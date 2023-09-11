小清新風格，刨冰/豆花/咖啡/甜點，夏涼品冬暖湯，木子Muzi應有盡有

冰品店到處有，但吃過一次木子Muzi，就再也離不開那味道了。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO，

粉絲團持續不定期辦活動，歡迎加入！

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

木子Muzi在巷弄裡，以冰品店來說，空間算是大的了，

在社區樓下，開車經過都會稍稍瞧上幾眼，旁邊小巷有停車場，不必找車位最讚了！

木質系色調帶出溫馨感，室內明亮乾淨，還有冷氣呢！

除了冰品，嚐過手工嫩仙草及杏仁豆腐的朋友都說好吃，

給不吃冰的朋友或是長輩幼童多了選擇。

木子Muzi算是少數販售除了冰以外，還有咖啡、飲品及甜點的冰店，選擇不少呢！

有藍柑橘淋醬的富士山，是我連著二次造訪首選的冰品，

搭配三種配料都是Q彈口感的咀嚼系食材，都是我個人最愛的組合。

木子Muzi的冰都是細碎冰，食材不過甜，口感佳，整體來說搭配的相當巧妙。

黑糖刨冰也是視覺系No.1的冰品，除了配料，又加了一顆完整的布丁，

甜而不膩的芋頭又香又綿密，不僅滿足視覺也滿足了味蕾。

有芋泥也有芋頭的芋泥山，主角相當明確，芋頭再次得到大家的青睞。

利用蝶豆花製造出來的冰品，雖然內容不如富士山、芋泥山豐富，

不過自製莓果醬搭上綜合莓果，再淋上檸檬汁，酸甜的滋味倒也清爽。

鮮奶麻糬有四種口味：芝麻/花生/綜合/OREO，喜歡麻糬的我怎能放過這道甜點呢？

芝麻與花生二種混搭迸出的滋味還不錯，鮮奶麻糬軟糊糊的，好似含進綿花糖一樣，奶香味挺濃厚。

日式黑糖蕨餅是孩子喜歡的味道，沾點黑糖醬比較甜一些，我們習慣不沾醬吃。

這道阿法奇朵很特別，由香草冰淇淋、濃縮咖啡、玉米脆片及蓮花餅乾組合而成，

冰淇淋與濃縮咖啡結合，那味道己讓人滿足，脆片及餅乾則更添風味，非常適合有陽光的午後。

供應冰品、咖啡、甜點及豆花的木子Muzi，菜單豐富多樣，選擇多多，讓人隨時想來就來，

冬天的甜湯想必也讓人期待，屆時再來嚐嚐燒仙草及紅豆湯～

■ INFORMATION ■

1200PM – 2100PM

（每週一公休）

假日內用 ：成人低消每人店內任一品項

0910-187697

桃園市桃園區中正三街336號

※ 收費停車場

延伸閱讀