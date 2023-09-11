｜東京旅遊｜東京迪士尼帶小孩全攻略（下）｜迪士尼DPA 刷爆設施小訣竅

迪士尼在疫情開放後做出了巨大的改變，與以往相比複雜許多，而且規則也一直在做變動，雖說大同小異的規則，不過有時一些小資訊可以使遊玩體驗更加順暢。

門票資訊

迪士尼的票種有許多種，依年齡分為全票、學生票、兒童票（3歲以下免費，住宿不算人頭）。

有趣的是迪士尼的門票價格是浮動的，人越多的時間會越貴，休假日比平日貴。

全票 18歲以上 學生票 12~17歲 兒童票 4~11歲 免費 3歲以下

一日護照1-Day Passport：從早到晚暢玩一個園區

全票 7900~10900 日圓 學生票 6600~9000 日圓 兒童票 4700~5600 日圓

午後護照Early Evening Passport：選擇 1 座園區自星期六、星期日、日本國定假日的 15：00 後入園

全票 6500~8700 日圓 學生票 5300~7200 日圓 兒童票 3800~4400 日圓

平日傍晚護照Weeknight Passport：平日（日本國定假日除外）17：00 後入園。

全票 4500~6200 日圓 學生票 4500~6200 日圓 兒童票 4500~6200 日圓

一日護照（身心障礙者專用）1-Day Passport (for Guests with Disabilities)：供持有身心障礙證明的遊客及其陪伴者（僅限 1 位）購買的票券

全票 6500~8700 日圓 學生票 5300~7200 日圓 兒童票 3800~4400 日圓

入園前該做什麼準備？

下載園區APP（只有英文）

現在基本上全面電子化，入園前可以先下載好東京迪士尼的app，每個樂園的app是不相通的，不要載錯了。

下載後先登入帳號並綁定一張信用卡，以作入園之後購買dpa使用，事先綁好可以省下不少時間。 將門票準備好

有實體門票的人可以先掃描到app裡，不過除了觀看帳戶資訊跟地圖外，購買dpa、抽預約卡、抽體驗卡那些都要入園後才能使用。

一家人的門票可以掃在同一支手機裡，後續購買dpa會比較方便，所以沒手機的小孩到園區也不用擔心，一家人只要有一支手機即可。 保證網路暢通 、電充足

由於整天都要用到手機，雖說園區內有行動電源租借的服務，但覺得自己帶一個行動電源比較方便，比較省時間。

網路也要保證通順，園區內只有特定地點才有免費wi-fi，不可能一直待在特定地點抽體驗卡或是預約等候卡，所以自己備齊會更保險。

入園後可以做什麼？

入園後第一件事就是先買DPA、抽入場卡…等等，因為這些體驗都有限制抽取時間，像是DPA要過一小時後才能再買其他設施，40週年就要2小時後才能抽下一個，有時錯過時間就只剩很晚的時段。

如果想要最大化不排隊或是刷最多設施，就是先抽。想看表演跟花車，一入園就在DPA那裡購買，因為位子有限，通常DPA會在入園後1小時左右售光。

迪士尼尊享卡 Disney premier access（付費）

這是大家所說的DPA，也是唯一一個付費項目，有些遊樂設施跟表演有販售DPA，遊樂設施的作用是在選定時段到設施門口就可以優先入場；娛樂表演則會有座位跟指定入場時間。

遊樂設施門口會有兩個通道，一個是一般隊伍，另一個是DPA通道，拿著app裡的QR Cord到DPA通道掃描就可以進場，原則上幾乎不用排隊，直接到隊伍最前方，人多的時候真的超有幫助！（使用方式參閱： 官方網站 ）

目前DPA項目：

p.s 購買後60分鐘才可以再買下一個。

40週年優先入場卡 40th Anniversary Priority Pass

40週年提出的優惠，只針對部分遊樂設施，不含娛樂表演也不含付費DPA的設施。

不用付費，基本上跟DPA一樣，也是走DPA通道，但不能選時段，活動不確定什麼時候會結束。（使用方式參閱： 官方網站 ）

p.s 購買後120分鐘後才可以再選下一個。

報名體驗 Entry request

針對人偶見面與表演秀，這個全憑運氣，一張門票只能抽一次，如果沒中籤就沒辦法看秀，不管抽幾次結果都一樣。

預約等候卡 Standby pass

普遍商店其實不需要預約，這個比較針對想扭限量版扭蛋或是玩園區小遊戲的人，尤其小遊戲是自費項目，不過中了大獎就可以得到限定的商品，不少人為了這個趨之若鶩，一樣指定時段到場就好。

其中比較特別的商店就是「睡鯨商店」跟「郵局文具店」，睡鯨商店不需預約就可以去，但如果要到「美人魚之吻服飾」、「美人魚珍寶」就一定要預約；如果要到「美哉米妮」也只能透過預約「郵局文具店」才可進。

