桃園中秋月餅推薦/寵物友善/不限時咖啡館【紅菓咖啡經國店x齊食】中秋限定~咖啡拿鐵蛋黃酥/好吃手作爆漿麵包/司康(齊食蛋黃酥)

桃園內用不限時咖啡館/寵物友善咖啡店【紅菓咖啡經國店x齊食】朋友笑稱這是一家被咖啡耽誤的平價手作麵包店! 店裡竟然有賣中秋限定手作蛋黃酥『咖啡拿鐵蛋黃酥』更是小紫從沒吃過的口味! 看了立馬預訂齊食蛋黃酥送咖啡控朋友嚐鮮+提前送阿姨中秋伴手禮。

齊食中秋月餅包裝盒與提袋超~級美! 愛瑪仕橘~禮盒看起來好時尚!

紅菓咖啡桃園經國店x齊食

電話:03-317-9088

營業時間:(平日)7:00~17:00(假日)8:00~17:00

地址:桃園市桃園區經國路266號(經國國中旁)

粉絲頁: 紅菓咖啡x齊食

這是一間自創品牌(齊食手作烘焙)+連鎖(紅菓咖啡)結合之複合式咖啡館

內用不限時/寵物友善(可落地需繋繩)/有插座與wifi/消費滿額還有外送服務!! 自製麵包、糕餅可宅配

今年颱風特別多、最近受颱風外圍環流影響常常突然下暴雨!

和朋友騎車來經國路辦事(雨下太大)臨時找了這家咖啡館躲雨、順便吃早午餐

點餐時小紫覺得老闆好眼熟!

詢問之後才知道(此店址)前身是黑沃咖啡(印象中好久以前朋友曾載我來此喝下午茶)店名不同~我壓根也沒想到老闆竟然同一人

老闆說:黑沃合約到期後，改加盟紅菓咖啡(將豆子品質提升)服務不變且多了更多他們夫妻倆手作麵包與每日限量新鮮製作平價三明治、沙拉堡早餐

內用低消: 每人一杯飲品

老闆夫妻均畢業於『日本東京藍帶學院』好厲害

熱愛餐飲、喜歡沈浸於充滿麵包香、手作烘焙環境裡

除了開咖啡館更想分享他(她)們微改良手作麵包、糕餅點心。

這兒賣的麵包平價好吃(內用這天~好多媽媽來購買)可見~真的深受附近社區居民的喜愛, 內用好喝美美拉花咖啡只要銅板價就喝的到 。

消費除了付現金，還可LINE pay、刷卡

馬路斜對面是(麥當勞經國店)隔壁不遠處是(經國國中)

開車(店門口無停車格) 車子可以停『南平運動中心停車場』或附近『全方位停車場同安站』再步行約5分鐘來齊食(紅菓咖啡園經國店)

店旁邊 鐵木真麻辣鴛鴦火鍋 前方是(經國南平路口)公車站

內用這天就有住附近客人搭公車

來此喝咖啡+買麵包回家當隔天早餐捏

騎車~店門口騎樓可停機車

這裡竟然也有賣(中秋限定)手作齊食蛋黃酥及創意咖啡拿鐵蛋黃酥 ~

中秋節快到了~大家是否和小紫一樣還在物色最佳送禮(新選擇？)

回家後~我下午有再騎車來買2盒綜合蛋黃酥(等等先與大家分享)齊食蛋黃酥與訂購好康！

以前過節為了表誠意! 我也曾自己 DIY地瓜酥 、芋頭酥送親友!

現在懶~覺得直接買卡方便!

心裡卻又會希望年年買不同品牌伴手禮讓親友吃的時候有驚喜感!

齊食(紅菓咖啡桃園經國店)好特別~

客人可直接在店內看到蛋黃酥製作過程(尤其是對我這已多年不玩烘焙者而言)看的我手癢癢(想自己回家DIY)又心懶懶(直接買)省事又方便!

但~這月餅麵皮色澤~怎麼那麼深？

和一般蛋黃酥顏色不一樣!!

