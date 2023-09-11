屏東美食｜海鮮燒烤種類多樣價格合理/雞湯免費喝/生啤酒暢飲/東港津炭燒烤
發表篇數：418篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 中和區
東港夜市旁的津炭燒烤，櫥窗內滿滿的食材，燒烤種類應有盡有選擇超多、還有各種海鮮料理、啤酒 雞尾酒等等
老闆的燒烤功力一流，調味更是讓人一吃就上癮，每種都好吃，還有烤白蝦、鹽烤鯛魚、烤豬肋排都超級推薦
想要溫飽的也有提供燒肉飯，配菜豐富又繽紛，一碗就能吃飽，店內提供生啤無限暢飲 一人只要$280 超級划算！
最喜歡老闆店內提供的熱湯，料多味美可以無限取用，整體CP值很高，愛吃燒烤的這家一定要收藏！
最新消息 最新動態都在IG
▲ 津炭燒烤位於東港夜市旁
▲ 燒烤食材都擺放在冰櫃裡，種類超多樣 擺放得整齊，每種都想來一份！
可自行拿取 或是用菜單點餐都可以
▲ 燒烤都是現點現烤 需耐心等候～～～
老闆特製醬料及調味！吃一次就上癮😍
▲ 🏷️ 雞腿排 $55 雞翅 $45 糯米腸 $35
現烤的雞腿排 外皮酥脆鮮嫩多汁 再撒上老闆特製的調味！雞翅也很好吃 真的很刷嘴～～～
糯米腸烤得外酥內軟 帶點炭香也吃得到花生顆粒，好吃又有飽足感！
▲🏷️ 雞皮
老闆的雞皮烤得酥脆 燒烤香氣濃郁 酥脆好吃！
下酒菜必備～～～來這一定要點
▲🏷️ 黑輪 🏷️ 米血
黑輪米血也是燒烤店必點！
老闆的烤功很強，每樣食材都烤得恰到好處
古早味的黑輪外酥 香甜軟Ｑ，米血刷上醬汁烤過，口感軟軟的 很可以！
▲🏷️ 櫛瓜 🏷️ 四季豆 🏷️ 青椒
時蔬的部分選擇蠻多的，都烤得很好吃～～
▲🏷️ 烤豬肋排 $360
豬肋排現點現烤，低火慢烤需大約等30分鐘，但這份真的直得等待 必點！
豬肋排烤得外層微微焦香，老闆的特製刷醬真的好對味！肉質軟嫩沒有外表看起來那樣乾柴
大家吃了都很驚艷！
▲ 🏷️ 生啤酒暢飲 $280
吃燒烤當然要配啤酒啊！啤酒無限暢飲 一人只要$280
喝完自己裝，真的可以喝到飽～～～ 酒國英雄這家一定要收藏！！
▲ 🏷️玉米筍
玉米筍鮮甜好吃，半份都被女兒吃掉～～～
▲ 🏷️ 炭烤燒肉飯 $100
想要來吃粗飽的，這裡也有提供多種飯食
這份是燒肉飯，碳烤的燒肉超下飯，搭配各種時蔬還有泡菜，整份很澎湃！
整體份量十足，一個人吃一碗就超飽～～
▲🏷️ 焗烤扇貝 $230
扇貝加上焗烤後多了起司香氣，口感豐富好吃
這裡的海鮮都很新鮮！點了都不後悔～～～
▲🏷️ 烤蚵仔 $200
烤蚵仔新美 充滿海味 很多隻 真的很讚！
▲ 🏷️ 鹽烤台灣鯛 $280
選用新鮮的台灣鯛魚，外層抹上厚厚的鹽巴 小火慢烤，保留魚肉本身的原味與水份
魚皮掀開那魚肉肉質軟嫩帶有水分，忍不住一口接著一口吃，超級好吃！！！
▲ 🏷️ 白蝦料理 $300
可以選擇火烤或是水煮，我們點的是火烤的白蝦
白蝦比想像中還大一點，蝦子烤得剛剛好，非常好剝殼
重點是蝦子鮮甜Ｑ彈，外層有些許的鹽巴，整體調味很美味～～
▲ 每天都會提供不同的湯品，免費取用！
那天去剛好是雞湯，湯頭鮮甜，裡面很多雞骨帶點肉，好喝又好吃～～
▲ 店內還有提供現在最火紅的雞尾酒，各種顏色好療癒～～
▲ 菜單 2023/08
▲店內環境 裝潢明亮 給人一種舒適放鬆的感覺 重點是很乾淨
▲人數較多都可以請老闆幫忙併桌！
🔍 東港津炭燒烤
📍 屏東縣東港鎮明德一路311之1號
☎️ 0939054311
🕒 17:00–00:30 🚫 週四公休
食記有時效性 依店家公告為主
[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]
總能讓我找到當地美食!!! 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