新鮮無防腐劑泡菜－異類泡菜之家，台灣手工泡菜，口味多樣，網路訂購方便

愛吃泡菜的冰U們，這家異類泡菜之家絕對不能錯過

只要你一試之後，你就會完全著迷於它那美味的滋味

異類泡菜之家有被食尚玩家和鳳中奇緣等知名媒體廣為報導，可以說是泡菜界的經典之一

異類泡菜之家除了泡菜以外，還有多種小菜可以選擇，並有實體店舖和網路購物供你選擇

如果你剛好住在板橋附近，絕對不能錯過親自前來購買

營業時間非常貼心，大約從下午2點開始營業，一直到晚上8點，只有週日休息

店家的地址是在新北市板橋區文聖街149巷11號1樓，交通便利，方便前來品味美味的泡菜

異類泡菜之家吸引了不少團爸團媽和市場銷售人員前來進貨，證明他們的泡菜絕對是人氣之選，絕不能錯過的美味

你看看冷藏庫滿滿的泡菜

異類泡菜之家的泡菜都來自南部的乾淨合格工廠，從製造到發酵絕對讓人放心

這裡的泡菜純手工發酵，堅持不添加任何防腐劑，保證你品嚐到最純淨的美味

異類泡菜之家價目表

異類泡菜之家最經典的口味是韓式泡菜、韓式結頭菜、黃金泡菜

這三支經典口味是必買必吃的，你絕對不能錯過

大罐2斤(1200g)

小罐1斤(600g)

對於喜歡挑戰辣度的辛辣愛好者們，異類泡菜之家的大辣韓式泡菜絕對是一個值得嚐試的選擇

這款泡菜的辣度絕對能讓你的味蕾振奮，同時保留微酸、微辣、微甜的平衡口感

個人而言，我也非常喜歡這種微酸微辣微甜的泡菜口感

不論是在任何場合，我都會毫不猶豫地選擇泡菜作為小菜，因為它簡直就是一道百搭款的美味

泡菜不僅可以單獨享用，還可以搭配各種料理，讓每一道菜都更加美味豐富

做了一到豬肉豆乾丁泡菜，真的是超級～無敵霹靂好吃

一上桌，立馬被弟弟KO掉 ，這實在是太下飯了！這種美食總是能夠瞬間擄獲人心，讓人無法抗拒

黃金泡菜的獨特之處在於它那微微的甜味，同時保持著泡菜應有的脆度，絕對不會輸給辣味的韓式泡菜

這款黃金泡菜非常適合那些不喜歡辣味的朋友們，不吃辣的你們也能享受到美味的口福

這種泡菜的鹹度和甜度都剛剛好，即使單獨吃也不會太鹹，而且它還是炒菜的絕佳選擇

無論是作為小菜、主菜，或是炒菜的材料，這款黃金泡菜都能為你的餐桌帶來一份美味的驚喜，絕對值得一試

黃金泡菜配上臭豆腐，真的是一絕

這韓式結頭菜，簡直是美味無比 ，那脆脆的口感、豐富的色香味令我驚艷不已

而且它的辣度並不辣，不敢吃辣的人都可以接受，拿來配飯或稀飯都很OK

我家弟弟也是超愛吃這韓式結頭菜，一口接著一口，差一點就讓整罐韓式結頭菜消失不見了>”<

異類泡菜之家提供了多種美味的泡菜選擇，滿足了不同口味的需求，讓人一試難忘

無論是泡菜愛好者還是想要品味不同口味的人都能在這裡找到滿足

喜歡吃泡菜的人，趕緊訂購起

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（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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