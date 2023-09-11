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【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早午餐推薦、板橋網美餐廳推薦 (附菜單)

2023-09-11 16:43:00 花見團子玩耍趣 人氣：117
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花見團子玩耍趣

發表篇數：165篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：藍海子
phone02-8252-1524
place新北市板橋區仁化街98號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「藍海子lazybrunch ( 藍洋洋 Lazy Brunch二號店 )」     (造訪日期 : 2023/08)

「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳

江子翠早午餐推薦、板橋網美餐廳推薦

【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

 藍海子lazybrunch 

地址 : 新北市板橋區仁化街98號1樓
電話 : 02-8252-1524
時間 : 9:00 - 17:00（週日休）

在三重深耕四年的知名的早午餐咖啡店「藍海子」，來到板橋成立「藍海子lazybrunch二號店」囉！本次團子特別相約友人前來品嚐。店家位於捷運江子翠站附近，從5號出口往仁化街步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。外觀如店名，以一貫的美麗藍色為主視覺，彷彿進入海洋世界中。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

走近店裡映入眼簾的是藝術家「藍色隧道」所繪製深藍海洋，有鯨魚、海龜悠游其中，還有海中浮游生物。仔細瞧瞧，店裡還有知名賣場有名的「鯊鯊」，2隻小鯊鯊站在窗門口迎接大小朋友，還有一隻大鯊鯊坐在打卡牆等著與你同樂。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

店內洋溢著濃濃海洋風情，也有懸掛的店主人去潛水，及海洋淨灘照片，讓來訪的客人也能感受到海洋之美。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

另外店內也有多幅由畫家「#去哪裡都行」所繪製的大地與海洋系列，現在只要打卡Tag「#去哪裡都行」和「#藍海子」帳號，就會贈送透明小卡三選一，也能把美麗的畫作輕鬆收藏。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

店內裝潢幾乎全部都藍白色澤呈現，寬敞又明亮，有多張2人、4人座位，也可併桌。也有提供免費wifi，還有插座，用餐時間為1.5小時，但沒有候位情況時，都可以慢慢坐，吹冷氣享用美食，舒適又悠閒。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

店家也是寵物友善餐廳，可帶毛小孩來這，不用繫繩，不用裝籠，店家也有提供也會提供寵愛餐，可以和主人一起享用美味料理，我們造訪的時候也有客人帶自己的毛小孩前來，可愛的狗狗舒服到睡著了喔。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

「藍海子」餐點種類多元，主要販售早午餐、漢堡、吐司、蛋餅、義大利麵、咖哩、甜點、咖啡、飲品等，從原料到製成均是由店家親手把關，具有一定品質，也讓人倍感安心。團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

 巧絲薯Q毛

人氣招牌的「巧絲薯Q毛」，將整顆馬鈴薯直接現刨成馬鈴薯圈，再加上榛果巧克力醬和帕瑪森起司製成，炸過的馬鈴薯圈金黃酥脆，鹹甜調味好涮嘴，也可再沾些店家特製蜂蜜芥末醬，酸甜有勁，又是另種美味。團子是第一次吃到這種商品，介於薯條及洋芋片間的口感，很是驚喜。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

明太子炸蝦蛋餅拼盤

「明太子炸蝦蛋餅拼盤」豐盛繽紛！蛋餅內有一整隻蝦子、雙重起司、洋蔥、蔥花等，微焦蛋餅酥脆綿密、炸蝦Q彈有勁，牽絲起司誘人口舌，橘色明太子醬濃郁提香，鹹香滋味在嘴裡打轉。拼盤內有四種豐盛蔬菜的沙拉，清脆爽口，還能補充滿滿纖維質。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

花生醬雙層牛肉堡

「花生醬雙層牛肉堡」澎湃吸睛！漢堡足足有成人手掌大小，點漢堡還附上「薯Q毛」，一邊享用漢堡，一邊品嚐薯Q毛香脆美味，多重享受讓人大飽口福。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

美式漢堡麵包，濃郁麥香口口香甜，漢堡內有生菜、番茄、起司，還有二片店家純手工打製作的牛肉糰子，入口後牛肉肉質扎實不乾柴，咀嚼後肉汁奔流入口，搭配濃滑起司和花生醬流下，不計成本的多項食材，在嘴巴中如同舉辦一場嘉年華會，是來此必點的招牌單品。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

巴薩醋松阪豬

「巴薩醋松阪豬」店家選用易吸附湯汁的細長義大利麵，加入鮮嫩柔滑的野菇和小番茄增添口感，佐上清爽香酸的巴薩醋調味，還灑上黑胡椒、起司粉，香氣十足。主角松阪豬嫩中帶脆，吃起來很有嚼勁，還帶有濃濃肉香，想來一點有別傳統紅白青醬的義大利麵，一定要試試，我們都很喜歡。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

巴斯克乳酪蛋糕

「巴斯克乳酪蛋糕」是下午茶必點！店家手工製作巴斯克蛋糕外皮烤到焦香，內層香濃綿密，蛋糕散發濃郁乳酪香，輕輕咀嚼就化開，搭配咖啡茶飲都很適合。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

草莓蘋蘋

「草莓蘋蘋」白粉白3種漸層色澤，看得出店家用心設計。粉紅色的部分新鮮水果草莓、蘋果打成果汁，白色的部分牛奶的奶泡很綿密，要喝之前再將飲品攪拌均勻，香甜柔和且順口，還喝得到果粒纖維，不但夢幻繽紛很討喜，好喝又營養。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

炭培烏龍鮮奶茶

「炭培烏龍鮮奶茶」同樣呈現美麗漸層色澤，店家精選七三茶堂的炭培烏龍茶沖泡，獨特炭培手法使茶湯更濃郁而芬芳，再加入鮮奶打成的滑順奶泡，溫和且順口，滿足視覺、嗅覺與味蕾的三重饗宴。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

整體而言，團子覺得「藍海子lazybrunch」是很適合個人打牙祭、多人聚餐的好地方。店家位於捷運站附近，交通便利。店面裝潢很用心，如同來到海洋般，放鬆又療癒，是網美拍照打卡好景點。這設有免費wifi和插座，還能帶毛小孩一同來用餐。料理種類多元，從早午餐、輕食、甜點、飲品應有盡有，價錢也很平價。平日還有限定超值早餐，包含餐點、飲料，CP值超高。來此可以感受店家熱情服務與美味料理，讓療癒海洋陪你度過美好時刻。【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

 

 菜單 

【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

 

【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早

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