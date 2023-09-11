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｜東京旅遊｜東京迪士尼帶小孩全攻略（下）｜迪士尼DPA 刷爆設施小訣竅

2023-09-11 12:10:06 愛吃女子 人氣：103
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窩客好文

愛吃女子

發表篇數：25篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

  1. 門票資訊
  2. 入園前該做什麼準備？
  3. 入園後可以做什麼？
    1. 迪士尼尊享卡 Disney premier access（付費）
    2. 40週年優先入場卡 40th Anniversary Priority Pass
    3. 報名體驗 Entry request
    4. 預約等候卡 Standby pass
  4. 遊玩小Tips
  5. 我們玩了什麼設施＆心得
  6. 結語

迪士尼在疫情開放後做出了巨大的改變，與以往相比複雜許多，而且規則也一直在做變動，雖說大同小異的規則，不過有時一些小資訊可以使遊玩體驗更加順暢。

門票資訊

  • 迪士尼的票種有許多種，依年齡分為全票、學生票、兒童票（3歲以下免費，住宿不算人頭）。
    有趣的是迪士尼的門票價格是浮動的，人越多的時間會越貴，休假日比平日貴。
全票 18歲以上
學生票 12~17歲
兒童票 4~11歲
免費 3歲以下
  • 一日護照1-Day Passport：從早到晚暢玩一個園區
全票 7900~10900 日圓
學生票 6600~9000 日圓
兒童票 4700~5600 日圓
  • 午後護照Early Evening Passport：選擇 1 座園區自星期六、星期日、日本國定假日的 15：00 後入園
全票 6500~8700 日圓
學生票 5300~7200 日圓
兒童票 3800~4400 日圓
  • 平日傍晚護照Weeknight Passport：平日（日本國定假日除外）17：00 後入園。
全票 4500~6200 日圓
學生票 4500~6200 日圓
兒童票 4500~6200 日圓
  • 一日護照（身心障礙者專用）1-Day Passport (for Guests with Disabilities)：供持有身心障礙證明的遊客及其陪伴者（僅限 1 位）購買的票券
全票 6500~8700 日圓
學生票 5300~7200 日圓
兒童票 3800~4400 日圓

入園前該做什麼準備？

  1. 下載園區APP（只有英文）
    現在基本上全面電子化，入園前可以先下載好東京迪士尼的app，每個樂園的app是不相通的，不要載錯了。
    下載後先登入帳號並綁定一張信用卡，以作入園之後購買dpa使用，事先綁好可以省下不少時間。
  2. 將門票準備好
    有實體門票的人可以先掃描到app裡，不過除了觀看帳戶資訊跟地圖外，購買dpa、抽預約卡、抽體驗卡那些都要入園後才能使用
    一家人的門票可以掃在同一支手機裡，後續購買dpa會比較方便，所以沒手機的小孩到園區也不用擔心，一家人只要有一支手機即可。
  3. 保證網路暢通、電充足
    由於整天都要用到手機，雖說園區內有行動電源租借的服務，但覺得自己帶一個行動電源比較方便，比較省時間。
    網路也要保證通順，園區內只有特定地點才有免費wi-fi，不可能一直待在特定地點抽體驗卡或是預約等候卡，所以自己備齊會更保險。

入園後可以做什麼？

入園後第一件事就是先買DPA、抽入場卡…等等，因為這些體驗都有限制抽取時間，像是DPA要過一小時後才能再買其他設施，40週年就要2小時後才能抽下一個，有時錯過時間就只剩很晚的時段。

如果想要最大化不排隊或是刷最多設施，就是先抽。想看表演跟花車，一入園就在DPA那裡購買，因為位子有限，通常DPA會在入園後1小時左右售光。

迪士尼尊享卡 Disney premier access（付費）

這是大家所說的DPA，也是唯一一個付費項目，有些遊樂設施跟表演有販售DPA，遊樂設施的作用是在選定時段到設施門口就可以優先入場；娛樂表演則會有座位跟指定入場時間。

