屏東美食｜海鮮燒烤種類多樣價格合理/雞湯免費喝/生啤酒暢飲/東港津炭燒烤

東港夜市旁的津炭燒烤，櫥窗內滿滿的食材，燒烤種類應有盡有選擇超多、還有各種海鮮料理、啤酒 雞尾酒等等

老闆的燒烤功力一流，調味更是讓人一吃就上癮，每種都好吃，還有烤白蝦、鹽烤鯛魚、烤豬肋排都超級推薦

想要溫飽的也有提供燒肉飯，配菜豐富又繽紛，一碗就能吃飽，店內提供生啤無限暢飲 一人只要$280 超級划算！

最喜歡老闆店內提供的熱湯，料多味美可以無限取用，整體CP值很高，愛吃燒烤的這家一定要收藏！

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▲ 津炭燒烤位於東港夜市旁

▲ 燒烤食材都擺放在冰櫃裡，種類超多樣 擺放得整齊，每種都想來一份！

可自行拿取 或是用菜單點餐都可以



▲ 燒烤都是現點現烤 需耐心等候～～～

老闆特製醬料及調味！吃一次就上癮😍

▲ 🏷️ 雞腿排 $55 雞翅 $45 糯米腸 $35

現烤的雞腿排 外皮酥脆鮮嫩多汁 再撒上老闆特製的調味！ 雞翅也很好吃 真的很刷嘴～～～

糯米腸烤得外酥內軟 帶點炭香也吃得到花生顆粒，好吃又有飽足感！

▲🏷️ 雞皮

老闆的雞皮烤得酥脆 燒烤香氣濃郁 酥脆好吃！

下酒菜必備～～～來這一定要點

▲🏷️ 黑輪 🏷️ 米血

黑輪米血也是燒烤店必點！

老闆的烤功很強，每樣食材都烤得恰到好處

古早味的黑輪外酥 香甜軟Ｑ，米血刷上醬汁烤過，口感軟軟的 很可以！





▲🏷️ 櫛瓜 🏷️ 四季豆 🏷️ 青椒

時蔬的部分選擇蠻多的，都烤得很好吃～～

▲🏷️ 烤豬肋排 $360

豬肋排現點現烤，低火慢烤需大約等30分鐘，但 這份真的直得等待 必點！

豬肋排烤得外層微微焦香，老闆的特製刷醬真的好對味！肉質軟嫩沒有外表看起來那樣乾柴

大家吃了都很驚艷！

▲ 🏷️ 生啤酒暢飲 $280

吃燒烤當然要配啤酒啊！啤酒無限暢飲 一人只要$280

喝完自己裝，真的可以喝到飽～～～ 酒國英雄這家一定要收藏 ！！

▲ 🏷️玉米筍

玉米筍鮮甜好吃，半份都被女兒吃掉～～～

▲ 🏷️ 炭烤燒肉飯 $100

想要來吃粗飽的，這裡也有提供多種飯食

這份是燒肉飯，碳烤的燒肉超下飯，搭配各種時蔬還有泡菜，整份很澎湃！

整體份量十足，一個人吃一碗就超飽～～

▲🏷️ 焗烤扇貝 $230

扇貝加上焗烤後多了起司香氣，口感豐富好吃

這裡的海鮮都很新鮮！點了都不後悔～～～

▲🏷️ 烤蚵仔 $200

烤蚵仔新美 充滿海味 很多隻 真的很讚！

▲ 🏷️ 鹽烤台灣鯛 $280

選用新鮮的台灣鯛魚，外層抹上厚厚的鹽巴 小火慢烤，保留魚肉本身的原味與水份

魚皮掀開那魚肉肉質軟嫩帶有水分，忍不住一口接著一口吃，超級好吃！！！

▲ 🏷️ 白蝦料理 $300

可以選擇火烤或是水煮，我們點的是火烤的白蝦

白蝦比想像中還大一點，蝦子烤得剛剛好，非常好剝殼

重點是蝦子鮮甜Ｑ彈，外層有些許的鹽巴，整體調味很美味～～

▲ 每天都會提供不同的湯品，免費取用！

那天去剛好是雞湯，湯頭鮮甜，裡面很多雞骨帶點肉，好喝又好吃～～

▲ 店內還有提供現在最火紅的雞尾酒，各種顏色好療癒～～

▲ 菜單 2023/08

▲店內環境 裝潢明亮 給人一種舒適放鬆的感覺 重點是很乾淨

▲人數較多都可以請老闆幫忙併桌！

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🔍 東港津炭燒烤

📍 屏東縣東港鎮明德一路311之1號

☎️ 0939054311

🕒 17:00–00:30 🚫 週四公休

食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]