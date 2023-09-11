【美食】「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳，江子翠早午餐推薦、板橋網美餐廳推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「藍海子lazybrunch ( 藍洋洋 Lazy Brunch二號店 )」 (造訪日期 : 2023/08)



「藍海子lazybrunch」寵物友善餐廳

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藍海子lazybrunch



地址 : 新北市板橋區仁化街98號1樓

電話 : 02-8252-1524

時間 : 9:00 - 17:00（週日休）

在三重深耕四年的知名的早午餐咖啡店「藍海子」，來到板橋成立「藍海子lazybrunch二號店」囉！本次團子特別相約友人前來品嚐。店家位於捷運江子翠站附近，從5號出口往仁化街步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。外觀如店名，以一貫的美麗藍色為主視覺，彷彿進入海洋世界中。

走近店裡映入眼簾的是藝術家「藍色隧道」所繪製深藍海洋，有鯨魚、海龜悠游其中，還有海中浮游生物。仔細瞧瞧，店裡還有知名賣場有名的「鯊鯊」，2隻小鯊鯊站在窗門口迎接大小朋友，還有一隻大鯊鯊坐在打卡牆等著與你同樂。

店內洋溢著濃濃海洋風情，也有懸掛的店主人去潛水，及海洋淨灘照片，讓來訪的客人也能感受到海洋之美。

另外店內也有多幅由畫家「#去哪裡都行」所繪製的大地與海洋系列，現在只要打卡Tag「#去哪裡都行」和「#藍海子」帳號，就會贈送透明小卡三選一，也能把美麗的畫作輕鬆收藏。

店內裝潢幾乎全部都藍白色澤呈現，寬敞又明亮，有多張2人、4人座位，也可併桌。也有提供免費wifi，還有插座，用餐時間為1.5小時，但沒有候位情況時，都可以慢慢坐，吹冷氣享用美食，舒適又悠閒。

店家也是寵物友善餐廳，可帶毛小孩來這，不用繫繩，不用裝籠，店家也有提供也會提供寵愛餐，可以和主人一起享用美味料理，我們造訪的時候也有客人帶自己的毛小孩前來，可愛的狗狗舒服到睡著了喔。

「藍海子」餐點種類多元，主要販售早午餐、漢堡、吐司、蛋餅、義大利麵、咖哩、甜點、咖啡、飲品等，從原料到製成均是由店家親手把關，具有一定品質，也讓人倍感安心。團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

巧絲薯Q毛

人氣招牌的「巧絲薯Q毛」，將整顆馬鈴薯直接現刨成馬鈴薯圈，再加上榛果巧克力醬和帕瑪森起司製成，炸過的馬鈴薯圈金黃酥脆，鹹甜調味好涮嘴，也可再沾些店家特製蜂蜜芥末醬，酸甜有勁，又是另種美味。團子是第一次吃到這種商品，介於薯條及洋芋片間的口感，很是驚喜。

明太子炸蝦蛋餅拼盤

「明太子炸蝦蛋餅拼盤」豐盛繽紛！蛋餅內有一整隻蝦子、雙重起司、洋蔥、蔥花等，微焦蛋餅酥脆綿密、炸蝦Q彈有勁，牽絲起司誘人口舌，橘色明太子醬濃郁提香，鹹香滋味在嘴裡打轉。拼盤內有四種豐盛蔬菜的沙拉，清脆爽口，還能補充滿滿纖維質。

花生醬雙層牛肉堡

「花生醬雙層牛肉堡」澎湃吸睛！漢堡足足有成人手掌大小，點漢堡還附上「薯Q毛」，一邊享用漢堡，一邊品嚐薯Q毛香脆美味，多重享受讓人大飽口福。

美式漢堡麵包，濃郁麥香口口香甜，漢堡內有生菜、番茄、起司，還有二片店家純手工打製作的牛肉糰子，入口後牛肉肉質扎實不乾柴，咀嚼後肉汁奔流入口，搭配濃滑起司和花生醬流下，不計成本的多項食材，在嘴巴中如同舉辦一場嘉年華會，是來此必點的招牌單品。