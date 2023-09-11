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【宅配美食】冊子生活購｜中秋送禮新口感！蛋黃酥、流心酥顆顆超餡實！ | 別墅裡的 100 種味道

2023-09-11 17:18:45 別墅裡的一百種味道 人氣：103
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窩客好文

別墅裡的一百種味道

發表篇數：274篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：冊子油飯 - 台中門市
place台中市北屯區文心路四段229號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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咪那桑，又到了一年一度的「蛋黃酥洗版月」！直接幫各位劃重點 – 這家月餅很可以！冊子旗下電商平台「冊子生活購」推出幾何之森、暮月繽紛、金月序曲等多款 2023 中秋禮盒，集結紅豆蛋黃酥與六款流心酥，口味兼具傳統和創新，今年中秋就選這盒啦！

冊子生活購

▸ 官網｜https://shop.booklet.com.tw/
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⠀❘ 台⠀北⠀門⠀市 ❘
▸ 地址｜台北市松山區撫遠街331號
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▸ 時間｜週二至週六 10:00-19:00
⠀❘ 台⠀中⠀門⠀市 ❘
▸ 地址｜台中市北屯區文心路四段229號
▸ 電話｜04-22992292
▸ 時間｜週二至週六 10:00-19:00
⠀❘ 台⠀南⠀門⠀市 ❘
▸ 地址｜701台南市東區德昌路121號
▸ 電話｜06-2880518
▸ 時間｜週二至週六 10:00-19:00

✦ 2023/09/15 ㊄ 前預購 2023 中秋月餅系列享 9 折優惠
購買連結：bit.ly/myMyba

冊子生活購 2023 中秋禮盒

提到冊子，大家最熟悉的或許是彌月油飯，不過其實他們家的中秋月餅也有口皆碑呢！

冊子旗下電商平台「冊子生活購」今年中秋節再推新作，有幾何之森、暮月繽紛、金月序曲三款中秋禮盒，可以自己選擇喜歡的口味，組成 6-12 入禮盒，不論送禮還是自己吃都適合。

冊子生活購 2023 中秋禮盒-暮月繽紛 6 入綜合 B

「暮月繽紛」系列有 6 入紅豆、6 入綜合Ａ、6 入綜合Ｂ三種規格，隨盒附送精美提袋一只。

其中Ａ跟Ｂ主要差在搭配的是一品梅香酥紅豆蛋黃酥，其他口味都一樣。


今年冊子推出的月餅一共有七種口味，不論陣容或吸睛度都更勝以往，根本意圖使人乖乖掏錢嘛！

除了口味選擇多樣，這次每顆蛋黃酥都走「超餡實」路線，有經典的紅豆蛋黃酥，也有療癒流心版本。花生、芋香、黑糖、芝麻、梅香、抹茶一字排開，一整盒五顏六色的，看了好療癒！

冊子生活購 2023 中秋禮盒-金月序曲 12 入綜合

延續去年好評，冊子今年再次推出雙層鐵盒「金月序曲」系列，有 10 入紅豆／綜合Ａ／綜合Ｂ 12 入紅豆／綜合五種規格，滿足多元送禮需求。

每一層都有獨立包裝袋，只不過我為了拍照方便先拆掉，同樣也會附送精美提袋哦！


金月序曲- 12 入綜合禮盒簡直就是選擇困難症患者的福音！第一層是 6 顆紅豆蛋黃酥，第二層則是六種流心酥各一，七種口味一次集結好讚！

冊子生活購 2023 中秋禮盒全口味介紹 

► 紅豆蛋黃酥
身為一個超級紅豆控，只能說這顆「紅豆蛋黃酥」深得我心呀～

紅豆蛋黃酥以紅豆泥包入一整顆鹹蛋黃，有別於坊間常見的烏豆沙（紅雲豆），入口後甜潤的香氣久久不散。綿密紅豆餡和酥皮層層堆疊，口感濃香又涮嘴。


► 花生巧濃酥
花生巧濃酥是這次流心酥系列裡面我最喜歡的！巧克力餡搭配花生流心麻糬，不僅苦甜平衡不搶戲，還讓人有種被療癒的感覺，推薦氣炸回烤一下更好吃！


► 芋香流心酥
芋泥跟鹹蛋黃是最佳拍檔！芋香流心酥將去年人氣超高的金沙芋香白玉酥稍作改良，以流心麻糬取代麻糬金沙雙芯內餡，天然芋香搭配陣陣鹹香提味，口感更升級！


► 奶香黑糖酥
奶香黑糖酥中間是「芝」味重重的流心芝士，咬開裡面的黑糖麻糬，嘴裡瞬間充滿鹹甜風味。


► 芝麻流心酥
我這個人很簡單，有「芝」就給讚！凡是用芝麻做的點心我都很喜歡！

芝麻流心酥外觀呈螺旋紋酥皮，用竹炭粉暈染出水墨畫般的感覺，咬開內餡濃郁芝麻香旋即竄上舌尖，緊接著是汩汩流動的黃澄澄流心，是不是很欠吃！


► 抹茶流心酥
抹茶流心酥將日本靜岡抹茶入餡，風味偏向綠茶般的清香，比較不是重抹控追求的那種。最裡層同樣是流心麻糬，平常不習慣吃太甜的推薦試試這顆！


► 一品梅香酥
一品梅香酥成功收服我家刁嘴的老爸（笑）！結合台式元素入餡，一扒開就能聞到濃濃梅子香，還能吃到Ｑ軟的梅子肉，酸酸甜甜的很討喜。


冊子今年推出的蛋黃酥表現都很亮眼，除了經典的紅豆蛋黃酥，推薦大家也可以試試療癒指數滿分的流心酥，酥鬆外皮搭配流動內餡，誰說中秋節只能一成不變！有興趣的朋友，快趁 9/15 前 9 折預購優惠速速買起來！

冊子生活購

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