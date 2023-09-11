阿正爌肉飯︱彰化美食推薦腳筋飯在搭配半熟蛋、爌肉飯、蒸蛋湯，彰化排隊宵夜美食在這！

彰化美食宵夜場，這家爌肉飯很有戲！彰化在地人吃的爌肉飯阿正爌肉飯一到夜晚就在彰化市永福街熱鬧起來，排隊人潮也太多！只要提到彰化宵夜美食時彰化控肉飯地圖一打開，上面密密麻麻的爌肉飯太威，大家就會開始說阿正爌肉飯、小胖爌肉飯、東興爌肉飯拉仔麵，這幾家都是彰化老字號美食，想要從彰化早餐吃到宵夜，彰化爌肉飯24小時馬拉松賽，絕對不是問題呀！火紅的阿正爌肉飯是宵夜必排美食想吃就趁早來吧！

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阿正爌肉飯在哪？

阿正爌肉飯位在彰化縣彰化市永福街35號，巷弄裡騎車比較方便停車。

阿正爌肉飯彰化排隊美食必吃

彰化美食彰化在地人吃的爌肉飯阿正爌肉飯位在彰化縣彰化市永福街35號，剛好位在大佛牌樓的附近巷弄裡，想要吃美食建議騎車比較方便停車，還沒到 晚上10:00這裡已經排了好多人，我們停車後就迅速衝來這排隊啦！

阿正爌肉飯菜單直接看攤子

阿正爌肉飯的菜單價位也悄悄上漲，爌肉飯、排骨飯、腳筋飯、拉仔麵、肉燥飯跟湯品還有小菜都可以點選唷！

肥嫩肥嫩的爌肉飯彎彎的用著竹籤插起在滷肉中格外的有美感耶！

這裡也有腳筋都可以隨心所欲的做挑選啦！

阿正礦肉飯猶如我們的便菜飯一樣，夜晚都有這麼清脆的青菜，只能說真的好幸福呀！

我們點了一份礦肉飯、腳筋飯小碗、青菜、蛋包、香腸、龍骨髓湯、蒸蛋湯。

腳筋飯就是兩顆腳筋掛在米飯上，淋上肉汁後那滿滿膠質感油然而生真是太酷惹！

Q彈有嚼勁的腳筋真的很夠味也令人挺喜歡，我喜歡那有點脆度有點QQ的口感，真的滿嘴都有膠質！

半熟蛋放在米飯上跟有醬汁包覆的米粒結合下好好吃～阿正礦肉飯的米飯偏硬，不過仍然不敵我們愛礦肉飯的感覺！

再來看看這肥滋的爌肉飯，爌肉很夠味，用竹籤叉起記得食用時要把竹籤拿起來呦！帶皮的腿庫肉就是很油亮，搭配米飯吃～是個宵夜很好的選擇！

龍骨髓湯，在我們彰化的燉湯中很常見！無論是吃個肉圓、爌肉飯都要配個燉湯，喝完很回甘！

蒸蛋也是一種湯品，喝到的朋友嘖嘖稱奇，説連蒸蛋也可以變成湯品，太酷了！而且讓他開眼界了啦～沒想到彰化燉品也是挺厲害的。

阿正爌肉飯 評價

想要從彰化早餐吃到宵夜，彰化爌肉飯24小時馬拉松賽，絕對不是問題呀！彰化美食阿正爌肉飯一到夜晚就在彰化市永福街熱鬧起來，排隊人潮也太多！只要提到彰化宵夜美食時大家就會開始說阿正爌肉飯、小胖爌肉飯、東興爌肉飯拉仔麵，這幾家都是彰化老字號美食，火紅的阿正爌肉飯是宵夜必排美食想吃就趁早來吧！

阿正爌肉飯

住址：彰化縣彰化市永福街35號

電話：04-724-3095 ·

營業時間：週一至日22：00〜凌晨03：00（週四休）