【雲林住宿推薦】虎尾春秋-文創設計旅店⎪以布袋戲為主題的文創設計旅店，仔細瞧，飯店每個小角落都有出現好可愛的Q版人偶，走入有如童話世界的Sunny Q陽光公主義式餐廳，享用精緻又美味的九宮格中式早午

















在孩子放暑假前就和閨蜜約好的吃飯行程，為了讓特地南下的艾琳不至於開車太累，朋友特地邀請艾琳和孩子們住在她家，原本就不喜歡打擾他人的艾琳，為了婉拒朋友的好意，艾琳打算帶著孩子們來趟輕旅行，順便規劃雲林住宿和順遊雲林景點。





閨蜜知道艾琳從小就喜歡看布袋戲，住宿推薦～虎尾春秋文創設計旅店。



閨蜜：偷偷告訴你，布袋戲的創辦人-黃俊雄先生以前曾住在這裡。









獨自開車載孩子們南下雲林旅遊，當艾琳開到虎尾圓環時，被閃亮亮矗立在圓環的霹靂布袋戲驚呆，停下車仔細瞧，這不是霹靂布袋戲的靈魂人物-『素還真』嗎？



原來這是為了紀念已逝的國寶級大師-黃文擇大師（黃俊雄大師的次子）辭世，鎮公所以『布袋戲的故鄉』為發想，由知名的雕塑藝術家楊柏林，打造高達6公尺的銅雕『素還真』（黃文擇過去為布袋戲偶配音，光是『素還真』，就徂年輕配到老），矗立在虎尾圓環內，聽說已經成為目前最夯雲林景點。

























從圓環轉進信義路，就是商業區，交通位置方便，很適合作為出差時的商業飯店，離雲林布袋戲館、雲林故事館和虎尾合同廳舍，走路只要7分鐘，是雲林旅遊首選。





貼心的飯店在艾琳入住的前一晚，LINE告知特約停車場的位置。



離旅店走路約5分鐘，從停車場一路走來，揮別了毒辣的太陽，躲進了『虎尾春秋文創設計旅店』。



















位於雲林縣虎尾市區的『虎尾春秋文創設計旅店』，是以布袋戲為主題打造的住宿旅店。



原來這棟旅店早先是由布袋戲大師-黃俊雄先生一手建造的『今夜大飯店』，也是虎尾第一棟電梯大樓，帶來了70年代最繁華的時光，結束營運後，偶然機會，現任的『虎尾春秋』董事長買下了『今夜大飯店』。





從小就喜歡布袋戲的『虎尾春秋文創設計旅店』董事長，將原本的『今夜大飯店』，保留了外觀結構，將內部重新打造，成為全台唯一以布袋戲為主題的住宿旅店。

















一走入『虎尾春秋』，首先映入眼簾的是電梯旁的馬賽克磁磚，拼貼成Q版的布袋戲人偶，電梯一打開，裡頭也有Q版布袋戲人偶，超可愛的。



小核桃：姊姊～從現在開始，我們來比賽看誰找到的Q版布袋戲人偶比較多，多的人就贏了！開始～























隨著電梯來到了2樓的接待大廳，當艾琳正在CHECK IN時，一旁的孩子們早已被迷你版的布袋戲舞台吸引，坐在舞台前，認真的看著舞台上一尊尊的布袋戲偶，仿佛早已進入布袋戲的世界，想像著他們在舞台上鮮活靈動的模樣。















看著有著華麗色彩、唯妙唯肖的春秋布袋戲戲台，艾琳的思緒早已飛到了小時候，從小就是布袋戲迷的艾琳，最喜歡和村子裡的孩子，搬一張椅子，到廟口看酬神布袋戲，常常一看就是一個下午，非得要媽媽拿藤條來，才依依不捨地逃回家！

















雖然不清楚戲台上正在上演什麼橋段，但對於每每中午下課後就狂奔回家，守在電視機前看布袋戲播出，一邊吃午餐一邊配布袋戲，等到下午上課時間快到了，才和哥哥、姊姊們以最快的速度狂奔到學校的艾琳，其實更喜歡大廳旁的文創展示區理由黃俊雄大師贈與『虎尾春秋』董事長的『史豔文』和女主角『苦海女神龍』。





