好奇的詢問店家(並徵得同意)可拍照分享!

這是全台首創餅皮內揉入『現磨咖啡』製作的咖啡拿鐵蛋黃酥!

每天接單新鮮限量製作( 不添加防腐劑與合成香料)只製作最醇淬咖啡香低糖『蛋黃酥月餅』

包餡整型涮上蛋液即可送入烤箱烘烤

訂單量不大時闆娘會直接在店內吧檯製作兼顧店；若訂單多則會在二樓烘焙工作區(量產)

大仁哥是咖啡控!

小紫難得看到以(咖啡)製作的蛋黃酥月餅(礙於等等吃完早午餐)還有其它事需在外奔波一整天(機車置物箱已滿、無法放月餅)雨天掛機車會淋溼;後來打電話預訂約打烊前自取!

紅菓咖啡經國店(晚上沒營業)下午5點就打烊!

記得營業時間來取貨!

桃園朋友(上班族)下班若來不及取貨或外縣市朋友可在『7-11賣貨便』 https://reurl.cc/nLVKy8 訂購宅配或店家LINE@訂購約自取 https://lin.ee/qXottKz 。

提前預約訂購好康報報: 一次買多盒蛋黃酥送濾掛咖啡

預購6盒(送)1盒10入濾掛咖啡一組

預購10盒(送)20入濾掛咖啡禮盒一組

大量預購之好康？電洽詢問

行政機關、公司行號買送員工或拜訪客戶送禮；預購訂起來!

中秋月餅(蛋黃酥)常溫保存7天/冷藏10天/冷凍20天

(最佳賞味期)趁新鮮收到就開嗑!

烤箱內經典原味蛋黃酥~已快烤好

圓滾滾剛出爐月餅香+店內現做咖啡香 真迷人

這是小紫近年來買過的『蛋黃酥禮盒中』包裝最有質感、最美提袋

齊食蛋黃酥 每盒6入 $399元

有:經典原味蛋黃/咖啡拿鐵蛋黃/3+3綜合(2種口味~3種包裝)可訂購

推薦您買『綜合口味』2種蛋黃酥餅皮風味都吃的到!

這~愛瑪仕橘、繽紛花鳥禮盒送禮真的好好看

盒底貼有:成份、製作日期、營養標示與過敏源警示。

對了~ 如果您是想買自己吃!

可以直接買(訂購)單顆裝 每顆60元

(不用買禮盒裝)因為禮盒裝有含盒價!! 我因為要買送禮+想將美美盒子拿來當收納盒so選盒裝(愛瑪仕橘月餅禮盒）

盒內有+一層透明上蓋、若您放冷藏保鮮、餅皮有加上蓋比較不會因冷藏低溫表皮變乾硬

哥下班後~我迫不及待立馬拿了一顆『咖啡拿鐵蛋黃酥』讓他止飢

齊食咖啡拿鐵蛋黃酥

不是傳統中式月餅那種使用豬油製作的蛋黃酥喔！

腦子裡有著超多烘焙靈感與創意思維，喜歡不按牌裡出牌、製作具有個人品牌(齊食)與眾不同糕點特色(老闆夫妻) 使用現磨紅菓精品咖啡以獨特(法式~檸檬塔餅皮配方為基底)將配方比例微調後揉製適合做蛋黃酥餅皮(降低油脂成分)減少大家對蛋黃酥的膩口感!

不買現成鹹鴨蛋黃，堅持選購牧場直送(紅土鹹蛋)自己一顆顆新鮮現敲鹹蛋黃再噴灑(2015千日醇金門高梁)烘烤、包入紅豆餡月餅內烤製

算是一款『中西合併』蛋黃酥

入口有著迷人順口咖啡香、豆沙餡不會甜膩、鹹蛋黃(無腥味)帶著微微沙沙鹹香感(咖啡拿鐵蛋黃酥)好適合搭奶茶or美式咖啡吃

我問哥~好吃嗎？秒回:要我再訂~他要送禮

齊食經典原味蛋黃酥 餅皮比(咖啡拿鐵口味)更有酥鬆感!