遊玩小Tips

比較建議入園後先買表演跟遊樂設施DPA，基本上有DPA的遊樂設施都是必玩項目，中間可以穿插抽40週年優先入場卡，兩者抽選時間不衝突。

如果是度假套票的人可以將熱門設施排在下午，這個時候人通常最多。

表演秀因為只有一次機會，反正一翻兩瞪眼，個人覺得不急著抽選。目前「米奇俱樂部動感節奏」有開放第一場排隊進場，如果沒抽到的人可以碰碰運氣過去。

如果是想省錢的朋友，可以一到園區內就衝有DPA的設施，通常早上排隊人潮會比下午少，像是到land可以先衝美女與野獸或是杯麵，有機率可以不用排很久。

app裡面可以看到排隊時間，不過感覺跟實際排隊時間有落差，通常要再加個10~15分鐘，所以看到30分鐘以上的設施就真的不用排，直接買快速通關。

如果你一點都不想看花車或表演的人，就趁大家看花車時快去刷遊樂設施，那時候人玩的人很少，很多設施可以直接進去不用排。

午餐時間小賣部一定爆滿，建議避開，我們在海洋裡面就是走到吃到哪。如果有預約餐廳，就等時間到再過去就好。

我們玩了什麼設施＆心得

遊玩的項目為了要配合4歲小孩，加上雲霄飛車有些有限定身高，這次玩的都不是太刺激的設施。

海洋裡面我們玩了這些設施：

玩具總動員瘋狂遊戲屋 Toy Story Mania!：一開始就選好的DPA，真的很好玩！簡單的射擊遊戲但娛樂性很強，4歲的小孩也玩得不亦樂乎（須戴3D眼鏡）。

水上逗趣船Aquatopia：這個早上入園就衝的設施，當時有夏季濕身活動，水量會加大，坐一趟下來衣服全濕，很適合大熱天去。

海底巡遊艇：尼莫＆好友的海洋世界 Nemo & Friends SeaRider：也是乘坐式設施，進到機械魚的身體裡面跟著尼莫冒險，不會很晃，小孩也蠻喜歡的。

海底兩萬哩 20,000 Leagues Under the Sea：這個如果要排隊真的不建議玩，船艙裡面很暗，除非坐船頭不然什麼都看不到，只是很晃而已，個人覺得很無聊。

神燈劇場 The Magic Lamp Theater：3D劇場，座位附近會隨著劇情噴出水氣，劇情簡單，但跟阿拉丁的故事一點關係都沒有🤣，算是藉著同名角色講新的故事。前面等待時有小互動，但都是日文聽不懂。

沙漠商隊旋轉木馬：有兩層樓的旋轉木馬，坐樓上風景蠻好的，不太需要排隊。

茉莉公主的飛天魔毯：小排一下的遊樂設施，跟小飛象幾乎一樣只是換成魔毯，坐位的搖桿可以控制上下。

辛巴達傳奇之旅：坐船看看辛巴達的故事，很平穩，有冷氣很涼，配樂好聽，小孩也蠻喜歡的。

旋轉海藻杯：轉很快的咖啡杯，有點低估他的速度，也是出乎意料的熱門，排了也快30分鐘。

娛樂表演：

堅信！～夢想之海～ Believe! Sea of Dreams：現場買的DPA，買的時候只剩第二區18:00入場，表演是20:00開始，只能硬著頭皮等。

這個表演買的時候是沒有安排座位的，所以還要排隊入場選位子，我們18:00前去就有人在排隊入場了，看到有些人選欄杆的地方，事實證明那邊視野更好。整個秀會投影到建築物還有飛濺山上，花車是在湖上，最後會放煙火，真的很好看！

land裡面玩了這些項目：

美女與野獸「城堡奇緣」 Enchanted Tale of Beauty and the Beast：真的是必玩項目，場境設計超美，每個細節都很到位，畫面超漂亮，歌曲也很好聽，可以理解為何超多人排隊。

杯麵歡樂之旅 The Happy Ride with Baymax：離門口蠻近的，入園就先衝進去排隊，車子繞著八字左右搖擺，速度蠻快的，現場的工作人員會隨著歌律動，很帶感。

怪獸電力公司「迷藏巡遊車」 Monsters, Inc. Ride & Go Seek!：小孩夠小可以三人坐一台，用車上的探照燈照工地帽，就會出現怪物，速度不會很快，但也是蠻有趣的。

星際旅行：冒險續航 Star Tours: The Adventures Continue：這個超級晃，坐完有點暈車加胃在翻攪，有些場景比較刺激，小孩可能會怕。

小熊維尼獵蜜記 Pooh’s Hunny Hunt：坐著蜂蜜看小熊維尼的夢境，速度蠻平穩，不過場景設計有趣，小孩覺得很好玩。

小小世界：因為不用排隊所以進去的，裡面就是小人偶唱歌，有出現一些卡通人物可以跟小孩一起找找，船的速度不快，冷氣很涼，排隊時間很短。

仙履奇緣童話大廳：裡面會介紹仙履奇緣的場景，最後的王位是拍照的重點，幾乎沒有小孩不愛，但就是純拍照的地方，大人可能會覺得無聊。

娛樂表演：

米奇俱樂部動感節奏：有幸抽到入場券，入場券上有座位，照著做位入座即可。今年有40週年表演秀，節目跟往常不太一樣。主要的角色如米奇、米妮、唐老鴨、黛妃、高飛都有出現，還有一些反派角色跟汽車總動員，歌曲好聽，真的蠻推的！不過是在戶外，夏天要備好電風扇，真的頗熱。

東京迪士尼樂園電子大遊行～夢之光：這也是入園就買DPA的，購買結束後上面會顯示座位，照著座位入座即可。夜間的花車表演，燈光真的很炫目，每個角色都有出現，還蠻感動的，喜歡看花車的人覺得可以購買DPA看一下，位子很前面。

結語

整體來說真的要玩遍每個設施兩天一夜一定不夠，不過有幾個熱門項目衝一下，也算很有紀念價值。

DPA的設施真的要排超久，像是美女與野獸到下午至少要排100分鐘，真的很扯，全都排隊就飽了，小孩也不可能跟著排這麼久，花小錢可以省很多心力，不建議省這些錢。