從小就聽著『史豔文』和『苦海女神龍』主題曲長大的艾琳，對於黃俊雄的布袋戲偶角色，可是如數家珍。







































若是像艾琳一樣喜歡布袋戲，文創展示區內也有販售多種角色的布袋戲偶，可以買回家收藏。



春秋旅店也和提供旅人於館內使用的『古坑咖啡』、『黑豆茶』、『茶籽堂』沐浴用品.....包裝超文青，超適合當成伴手禮！





















小核桃：這裡！這裡！我又找到一個Q版布袋戲偶了！我贏.......定了！哈哈～～



















蒨蒨：媽麻～你來這裡一下！



正沈浸在小時候回憶的艾琳，在孩子的一聲聲呼喊中，回過神來。



原來大廳櫃檯的另一頭有一間超復古的『春秋柑仔店』。

















入住『虎尾春秋』就可在旅店的一樓～Sunny Q陽光公主義式料理餐廳，可免費享用早午餐。





『春秋早午餐』一共有2種九宮格中式餐點，3種有主餐、沙拉和水果的西式美味餐點。



















拿到房間感應卡後，孩子們就坐電梯狂奔房間。



『虎尾春秋』的房型是以布袋戲人偶的角色來設計房型，有～生（文生或是武生）、旦（花旦）、淨（奸臣）、末（老人）、丑（丑角）、雜，六種角色，聽說每個房型是獨一無二的！

















才從媽媽手中拿到房卡，準備要插卡的蒨蒨：弟弟～我找到一個了，嘿嘿～我才是贏家啦！

















一到房間，艾琳就看見飯店貼心為旅客準備的冰涼飲料、冰啤酒和鳳梨果乾，SO SWEET~

















放下行李，仔細瞧，艾琳才發現這間以布袋戲『丑』來設計的房型，寬敞且乾淨整潔，明亮舒適，特別的是一邊的壁面採用了綠色系，一邊則是灰色系的壁面，房間內大量運用了Q版布袋戲偶來做裝飾，乾濕分離的廁所和淋浴間，用起來很方便，牆壁則是採用灰黑色系的復古花磚來做為裝飾。

































孩子們拆開飯店為旅客準備的旺萊花果乾作為小點心，果肉細緻飽滿，軟Q帶點微酸微甜的爽口口感，孩子愛極了！























房間內有一張書桌和椅子，很適合出差或是隨時需要用電腦的商業人士。















飯店為旅人提供的『古坑咖啡』和『黑豆茶』，都是來自於雲林在地文創商品，若是喜歡，也可以到2樓櫃台購買，是雲林伴手禮的首選。

















住在『虎尾春秋』交通真的很便利，只要走路7分鐘左右，就可以到達雲林景點-雲林布袋戲館、雲林故事館和虎尾合同廳舍。





雲林布袋戲館



雲林是布袋戲的故鄉， 位於虎尾林森路上的雲林布袋戲館，更是傳統藝術的歷史傳承，可惜的是艾琳到訪的八月，因應館舍歷史建築維護及營運調整，暫時休館中。















雲林故事館



雲林布袋戲館過了一條路口，就是雲林故事館。



原為虎尾郡守官邸的日式官舍，經過一段時間整理後，古蹟活化變身為雲林故事館，集結了生活、藝術、教育和文化相關故事的展館，是來雲林必遊的雲林知性景點。





























虎尾合同廳舍



就在雲林布袋戲館的正對面，也就是和星巴克虎尾門市、誠品書店同一棟建築。



原是日治時期的警察局和消防組，上頭的高塔原為市區最高的建築，後來作為消防瞭望台之用，四層樓高的瞭望台，是國家三級古蹟，可惜的是目前瞭望台正在修護，不開放進入！



沒關係，坐在三級古蹟中喝著星巴克咖啡，已經是一種很特別的經驗，喝完再去逛逛誠品書店，不也是走了一趟雲林古蹟巡禮。



























吃完晚餐，艾琳想要刷牙，拿起洗手台上的備品，才發現『虎尾春秋』真的超用心，超可愛的浴室備品，真的會讓人捨不得用呢！



























虎尾春秋早午餐



供應時間：7:00~9:30



飯店一樓：Sunny Q陽光公主義式料理餐廳





















一走進『Sunny Q陽光公主』，仿彿走進了有滿滿童話世界的空間，坐在充滿童趣插畫的義式餐廳，真的會讓人有一種掉入童話世界的錯覺感。

















在這裡用餐環境超寬敞，座位也超多，不用擔心找不到座位。





位於『虎尾春秋文創設計旅店』一樓的Sunny Q陽光公主義式料理餐廳，除了包辦旅店的早午餐外，不論是商業午餐、義大利麵、燉飯、經典排餐、沙拉、薄脆披薩.......這裡應有盡有。