近拍~可清晰的看到蛋黃酥餅皮層次!

不使用豬油，改以法式餅皮原料揉製麵糰、入口帶著淡淡奶香、鹹蛋黃size看起來很大顆與紅豆餡mix~甜度嘟嘟好!

想品嚐更酥鬆口感~可以放進小烤箱內微烘烤再吃

早上內用時看客人外帶『司康』推薦這是她家冰箱必囤的午茶點心

傍晚來自取蛋黃酥!我就跟著買了幾顆嚐鮮趣！

手工餅乾、甜點櫃內商品(節日限定~蛋黃酥除外)

單價40元/份。可任選3種優惠價100元

齊食英式葡萄司康 40元/顆 (3個100元)

外食買司康~小紫特愛選購有裂痕的司康，我喜歡加熱烘烤後再吃~口感更酥香

宅微波~加熱30秒~嘟嘟好

我是使用(電鍋無水加熱)烘烤法

吃的時候~司康外層酥鬆(紥實)、內層濕潤(蓬鬆)咀嚼時帶著奶香與葡萄乾香氣(低糖微甜)外~紥實。內~篷鬆。雙層次司康麵包口感(我喜歡)

齊食巧克力司康 40元/個 (3個100元)

我和大仁哥都好愛這~在開吃之前自己再微烘烤過的『巧克力司康』味

加熱烤過除了表層會有"酥脆感"外~內餡『不會乾』吃的到巧克力豆遇熱溶化在麵糰裡濕濕(爆漿)巧克力醬香氣及未溶巧克力豆(可可香)

自己再現泡一杯紅茶當午茶甜點(很棒)

紅菓咖啡桃園經國店(附設~齊食手作麵包烘焙)

店址位在經國路大馬路旁 , 開車(需停附近收費停車場步行約5分鐘)來內用

門口馬路劃紅線~只能臨停取餐so客群大都外帶居多

您可以先打電話(預訂)月餅、麵包點心or咖啡飲品、依約到店臨停『自取』外帶免等待!

紅菓咖啡x齊食 也有外送服務!

附近距離1公里內~訂滿200元。2公里內~訂滿300元(以此類推) 紅菓桃園經國店餐點~均可外送到府

(小叮嚀)若剛好遇到店家忙碌時段或無多餘人手可外送時則需另約時間~幫您宅外送

我蠻喜這兒的內用環境

(牆上)有插座、內用不限時、不收服務費、還可帶寵物(毛孩)入店用餐(騎車可以直接停店門口)與客戶談公事或約閨蜜喝咖啡很chill

毛孩可落地。但~需繋繩勿讓其在店內暴動奔跑!

沙發區~好適合久坐(超舒服)

店內有一區『紅菓』精品濾掛咖啡區

沒空內用、買回家品飲現沖濾掛咖啡香~有優惠！

現做~美式與拿鐵咖啡『可寄杯』

我不住此區~否則也好想一次買10杯寄杯

(咖啡~寄杯卡)無使用期限~美式買10送3。拿鐵買10送2(冰熱不限)真的挺划算der

店隔壁就是經國國中

熱愛手作烘焙也想讓清晨趕載孩子們上學爸比媽咪在買咖啡幫自己提神的同時、不用趕著到另一家早餐店(買早餐)讓孩子帶去學校吃

貼心推出(一~五)限量~手作三明治、沙拉堡早餐擺放店門口販售(供應時間)早上7點~賣完為止

我們內用這天~外面下著大雨

老闆說:若雨下太大或氣候不佳時他會將(手作早餐)改放店內冷藏櫃展售

三明治份量好大且價格超親民

牛肉總匯只要35元就吃的到!

