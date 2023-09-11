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> 圖文創作 > 三代油蔥餅｜在地經營三十年的蔥油餅老店，吃了回不去，台中人超推這一味

三代油蔥餅｜在地經營三十年的蔥油餅老店，吃了回不去，台中人超推這一味

2023-09-11 12:13:17 糖糖's 享食生活 人氣：208
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窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1427篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 東區

造訪商家：三代蔥油餅
phone0936-654-508
place台中市東區建成路789號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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耳聞這間三代油蔥餅很久了，糖糖終於來朝聖啦！在地經營三十年的蔥油餅老店，最早之前是在大智路以攤車做起，現在已經有店面了，每每一到下午時間就人潮不斷，每天只營業四小時，是說常常有人把它叫做三代蔥油餅，其實人家店名叫做「三代油蔥餅」，吃過就回不去的銅板美食

 

三代油蔥餅位置

三代油蔥餅位在台中東區建成路上，距離台中國小、忠孝夜市不遠，在不遠處就可以看到亮紅色的大扛棒，之前經過都是大排長龍，這天很幸運，來的時候沒什麼人排隊

三代油蔥餅菜單

三代油蔥餅賣的品項很簡單，就是油蔥餅（蔥油餅）加蛋跟四種飲品

三代油蔥餅是用炸的方式呈現，餅皮都是手工現擀，現點現炸，將兩面炸至金黃酥脆的模樣，接著再打上一顆蛋讓蛋與油蔥餅融合在一起

最後再抹上醬油，古早味銅板美食就完成啦，喜歡吃辣的朋友可以試試加辣更對味

油蔥餅 加蛋 45元

油蔥餅都是手工現擀，現點現炸，到手時還非常燙手，食用時請小心，油蔥餅的麵皮帶有厚度，炸的澎澎的，外皮香酥裡頭帶有韌性，裡頭還有添加一顆蛋，整體吃起來不會太油膩，不過建議大家五分鐘內享用完畢風味最佳

 

三代油蔥餅吃起來跟一般傳統蔥油餅不太一樣，比較像炸蛋蔥油餅，雖然是炸的但整體吃起來不會太過油膩，也不會有油耗味，偶爾來上一塊古早味銅板美食當作下午茶也挺不錯的

 

《店家資訊》

店家：三代油蔥餅
電話：04-22817387
地址：台中市東區建成路789號
時間：14:00~18:00；週日店休

 

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