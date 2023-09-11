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屏東美食｜海鮮燒烤種類多樣價格合理/雞湯免費喝/生啤酒暢飲/東港津炭燒烤

2023-09-11 18:02:21 安安日常 人氣：113
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窩客好文

安安日常

發表篇數：418篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：津炭燒烤
place新北市中和區民有街8號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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東港夜市旁的津炭燒烤，櫥窗內滿滿的食材，燒烤種類應有盡有選擇超多、還有各種海鮮料理、啤酒 雞尾酒等等

老闆的燒烤功力一流，調味更是讓人一吃就上癮，每種都好吃，還有烤白蝦、鹽烤鯛魚、烤豬肋排都超級推薦

想要溫飽的也有提供燒肉飯，配菜豐富又繽紛，一碗就能吃飽，店內提供生啤無限暢飲 一人只要$280 超級划算！

最喜歡老闆店內提供的熱湯，料多味美可以無限取用，整體CP值很高，愛吃燒烤的這家一定要收藏！

 

 

 最新消息 最新動態都在IG 

☛追蹤IG搶先看：安安吃貨日常 @iu0302

▲ 津炭燒烤位於東港夜市旁 

 

▲ 燒烤食材都擺放在冰櫃裡，種類超多樣 擺放得整齊，每種都想來一份！

可自行拿取 或是用菜單點餐都可以
 

▲ 燒烤都是現點現烤 需耐心等候～～～

老闆特製醬料及調味！吃一次就上癮😍

 

▲  🏷️ 雞腿排 $55 雞翅 $45 糯米腸 $35

現烤的雞腿排 外皮酥脆鮮嫩多汁 再撒上老闆特製的調味！雞翅也很好吃 真的很刷嘴～～～

糯米腸烤得外酥內軟 帶點炭香也吃得到花生顆粒，好吃又有飽足感！

 

▲🏷️ 雞皮

老闆的雞皮烤得酥脆 燒烤香氣濃郁 酥脆好吃！

下酒菜必備～～～來這一定要點

 

▲🏷️ 黑輪 🏷️ 米血

黑輪米血也是燒烤店必點！

老闆的烤功很強，每樣食材都烤得恰到好處

古早味的黑輪外酥 香甜軟Ｑ，米血刷上醬汁烤過，口感軟軟的 很可以！

 

 


 

▲🏷️ 櫛瓜 🏷️ 四季豆 🏷️ 青椒

時蔬的部分選擇蠻多的，都烤得很好吃～～

 

▲🏷️ 烤豬肋排 $360

豬肋排現點現烤，低火慢烤需大約等30分鐘，但這份真的直得等待 必點！

豬肋排烤得外層微微焦香，老闆的特製刷醬真的好對味！肉質軟嫩沒有外表看起來那樣乾柴

大家吃了都很驚艷！

 

▲ 🏷️ 生啤酒暢飲 $280

吃燒烤當然要配啤酒啊！啤酒無限暢飲 一人只要$280

喝完自己裝，真的可以喝到飽～～～ 酒國英雄這家一定要收藏！！

 

▲ 🏷️玉米筍 

玉米筍鮮甜好吃，半份都被女兒吃掉～～～

 

▲ 🏷️ 炭烤燒肉飯 $100

想要來吃粗飽的，這裡也有提供多種飯食

這份是燒肉飯，碳烤的燒肉超下飯，搭配各種時蔬還有泡菜，整份很澎湃！

整體份量十足，一個人吃一碗就超飽～～

 

▲🏷️ 焗烤扇貝 $230

扇貝加上焗烤後多了起司香氣，口感豐富好吃

這裡的海鮮都很新鮮！點了都不後悔～～～

 

 

▲🏷️ 烤蚵仔 $200

烤蚵仔新美 充滿海味 很多隻 真的很讚！

 

▲ 🏷️ 鹽烤台灣鯛 $280

選用新鮮的台灣鯛魚，外層抹上厚厚的鹽巴 小火慢烤，保留魚肉本身的原味與水份

魚皮掀開那魚肉肉質軟嫩帶有水分，忍不住一口接著一口吃，超級好吃！！！

 

▲ 🏷️ 白蝦料理 $300

可以選擇火烤或是水煮，我們點的是火烤的白蝦

白蝦比想像中還大一點，蝦子烤得剛剛好，非常好剝殼

重點是蝦子鮮甜Ｑ彈，外層有些許的鹽巴，整體調味很美味～～

 

▲ 每天都會提供不同的湯品，免費取用！

那天去剛好是雞湯，湯頭鮮甜，裡面很多雞骨帶點肉，好喝又好吃～～

 

 

▲ 店內還有提供現在最火紅的雞尾酒，各種顏色好療癒～～

 

▲ 菜單 2023/08

 

 

▲店內環境 裝潢明亮 給人一種舒適放鬆的感覺 重點是很乾淨

 

▲人數較多都可以請老闆幫忙併桌！

 

 

FB：https://www.facebook.com/

🔍 東港津炭燒烤

📍 屏東縣東港鎮明德一路311之1號

☎️ 0939054311

🕒 17:00–00:30 🚫 週四公休

 

 

食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]

總能讓我找到當地美食!!!  教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱

 

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