(我這次沒買)等下回約朋友回訪來吃『早午餐』再詳細分享(齊食手作早餐、麵包)嘿

(下圖)齊食湯種麵包區 口味大約有10種

內用點餐時~看到陸續有客人進店『狂掃』此區麵包~感覺好像很厲害!後來才會放棄點三明治改點『湯種麵包』嚐鮮趣！

我稱『齊食湯種麵包』爆漿餐包

不分口味~1顆20元 (買5送1)6顆100元

內用~店家會將麵包加熱烘烤過再出餐

餐具~自取

萊姆蔓越莓湯種麵包

很多人胃不好，若吃了加很多酵母(醱粉)製作的麵包甜點會胃酸過多導致胃痛

(齊食)自培湯種麵糰做出來的麵包口感濕潤Q軟、不會乾

蔓越莓麵包咀嚼時帶著微微酸甜莓果香(比較養生)的口味

爆漿巧克力湯種麵包 (推推~)

出餐前有先在烤箱加熱過、趁熱吃~真的超爆漿

內餡包多多~超濃巧克力醬香、甜而不膩(不死甜)好適合買回家讓孩子們當放學後點心

好事花生湯種麵包 (上方有放杏仁片增添堅果香)

湯種麵包的size很像我們去牛排館吃的奶油餐包大小，我剛剛看客人都是一次至少買200元甚至千元(要囤冰箱、想吃再自烤)也有客人說:要帶去露營時當早餐吃

哇塞！ 這款花生餡~有多層次口感捏

先是鹹鹹甜甜花生醬堅果香、中間包夾帶著花生顆粒花生醬、外圍的花生口感~很像現磨花生自調糖粉後(類似吃花生麻糬)沾裹的花生粉香氣

湯種麵包~濕潤軟Q，愈嚼愈香

店家取名『好事花生』我們稱『好食花生』花生內餡~我們都好愛！

PS:對花生堅果過敏者~不適合點食

紅菓咖啡飲品MENU

9/4拍攝。避免日後MENU內容或售價更動(僅供參考)請依您購買日期現場菜單為準！

前身(黑沃3年+紅菓約1年)店齡

感覺這裡似乎已成為附近社區咖啡館、婆婆媽媽們來買咖啡、麵包、月餅時和老闆的互動就像是鄰居般熟絡

紅菓咖啡(熱)拿鐵系列~內用有美美拉花

我這視覺系~看到百元有找『銅板價』即可品飲拉花咖啡~早午餐立馬點熱拿

拿鐵飲品~使用紐西蘭特級牛乳~調製

(熱)拿鐵 $85元

醇香咖啡~順口回甘

螞蟻控朋友點黑糖歐蕾 $65元

美美的漸層很吸睛~喝之前記得先攪拌均勻再飲用

香蒜脆皮法國 $30元

這兒的自製軟法、塗抹自調香蒜醬現點現烤『脆皮香蒜麵包』好酥好脆

我坐在一旁就聽的到朋友咀嚼時的卡滋卡滋(酥脆)法國麵包聲。香蒜醬~帶著淡淡奶香、蒜頭味沒有很重、尾韻微甜(頗具個人特色) 不會膩

反倒很適合買給怕蒜味太重孩童吃!

酥脆口感~很加分

黑糖歐蕾 奶泡打的很細很綿密!

喜歡甜甜"黑糖鮮奶茶"韻味者~這杯濃醇香

齊是老闆的姓氏。店內的麵包、糕點都是他們夫妻親自手作

加盟的咖啡品牌沒有賣點心甜點，他們想讓客人內用喝咖啡飲品時除了有舒適環境外，也能有鹹食或甜點可佐食so自創『齊食』麵包

(齊食)之諧音(其實)另一種寓意是希望買吃過的客人能記住『齊食很好吃』

下雨天無意中發現的複合式咖啡館

(中秋限定)自製手作蛋黃酥(咖啡拿鐵口味)有特色!

常適合買來送愛喝咖啡的親友當中秋伴手禮

不方便到店自取or外縣市朋友，可以直接在『7-11賣貨便』 https://reurl.cc/nLVKy8 訂購宅配或+店家LINE@訂購再到店自取 https://lin.ee/qXottKz

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