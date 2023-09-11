吃心絕對 11 分鐘 ago 在〈台南美食 – 燒肉難民營 x 適合孤獨美食家1個人也能吃的燒肉〉中留言功能已關閉

關於 燒肉難民營

來台南工作完，晚上八、九點的時候，下著毛毛雨的秋天，就是想吃個燒肉，google搜尋一人燒肉就找到了這間囉！店內的氣氛也很溫馨，你可以在這裡欣賞日本漫畫和電影的海報，目前根據Google評論是4.5顆星哦！

台南北區的燒肉難民營是一家很有特色的日式燒肉店，它的名字來自於老闆想要幫助那些沒有人陪吃燒肉的單身美食家。這裡的燒肉套餐有多種選擇，以牛肉、豬肉為主搭配各種內臟及單點，套餐的飯量爆多，搭配香噴噴的燒肉，一個人也能吃的很滿足哦！







燒肉難民營 店內外環境

位置不多人氣滿滿的店家，就算是九點來也是排隊一下，但因為是一個人，所以等個半小時就有座位了，太晚來的話，牛肉也可能都賣光光囉！



▲▼等候的時候，外面有椅子可以坐著，玻璃門上貼著菜單、招募公告、用餐的注意事項等等，可以先稍微看一下。



▲燒肉難民收容中這句話真的很靠北，哈，還有內文也很有趣，限時用餐40分鐘。



▲寫的很用心的招募文案呢！



▲肉使用台灣豬、牛肉使用的是多汁美味的美國牛。

燒肉難民營 菜單



▲▼菜單有8種套餐價格從320元至900元不等，其他有單點、飲料跟酒。

店內採用自助點餐機，點好菜、付款後，把明細給服務人員即可。



▲▼中間有醬料區自取，有燒肉醬、香油、檸檬汁、玫瑰鹽、胡椒粉等等，餐具也都請自取囉。今天就用了玫瑰鹽、檸檬汁與燒肉醬，燒肉醬有點黏稠感。



▲日式燒肉醬是一種用於燒烤的醬汁，主要由醬油、味醂、砂糖、蔥、薑等調味料製成。日式燒肉醬的味道鹹甜，帶有醬油的香氣，可以提鮮去腥，增添燒肉的風味。



▲主打一人也能吃燒肉的概念。店內座位採半開放式設計，背景音樂主要是日文歌曲，不時可以聽到孤獨美食家的配樂，讓人倍感溫馨，腦海中會出現主角「井之頭五郎」一個人享用美食的畫面，每個座位都有專屬的烤爐和抽油煙機，讓客人可以安心享受燒肉的美味。

燒肉難民營 餐點介紹



▲▼坐定位後，先享用泡菜跟豆芽菜，都很有日式風格，泡菜不會太辣，吃了還會回甘，豆芽菜有用醋之類醃過，清脆好吃。

難民套餐550元

燒肉難民營的套餐價格從320元起，包含沙拉、味噌湯、白飯、肉盤和配料。白飯可以免費續一次，飲料則需加點。



▲特上牛小排(Prime級)、牛五花(Prime級)、牛肋條，他們家的牛肉都是使用美國牛哦。套餐有附白飯、沙拉、湯、小菜跟泡菜，還可以免費加一白飯，低消是人一個套餐。每種肉品都是使用美國Prime級牛肉，肉質軟嫩多汁，口感絕佳。

特上牛小排



▲▼特上牛小排只有三片，算是最貴的吧，喜歡的話還可以再另外單點囉。



▲特上牛小排是牛肉的一種部位，位於牛肋排的下方，肉質細嫩，油脂分布均勻，口感軟嫩多汁。燒肉難民營的特上牛小排經過精心挑選，肉質鮮嫩，肉汁飽滿，烤熟後香氣逼人，是燒肉店的招牌菜。



▲▼美味牛小排搭配白飯更是好吃，他們飯的份量超多的，我看隔壁的女生也沒吃完，飯也煮的不錯哦，有點黏又不會太黏。

牛五花



▲▼牛五花是牛腹部靠近肋排的部位，肉質肥瘦相間，油脂豐富，口感軟嫩多汁。燒肉難民營的牛五花經過醃漬，肉質入味，烤熟後外皮酥脆，內層軟嫩，搭配上醬汁，味道更加美味。

牛肋條



▲牛肋條是牛肋骨上的肉，肉質較粗，油脂含量高，口感軟嫩多汁。燒肉難民營的牛肋條經過醃漬，肉質入味，烤熟後油脂豐富，搭配上醬汁，味道濃郁。

湯品



▲套餐的湯品是玉米濃湯，在日式的氛圍中，加入了一些洋氣也是不賴呢！

沙拉



▲套餐沙拉以高麗菜絲為主，搭配日式胡麻醬，味道鹹甜帶著芝麻的香氣，蔬菜新鮮爽脆，愛吃生菜的人，應該可以再多點一份沙拉來吃。

鹽蔥薄切牛舌120元



▲▼當天太晚來，大部份的內臟類都已銷售一空。牛舌薄切得非常均勻，表面沾上鹽蔥，入口即化，非常美味。

豬腸80元



▲▼豬腸則是燒肉難民營美味內臟類菜色，豬腸滷得非常入味，搭配上醬汁，味道十分濃郁。

燒肉難民營 評價



▲燒肉難民營的特色是肉品品質好、價格實惠，而且一人也能享受燒肉的樂趣。店內的服務人員也都很親切，讓客人可以感受到賓至如歸。

燒肉難民營 小檔案



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