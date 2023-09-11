【宜蘭。向陽早午餐】日光玻璃質感老宅｜森林系人氣打卡點｜洋食x和食x甜點x咖啡｜充滿陽光能量的澎湃美食

「早安 !! 你現在的心情是什麼顏色 ? 不管幾點起床、心情如何 ?

都要用充滿陽光能量的早午餐

讓心時時向著陽光，日子永遠閃閃發亮」

放假的時候總想找個美食，來撫慰自己一周的辛勞，上網搜尋發現這家評價很高的早午餐店，疑惑的是…位於宜蘭市區民族路上的『向陽』，為何常常經過都沒發現呢?? 哈~ 這次終於來探索啦 ! 開車經過的時候差點過頭，店面呢?招牌呢? 好神祕

向陽早午餐 環境介紹

要不是有門牌號碼， 路過還真的會錯過 ，心裡的疑問「在哪?是這家嗎?」市區的老房子外觀不怎麼顯眼，圍牆、紅磚、還有斑駁的鐵架，留著舊屋的痕跡

抬頭望望，這才發現已被門前大樹，那紛亂又自然的枝條綠葉擋住的招牌，依舊是低調的黑色系，這棟兩層透天厝不仔細看，還真的以為是一般住家。有啦有啦~ 找到木框大門了

還沒進去就被門口的小餐車和可愛的MENU吸引，疑惑頓時全消失，走吧走吧 ~

向陽早午餐 室內介紹

推開大面透明玻璃的木門，小鈴鐺輕響，開心迎接著到訪客人，入屋內的第一眼讓我驚訝了，這…完全跟建築物外觀不搭，仿佛另一個世界。灰色清水模的牆壁與階梯，懷舊的灰白色地磚，簡單的搭配日式木椅和隔間柱，暖黃色的吊燈點綴了玄關處，是很舒服的感覺!!

樓梯轉角空間已經布置了聖誕樹，準備迎接溫馨的聖誕佳節，白色香氛蠟燭增添浪漫氣氛

▼美美的聖誕樹就在玻璃落地窗旁，高聳直立跟整個挑高的空間很搭

▼樓梯下的角落也好特別，整面的彩繪花牆有著一絲絲的溫柔情調，冷色系中又但帶點繽紛活潑

▼ 天啊!! 好美 ~~ 轉角遇到愛的感覺，我的少女心大爆發了 (想在這裡跳支舞)

▼你會發現每一個角落都是用心妝點，隨意擺放的椴木營造出原始自然的感覺

▼一樓沒有櫃檯也沒有座位，原來要走上二樓才是用餐區，光線一直延伸到挑高的屋頂，牆上可愛的動物在歡呼，歡迎來到森林系的 『向陽』

▼上了二樓正面即是小小的櫃檯，隨即便有親切的服務人員向前招待及帶位，當天的人不少幾乎坐滿

▼超高的屋頂讓人驚呼連連，整個用餐區一點也不會有壓迫感，而透明的採光罩讓冬陽斜射進來，這樣光亮的室內餐廳非常棒 !! 還沒坐下就已經打了80分。

▼一樣是清水模的內牆再搭配黑色鋼梁，線條分明，有設計感的吊燈讓二樓顯出新穎時尚，心底又偷偷加分

▼靠窗位置是一排吧檯區，也有大面明亮的玻璃，植物牆掛滿綠色植栽，被森林包圍的感覺真好，這棟會呼吸的綠建築好清新

▼樓梯間的動物掛飾是有含意，原來是要引領我們走進森林 !!