遊樂設施門口會有兩個通道，一個是一般隊伍，另一個是DPA通道，拿著app裡的QR Cord到DPA通道掃描就可以進場，原則上幾乎不用排隊，直接到隊伍最前方，人多的時候真的超有幫助！（使用方式參閱：官方網站

目前DPA項目：

p.s 購買後60分鐘才可以再買下一個。

40週年優先入場卡 40th Anniversary Priority Pass

40週年提出的優惠，只針對部分遊樂設施，不含娛樂表演也不含付費DPA的設施。
不用付費，基本上跟DPA一樣，也是走DPA通道，但不能選時段，活動不確定什麼時候會結束。（使用方式參閱：官方網站

p.s 購買後120分鐘後才可以再選下一個。

報名體驗 Entry request

針對人偶見面與表演秀，這個全憑運氣，一張門票只能抽一次，如果沒中籤就沒辦法看秀，不管抽幾次結果都一樣。

預約等候卡 Standby pass

普遍商店其實不需要預約，這個比較針對想扭限量版扭蛋或是玩園區小遊戲的人，尤其小遊戲是自費項目，不過中了大獎就可以得到限定的商品，不少人為了這個趨之若鶩，一樣指定時段到場就好。

其中比較特別的商店就是「睡鯨商店」跟「郵局文具店」，睡鯨商店不需預約就可以去，但如果要到「美人魚之吻服飾」、「美人魚珍寶」就一定要預約；如果要到「美哉米妮」也只能透過預約「郵局文具店」才可進。

遊玩小Tips

  • 比較建議入園後先買表演跟遊樂設施DPA，基本上有DPA的遊樂設施都是必玩項目，中間可以穿插抽40週年優先入場卡，兩者抽選時間不衝突。
  • 如果是度假套票的人可以將熱門設施排在下午，這個時候人通常最多。
  • 表演秀因為只有一次機會，反正一翻兩瞪眼，個人覺得不急著抽選。目前「米奇俱樂部動感節奏」有開放第一場排隊進場，如果沒抽到的人可以碰碰運氣過去。
  • 如果是想省錢的朋友，可以一到園區內就衝有DPA的設施，通常早上排隊人潮會比下午少，像是到land可以先衝美女與野獸或是杯麵，有機率可以不用排很久。
  • app裡面可以看到排隊時間，不過感覺跟實際排隊時間有落差，通常要再加個10~15分鐘，所以看到30分鐘以上的設施就真的不用排，直接買快速通關。
  • 如果你一點都不想看花車或表演的人，就趁大家看花車時快去刷遊樂設施，那時候人玩的人很少，很多設施可以直接進去不用排。
  • 午餐時間小賣部一定爆滿，建議避開，我們在海洋裡面就是走到吃到哪。如果有預約餐廳，就等時間到再過去就好。

我們玩了什麼設施＆心得

遊玩的項目為了要配合4歲小孩，加上雲霄飛車有些有限定身高，這次玩的都不是太刺激的設施。

海洋裡面我們玩了這些設施：

  • 玩具總動員瘋狂遊戲屋 Toy Story Mania!：一開始就選好的DPA，真的很好玩！簡單的射擊遊戲但娛樂性很強，4歲的小孩也玩得不亦樂乎（須戴3D眼鏡）。
  • 水上逗趣船Aquatopia：這個早上入園就衝的設施，當時有夏季濕身活動，水量會加大，坐一趟下來衣服全濕，很適合大熱天去。
  • 海底巡遊艇：尼莫＆好友的海洋世界 Nemo & Friends SeaRider：也是乘坐式設施，進到機械魚的身體裡面跟著尼莫冒險，不會很晃，小孩也蠻喜歡的。
  • 海底兩萬哩 20,000 Leagues Under the Sea：這個如果要排隊真的不建議玩，船艙裡面很暗，除非坐船頭不然什麼都看不到，只是很晃而已，個人覺得很無聊。
  • 神燈劇場 The Magic Lamp Theater：3D劇場，座位附近會隨著劇情噴出水氣，劇情簡單，但跟阿拉丁的故事一點關係都沒有🤣，算是藉著同名角色講新的故事。前面等待時有小互動，但都是日文聽不懂。
  • 沙漠商隊旋轉木馬：有兩層樓的旋轉木馬，坐樓上風景蠻好的，不太需要排隊。
  • 茉莉公主的飛天魔毯：小排一下的遊樂設施，跟小飛象幾乎一樣只是換成魔毯，坐位的搖桿可以控制上下。
  • 辛巴達傳奇之旅：坐船看看辛巴達的故事，很平穩，有冷氣很涼，配樂好聽，小孩也蠻喜歡的。
  • 旋轉海藻杯：轉很快的咖啡杯，有點低估他的速度，也是出乎意料的熱門，排了也快30分鐘。

