三代油蔥餅｜在地經營三十年的蔥油餅老店，吃了回不去，台中人超推這一味

耳聞這間三代油蔥餅很久了，糖糖終於來朝聖啦！在地經營三十年的蔥油餅老店，最早之前是在大智路以攤車做起，現在已經有店面了，每每一到下午時間就人潮不斷，每天只營業四小時，是說常常有人把它叫做三代蔥油餅，其實人家店名叫做「三代油蔥餅」，吃過就回不去的銅板美食

三代油蔥餅位置

三代油蔥餅位在台中東區建成路上，距離台中國小、忠孝夜市不遠，在不遠處就可以看到亮紅色的大扛棒，之前經過都是大排長龍，這天很幸運，來的時候沒什麼人排隊

三代油蔥餅菜單

三代油蔥餅賣的品項很簡單，就是油蔥餅（蔥油餅）加蛋跟四種飲品

三代油蔥餅是用炸的方式呈現，餅皮都是手工現擀，現點現炸，將兩面炸至金黃酥脆的模樣，接著再打上一顆蛋讓蛋與油蔥餅融合在一起

最後再抹上醬油，古早味銅板美食就完成啦，喜歡吃辣的朋友可以試試加辣更對味

油蔥餅 加蛋 45元

油蔥餅都是手工現擀，現點現炸，到手時還非常燙手，食用時請小心，油蔥餅的麵皮帶有厚度，炸的澎澎的，外皮香酥裡頭帶有韌性，裡頭還有添加一顆蛋，整體吃起來不會太油膩，不過建議大家五分鐘內享用完畢風味最佳

三代油蔥餅吃起來跟一般傳統蔥油餅不太一樣，比較像炸蛋蔥油餅，雖然是炸的但整體吃起來不會太過油膩，也不會有油耗味，偶爾來上一塊古早味銅板美食當作下午茶也挺不錯的