▼轉角處的原木桌上有著可可愛愛的擺飾

▼這個座位區好舒服啊 ! 色彩鮮亮的椅子上也有動物皮紋的座墊，聽說這裡已經有人搶訂 ! 灰色的隔牆後面其實是另一個空間喔

▼櫃台後邊的小走道進去，是整面牆的木質書櫃，簡簡單單的幾張四人座椅，這一區顯得低調安靜

▼聽說這家得先預約，大概是我來得早，現場居然還有空位，這裡我就包下了 (心裡竊喜又偷偷加分) 是我最喜歡的北歐風啊 ~ 單是喝杯咖啡就好愜意

▼舒服的座位和很有個性的抱枕，我就是要在這裡享受小假期

▼窗外的小森林是從隔壁延伸過來的，採光也是極好，一早看見綠意盎然，心情真的很放鬆，呼呼~ 好喜歡

向陽早午餐 菜單介紹

▲細細閱讀菜單封面的這一段話，『向陽』的宗旨就是要讓大家來到這裡放下步調，不管心情如何，都要給你美食添胃，期許每一天心都向著陽光，讓自已閃亮 !! 這充滿正能量的字句，令人忘記憂鬱

▲ 可愛彩繪風格的菜單，文字配上餐點圖案一目了然 (又往上加分了) 餐點的種類很豐富，日式、西式、甜點、咖啡、蔬果汁及茶飲都有，可以滿足顧客的需求

▲ 餐點皆附紅茶或美式咖啡(冷/熱)，更換其他飲品可折抵 $50 , 沒有刷卡服務，並有一成服務費。服務員對於首次來訪的客人會詳細的把所有餐點及消費內容說明一遍，由於餐點是現點現做，可能需要稍微等候一下

洋食和和食 各點了一份， 普羅旺斯香料雞腿 、 和風牛肉飯糰， 其中一份餐點的飲料替換為 堅果拿鐵，飲料很快的就先上桌了

和風牛肉飯糰 擺盤很美且 套餐份量十足，包含 飯糰、味增湯、鮮蔬沙拉、唐揚雞、百香果南瓜、茶碗蒸，牛肉肉質軟嫩，飯糰融入和風醬口感，粒粒飽滿，再配上大片海苔真是絕搭，鮮蔬沙拉非常爽口，百香果南瓜也是酸酸甜甜好開胃，唐揚雞沒有厚厚的裹粉，反而是紮實鮮嫩多汁的口感 ，茶碗蒸小小一碗卻是料多多，綿密細緻滑嫩而且裡面還有QQ的蝦卵喔 ! 熱熱的味增湯鹹度很剛好，喝下去馬上趕走冬天的寒意

普羅旺斯香料雞腿 套餐包含 香料醃製的雞腿、自製布里歐吐司、黑糖甜麥仁優格、蔬菜沙拉，不得不說這個雞腿肉煎得恰恰好，金黃色澤的酥皮帶點雞油，切下去還會流湯汁，軟嫩好嚼，手工麵包烤得香香，還有還有水果和沙拉配上特製的塔塔醬，吃起來都好健康完全沒有負擔，另外大推優格，甜麥仁粒有著濃郁的黑糖香氣 ， 脆脆甜甜不覺一口接一口 !

兩份套餐讓我們吃得很滿足，窗外的綠意，和當前的美食盡是奢華的享受! 早晨的優閒時光一刻也不想浪費

▲這裡是甜點區，午後可以點杯飲料和蛋糕，來一場森林光影的午茶約會也是挺棒 !!

▲不要懷疑喔! 這美麗的角落是洗手間，位於店面後方的陽台外，戶外的空氣不但流通，陽台一側也是滿滿的綠盆栽，完全不馬虎的採用花磚布置整面牆，復古典雅又大方，洗手台上準備了洗手乳和護手霜，備感貼心 !!

漂亮的洗手間有沒有很想多來幾次 ?? 哈~ 不只是外面，連裡面都是花磚，不得不稱讚一下店家的用心，每一處都是驚喜萬分，難怪人氣鼎盛

▼洗手間裡的備品，連女孩們的需求都想到了，再加分也不為過 !!

▼向陽早午餐 有免費停車場、就在隔壁 20 公尺，一點都不用擔心停車問題

向陽早午餐。 心得筆記

★ 採光自然、挑高設計讓空間沒有壓迫感，用餐環境相當舒適讓人放鬆～

★ 價位中高另外有加成服務費，但值得稱讚的是服務人員專業又親切

★ 附有免費停車場 (約 8 輛汽車的空間)

★ 餐點健康美味且豐富，份量不會吃不飽

★ 附近交通方便，鄰近 新月廣場、火車站

★ 可採電話預約制，節省等候時間

(本文自費純分享)

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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