娛樂表演：

  • 堅信！～夢想之海～ Believe! Sea of Dreams：現場買的DPA，買的時候只剩第二區18:00入場，表演是20:00開始，只能硬著頭皮等。
    這個表演買的時候是沒有安排座位的，所以還要排隊入場選位子，我們18:00前去就有人在排隊入場了，看到有些人選欄杆的地方，事實證明那邊視野更好。整個秀會投影到建築物還有飛濺山上，花車是在湖上，最後會放煙火，真的很好看！

land裡面玩了這些項目：

  • 美女與野獸「城堡奇緣」 Enchanted Tale of Beauty and the Beast：真的是必玩項目，場境設計超美，每個細節都很到位，畫面超漂亮，歌曲也很好聽，可以理解為何超多人排隊。
  • 杯麵歡樂之旅 The Happy Ride with Baymax：離門口蠻近的，入園就先衝進去排隊，車子繞著八字左右搖擺，速度蠻快的，現場的工作人員會隨著歌律動，很帶感。
  • 怪獸電力公司「迷藏巡遊車」 Monsters, Inc. Ride & Go Seek!：小孩夠小可以三人坐一台，用車上的探照燈照工地帽，就會出現怪物，速度不會很快，但也是蠻有趣的。
  • 星際旅行：冒險續航 Star Tours: The Adventures Continue：這個超級晃，坐完有點暈車加胃在翻攪，有些場景比較刺激，小孩可能會怕。
  • 小熊維尼獵蜜記 Pooh’s Hunny Hunt：坐著蜂蜜看小熊維尼的夢境，速度蠻平穩，不過場景設計有趣，小孩覺得很好玩。
  • 小小世界：因為不用排隊所以進去的，裡面就是小人偶唱歌，有出現一些卡通人物可以跟小孩一起找找，船的速度不快，冷氣很涼，排隊時間很短。
  • 仙履奇緣童話大廳：裡面會介紹仙履奇緣的場景，最後的王位是拍照的重點，幾乎沒有小孩不愛，但就是純拍照的地方，大人可能會覺得無聊。

娛樂表演：

  • 米奇俱樂部動感節奏：有幸抽到入場券，入場券上有座位，照著做位入座即可。今年有40週年表演秀，節目跟往常不太一樣。主要的角色如米奇、米妮、唐老鴨、黛妃、高飛都有出現，還有一些反派角色跟汽車總動員，歌曲好聽，真的蠻推的！不過是在戶外，夏天要備好電風扇，真的頗熱。
  • 東京迪士尼樂園電子大遊行～夢之光：這也是入園就買DPA的，購買結束後上面會顯示座位，照著座位入座即可。夜間的花車表演，燈光真的很炫目，每個角色都有出現，還蠻感動的，喜歡看花車的人覺得可以購買DPA看一下，位子很前面。

結語

整體來說真的要玩遍每個設施兩天一夜一定不夠，不過有幾個熱門項目衝一下，也算很有紀念價值。

DPA的設施真的要排超久，像是美女與野獸到下午至少要排100分鐘，真的很扯，全都排隊就飽了，小孩也不可能跟著排這麼久，花小錢可以省很多心力，不建議省這些錢。

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