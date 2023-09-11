【彰化】 林記糕餅舖｜隱藏在黃昏市場內的超人氣排隊蛋黃酥，酥皮迷人，內餡不甜膩更不油 尤其是鹹蛋黃超

彰化每到中秋就變成蛋黃酥國XD，其中幾家媒體名店更是大排長龍，懶得排隊的話，其實這家我真的很推薦。隱藏在黃昏市場內，每天只賣下午時段，不管是酥皮、紅豆沙內餡、甚至是鹹蛋黃都很夠水準！各方面平均分數都挺高的，尤其是鹹蛋黃部分更是被我們公認最好吃的無誤，鹹香夠味。

林記糕餅舖｜交通位置

就位於大埔黃昏市場內，每天下午1點賣到傍晚7點

黃昏市場周邊備有停車位，開車來的話附近停車算方便。

雖然位於市場內，但就在市場外圍，

而且顏色也顯眼加上排隊人潮，所以很好找。

好妙喔，這麼好吃的蛋黃酥竟然不開店面而是選擇在市場內販售。不過也許這樣相對的可以減少不少店面成本，加上可以吃到市場的現有人潮，不得不說，老闆確實聰明。

我們是八月前往，那時候已經有排隊人潮了

如果是越靠近中秋，應該就會更難買，建議官網預約搶訂先。

這家是由林家擁有40多年烘焙經驗的老師傅爸爸傳承給女兒們的糕餅舖。堅持原料嚴選，家常味道。不過甜、不過油、不膩口的品牌生活哲學，也是現代人很在意的點。

年輕人善用網路行銷，選在黃昏市場開店節省店面成本以外，還可以直接吃到市場人潮，網路與實體店面的相輔相成，生意口碑更是穩定成長。

林記糕餅舖｜MENU

現場有販售蛋黃酥、綠豆椪、老婆餅等等，價格落在$48~$730之間。

盒裝部分更是有區分為 禮盒與鐵盒裝，當然也有散裝，想單顆買也是可以的。

現場比較特別的是有宇宙明星BT21聯名鐵盒，紫色夢幻很好看。

蛋黃酥部分有6入禮盒＆15入禮盒的選擇



鐵盒裝的部分只有9入可以選擇

不過造型上共有兩種款式，多了宇宙明星BT21聯名款。

散裝的部分一顆蛋黃酥是48元

單顆綠豆椪有分葷素，是65元

林記招牌看來是以蛋黃酥與綠豆椪為主。

蛋黃酥的部分常溫可放7天，冷藏14天，冷凍21天。

蛋黃酥 ｜6入盒裝/288元

包裝是真的很可愛，買來送人也很可以。

正反面都很好看。

蛋黃酥好像比其他家還要碩大一點

禮盒採抽屜式拉取，很方便而且俐落

帶點微焦的黃金色外觀很迷人。

經過我們從彰化到桃園的折騰過後，雖然酥皮部分有些許破損跟黑芝麻掉落，但整體還是挺完整的，這包裝很穩，僅僅這點折損算很厲害的了。

大小可以參考女生虎口的比例。

酥皮薄酥而且層次分明，屁股部分也是酥脆好吃。

紅豆沙內餡濕潤度夠，而且不甜膩也不油，真的很加分。

其中讓我們公認最好吃的部分是鹹蛋黃真的很鹹香夠味，搭配酥皮與紅豆沙一起吃，整體特別和諧美味，一切都很剛好，層次分明又豐富，但又不讓人覺得膩口，讓不喜甜膩的我接受度特別高，所以給推。

林記糕餅舖

地址：彰化縣彰化市大埔路320-1號

電話：0970-681875

時間：13:00–19:00

官網：林記糕餅舖 linhomelybakery 歡迎光臨

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