小清新風格，刨冰/豆花/咖啡/甜點，夏涼品冬暖湯，木子Muzi應有盡有
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 桃園區
冰品店到處有，但吃過一次木子Muzi，就再也離不開那味道了。
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木子Muzi在巷弄裡，以冰品店來說，空間算是大的了，
在社區樓下，開車經過都會稍稍瞧上幾眼，旁邊小巷有停車場，不必找車位最讚了！
木質系色調帶出溫馨感，室內明亮乾淨，還有冷氣呢！
除了冰品，嚐過手工嫩仙草及杏仁豆腐的朋友都說好吃，
給不吃冰的朋友或是長輩幼童多了選擇。
木子Muzi算是少數販售除了冰以外，還有咖啡、飲品及甜點的冰店，選擇不少呢！
有藍柑橘淋醬的富士山，是我連著二次造訪首選的冰品，
搭配三種配料都是Q彈口感的咀嚼系食材，都是我個人最愛的組合。
木子Muzi的冰都是細碎冰，食材不過甜，口感佳，整體來說搭配的相當巧妙。
黑糖刨冰也是視覺系No.1的冰品，除了配料，又加了一顆完整的布丁，
甜而不膩的芋頭又香又綿密，不僅滿足視覺也滿足了味蕾。
有芋泥也有芋頭的芋泥山，主角相當明確，芋頭再次得到大家的青睞。
利用蝶豆花製造出來的冰品，雖然內容不如富士山、芋泥山豐富，
不過自製莓果醬搭上綜合莓果，再淋上檸檬汁，酸甜的滋味倒也清爽。
鮮奶麻糬有四種口味：芝麻/花生/綜合/OREO，喜歡麻糬的我怎能放過這道甜點呢？
芝麻與花生二種混搭迸出的滋味還不錯，鮮奶麻糬軟糊糊的，好似含進綿花糖一樣，奶香味挺濃厚。
日式黑糖蕨餅是孩子喜歡的味道，沾點黑糖醬比較甜一些，我們習慣不沾醬吃。
這道阿法奇朵很特別，由香草冰淇淋、濃縮咖啡、玉米脆片及蓮花餅乾組合而成，
冰淇淋與濃縮咖啡結合，那味道己讓人滿足，脆片及餅乾則更添風味，非常適合有陽光的午後。
供應冰品、咖啡、甜點及豆花的木子Muzi，菜單豐富多樣，選擇多多，讓人隨時想來就來，
冬天的甜湯想必也讓人期待，屆時再來嚐嚐燒仙草及紅豆湯～
■ INFORMATION ■
1200PM – 2100PM
（每週一公休）
假日內用：成人低消每人店內任一品項
0910-187697
桃園市桃園區中正三街336號
※ 收費停車場
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