家林口忠孝米苔目有驚豔到，真的有夠Q彈的口感我很喜歡，而且黑糖水的濃郁香氣也很棒。
是很好吃的米苔目冰，值得一吃，推薦給大家。
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停車資訊
攤位旁就備有停車場，相當方便，我們一開始傻傻不知道，還停到對面馬路的路邊XD。
店家資訊
店家名稱：林口忠孝米苔目
電話：0937032947
地址：新北市林口區忠孝路566號旁
營業時間：10:00-18:00
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