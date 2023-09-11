台南美食 – 燒肉難民營 x 適合孤獨美食家1個人也能吃的燒肉
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台南市 > 北區
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關於 燒肉難民營
來台南工作完，晚上八、九點的時候，下著毛毛雨的秋天，就是想吃個燒肉，google搜尋一人燒肉就找到了這間囉！店內的氣氛也很溫馨，你可以在這裡欣賞日本漫畫和電影的海報，目前根據Google評論是4.5顆星哦！
台南北區的燒肉難民營是一家很有特色的日式燒肉店，它的名字來自於老闆想要幫助那些沒有人陪吃燒肉的單身美食家。這裡的燒肉套餐有多種選擇，以牛肉、豬肉為主搭配各種內臟及單點，套餐的飯量爆多，搭配香噴噴的燒肉，一個人也能吃的很滿足哦！
燒肉難民營 店內外環境
位置不多人氣滿滿的店家，就算是九點來也是排隊一下，但因為是一個人，所以等個半小時就有座位了，太晚來的話，牛肉也可能都賣光光囉！
▲▼等候的時候，外面有椅子可以坐著，玻璃門上貼著菜單、招募公告、用餐的注意事項等等，可以先稍微看一下。
▲燒肉難民收容中這句話真的很靠北，哈，還有內文也很有趣，限時用餐40分鐘。
▲寫的很用心的招募文案呢！
▲肉使用台灣豬、牛肉使用的是多汁美味的美國牛。
燒肉難民營 菜單
▲▼菜單有8種套餐價格從320元至900元不等，其他有單點、飲料跟酒。
店內採用自助點餐機，點好菜、付款後，把明細給服務人員即可。
▲▼中間有醬料區自取，有燒肉醬、香油、檸檬汁、玫瑰鹽、胡椒粉等等，餐具也都請自取囉。今天就用了玫瑰鹽、檸檬汁與燒肉醬，燒肉醬有點黏稠感。
▲日式燒肉醬是一種用於燒烤的醬汁，主要由醬油、味醂、砂糖、蔥、薑等調味料製成。日式燒肉醬的味道鹹甜，帶有醬油的香氣，可以提鮮去腥，增添燒肉的風味。
▲主打一人也能吃燒肉的概念。店內座位採半開放式設計，背景音樂主要是日文歌曲，不時可以聽到孤獨美食家的配樂，讓人倍感溫馨，腦海中會出現主角「井之頭五郎」一個人享用美食的畫面，每個座位都有專屬的烤爐和抽油煙機，讓客人可以安心享受燒肉的美味。
燒肉難民營 餐點介紹
▲▼坐定位後，先享用泡菜跟豆芽菜，都很有日式風格，泡菜不會太辣，吃了還會回甘，豆芽菜有用醋之類醃過，清脆好吃。
難民套餐550元
燒肉難民營的套餐價格從320元起，包含沙拉、味噌湯、白飯、肉盤和配料。白飯可以免費續一次，飲料則需加點。
▲特上牛小排(Prime級)、牛五花(Prime級)、牛肋條，他們家的牛肉都是使用美國牛哦。套餐有附白飯、沙拉、湯、小菜跟泡菜，還可以免費加一白飯，低消是人一個套餐。每種肉品都是使用美國Prime級牛肉，肉質軟嫩多汁，口感絕佳。
特上牛小排
▲▼特上牛小排只有三片，算是最貴的吧，喜歡的話還可以再另外單點囉。
▲特上牛小排是牛肉的一種部位，位於牛肋排的下方，肉質細嫩，油脂分布均勻，口感軟嫩多汁。燒肉難民營的特上牛小排經過精心挑選，肉質鮮嫩，肉汁飽滿，烤熟後香氣逼人，是燒肉店的招牌菜。
▲▼美味牛小排搭配白飯更是好吃，他們飯的份量超多的，我看隔壁的女生也沒吃完，飯也煮的不錯哦，有點黏又不會太黏。
牛五花
▲▼牛五花是牛腹部靠近肋排的部位，肉質肥瘦相間，油脂豐富，口感軟嫩多汁。燒肉難民營的牛五花經過醃漬，肉質入味，烤熟後外皮酥脆，內層軟嫩，搭配上醬汁，味道更加美味。
牛肋條
▲牛肋條是牛肋骨上的肉，肉質較粗，油脂含量高，口感軟嫩多汁。燒肉難民營的牛肋條經過醃漬，肉質入味，烤熟後油脂豐富，搭配上醬汁，味道濃郁。
湯品
▲套餐的湯品是玉米濃湯，在日式的氛圍中，加入了一些洋氣也是不賴呢！
沙拉
▲套餐沙拉以高麗菜絲為主，搭配日式胡麻醬，味道鹹甜帶著芝麻的香氣，蔬菜新鮮爽脆，愛吃生菜的人，應該可以再多點一份沙拉來吃。
鹽蔥薄切牛舌120元
▲▼當天太晚來，大部份的內臟類都已銷售一空。牛舌薄切得非常均勻，表面沾上鹽蔥，入口即化，非常美味。
豬腸80元
▲▼豬腸則是燒肉難民營美味內臟類菜色，豬腸滷得非常入味，搭配上醬汁，味道十分濃郁。
燒肉難民營 評價
▲燒肉難民營的特色是肉品品質好、價格實惠，而且一人也能享受燒肉的樂趣。店內的服務人員也都很親切，讓客人可以感受到賓至如歸。
燒肉難民營 小檔案
- 地址：台南市北區長北街159號
- 營業時間：17:30–23:00
- 店休日參考粉絲專頁
- Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/shaorounaminying
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