店內華麗的高背紅色亮皮沙發和餐桌上漂亮的燈具，搭配夢幻的場景、Q萌的插畫，都讓艾琳的相機閃不停！





















九格寶島粥（每日限量）



手打鄉村里肌潛艇堡



卡滋雞腿波蘿堡





這三套套餐，是入住『虎尾春秋』的才有的免費中、西式早午餐。















九格寶島粥＋熱咖啡



每日限量的『九格寶島粥』有稀飯、水果、肉燥燙青菜、鯖魚、滷蛋、滷豆腐、和3樣清粥小菜配菜。



艾琳喜歡早上吃清粥小菜，多樣化的菜色，清爽的口感，不只飽足感十足，吃完腸胃也好舒服！































手打鄉村里肌潛艇堡＋奶茶





這份手打鄉村里肌潛艇堡是蒨蒨選的，潛艇堡裡有里肌肉、白煮蛋、美生菜、番茄、黃芥末和蕃茄醬。





潛艇堡的麵包皮吃起來帶有酥脆口感和起司香味，一口咬下，滿滿的豐富好料，讓蒨蒨差一點就要『烙ㄟ懷』了。



除了潛艇堡外，早午餐盤裡還有一整顆的白煮蛋、沙拉、水果、三角薯餅、油醋醬，超大份量的早午餐，讓人好滿足！

















卡滋雞腿波蘿堡＋奶茶





這份『卡滋雞腿波蘿堡』是小核桃的。

















一手無法掌握的『卡滋雞腿波蘿堡』，有卡拉雞腿排、洋蔥圈、美生菜、番茄、黃芥末，滿滿的美味配料，搭配烤的酥香誘人的菠蘿堡，實在太犯規！





















炸的酥香的卡拉雞腿排，一口咬下，酥香的外皮，搭配厚實鮮嫩的雞腿排，真的會讓人吮指回味。



和小核桃分食的菠蘿堡皮，是艾琳的最愛，吃起來酥軟香甜的菠蘿堡，搭配酥香鮮嫩的卡拉雞腿排，鹹甜適口，超涮嘴的！



















原本艾琳要趁孩子睡著之際，到旅店的十樓天台酒吧-沐砌 Moon Chill Sky Lounge，享受一下屬於大人的專屬空間，無奈因為育兒太累，不小心睡過頭了。





沐砌不只提供旅店的旅客享受BAR的微醺氛圍，酒吧也對外開放，隨時隨地就可邀三五好友一起到酒吧Chill一下！





這趟雲林之旅，艾琳找回了童年布袋戲的美好回憶，在親子同樂掌中戲的同時，跨越了兩代之間的隔閡，孩子開心地聽著媽媽說著有關布袋戲偶的故事，唱著『苦海女神龍』的歌曲時，孩子們也開心地問：然後～然後呢！





若是身旁有跟艾琳一樣的布袋戲迷，一定要順道入住到『虎尾春秋』，找回童年的美好回憶，豐富又美味的早午餐，也是艾琳和孩子回家後，念念不忘的美味餐點。





離嘉義只要36分鐘，離台中也只要50分鐘的『虎尾春秋文創設計旅店』，真的很適合順遊嘉義或是到台中必入住的飯店。





嘉義住宿/台中住宿/雲林住宿 艾琳超推以布袋戲為主題的『虎尾春秋』。



















虎尾春秋-文創設計旅店



雲林住宿電話：05-636-0618



地址：雲林縣虎尾鎮信義路69號



停車場：旅店特約停車場（住宿可免費停車）



官網：http://www.huweihotel.com.tw



粉絲專頁：https://www.facebook.com/huweihotel





Sunny Q 陽光公主義式料理餐廳



雲林美食訂位專線：05-636-0298



營業時間：7:00~14:00 17:00~21:00



粉絲專頁：https://www.facebook.com/SunnyQ2018/

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