【台南。麻豆美食】精選彙整「麻豆」在地超人氣平價美食|銅板價小吃好滋味推薦｜

台南.麻豆在地銅板價美食小吃推薦 介 紹

【台南麻豆美食】來到麻豆必吃小吃非常多，最耳熟能詳算是古早味[碗粿]較為有名氣，

但不只[碗粿]而已還有很多隱藏版平價小吃，值得去探訪品嘗一下在地美食，

而幾乎每一家都是擁有很多不同愛好者!而且有一些小吃都是開業很久的老店，

就這篇文章彙整理出來跟大家一起分享介紹，

店家名稱: 麻豆助碗粿

地址：台南市麻豆區中正路29號（中央市場內）

電話：06-5720883

營業時間：6:00 – 12:30or(售完)，

公休：星期二

每人平均價位:30元

詳細圖文：「麻豆助碗粿」在地人推薦的人氣平價美食|隱藏在市場裡好好吃的碗粿|

☞「麻豆美食」隱藏版超大塊土魠魚平價小吃，酥炸起來土魠魚金黃色澤，

看起來令人口水直流不想吃也難!!值得去探訪

店家名稱: 無名土魠魚羹

地址: 台南市麻豆區中正路72號

電話: 0928716823

營業時間: 6:30-賣完

公休: 不定公休

每人平均價位: 55-75元

詳細圖文：麻豆公有菜市場旁「土魠魚焿」｜麻豆人氣排隊美食小吃推薦｜

☞「麻豆美食」菜單裡每一樣都是很親民的價格，看起來實在很划算!!

店家名稱 :德春米糕

地址：台南市麻豆區忠孝路4-4號（第三市場8號攤）

電話： 06-5722084

營業時間： 13：30~19：30

公休日： 不固定

每人平均價位: 20-55

詳細圖文：麻豆市場內傳統小吃六十年老店|超平價銅板美食商店「德春米糕」|

☞「麻豆美食」他們家的剉冰任加配料都是銅板價，尤其是手工麵茶粉一定要點來加入來嚐嚐

店家名稱:《 龍泉冰店 》

地址：台南市麻豆區平等路2-4號

電話：06-5721796

營業時間： 上午7:00 – 下午7:00

☞「麻豆美食」來台南當然要喝一碗道地的溫體牛肉湯啦！

位於興國路上的阿榮牛肉湯，可是麻豆的超人氣美食喔！

☞「麻豆美食」「阿榮牛肉湯」為一間老字號名店，在麻豆當地相當有名，

也是在地人會吃的麻豆美食店家。

店家名稱:阿榮牛肉湯

地址：台南市麻豆區興國路2-1號

電話：(06)571-8860

營業時間：10:00–01:00，週一公休。

每人平均價位: 100-150

詳細圖文：「阿榮牛肉湯」麻豆必吃美食的牛肉湯老店|

☞「麻豆美食」一間位於麻豆興中路上擔仔麵老字號名店，每次在用餐時間總是人潮不斷，

☞「麻豆美食」[紅油抄手]，搭配豆芽菜麻麻辣辣非常好吃每次必點商品，

店家名稱:麻豆擔仔麵

地址：台南市麻豆區興中路123號,

電話：06 571 0841

營業時間：10:00–01:00，週一公休。

每人平均價位: 70-150

☞「麻豆美食」每日限量賣完提早收的小籠包，沒有店名飄香20多年，

純手工製作現擀現包，嚴選新鮮食材當天備料，皮薄餡多不沾醬就夠味

☞「麻豆美食」小籠包：一籠8顆，小籠包跟小籠湯包不一樣，所以它不會爆漿噴湯汁。

外皮Q彈有嚼勁，內餡飽滿紮實，豬肉鮮美無腥味，帶點些微肉汁。

店家名稱:無名小籠包酸辣湯專賣店

地址：台南市麻豆區民權路33號

電話：06－5711254

營業時間：09：00～19：30（賣完提早收，週三公休）

☞「麻豆美食」旗魚黑輪在麻豆聖王宮入口處，位置顯眼，看到一堆人就是了

一支旗魚黑輪只要10元，很多人都是一次5支、10支起跳的再買，

雖然店家速度很快，但仍然需要等待。

☞「麻豆美食」旗魚黑輪直接現場製作，每一支都是不規則的形狀，

一次下鍋的數量很多，看著再油鍋翻滾的樣貌十分療育，炸好的會再放到上面瀝乾，

長長排隊人龍可見受歡迎的程度有多高...

店家名稱: 麻豆夜市旗魚黑輪

地址：台南市麻豆區三民路、中山路交叉口(麻豆夜市內)

營業時間：16:30–23:30 (周一夜市才有營業)

☞「麻豆美食」鹹酥雞現場直接製作酥炸，炸起來的鹹酥雞每一塊都是香酥撲鼻，

令人食指一動想趕快拿起來品嘗.....

店家名稱:逢甲阿郎鹽酥雞

地址：台南市麻豆區中正路30號

電話：06－5711254

營業時間：17：00～23：00（週一公休）

☞「麻豆美食」陸續網羅更新屬於麻豆整個專屬老店美食好味道，

這裡是個民風純樸的小鎮 而 存在於巷弄內隱藏版[銅板價美食]是值得您來品嚐.

分享給各位參考.有蒞臨或經過[麻豆]這個鄉鎮不妨來嚐鮮美食.......

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