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宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種口味，一早就吃高檔和牛、新鮮鮭魚卵！

2023-09-11 18:04:30 小珊珊 人氣：95
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1191篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：碳個究竟早午晚餐
phone09-6359-7533
place宜蘭縣羅東鎮民族路46-3號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

喜歡吃蛋餅嗎？如果你是蛋餅控，哪絕對不能錯過這一家！宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

宜蘭最狂蛋餅口味都在這！193酷哦

 

【碳個究竟早午晚餐】是一家位於羅東夜市附近的千層蛋餅專賣店，除了有超過30種獨家口味蛋餅外，還有韓式早餐、碳烤大餅等，獨家鮭魚蛋餅、和牛蛋餅等，讓你一早就大大滿足

之前看網友的評價，據說老闆非常有個性，店內僅老闆一人作業，餐點現點現做，勿催餐，趕時間或不耐久候，請斟酌

今天我們就來碳個究竟，一探究竟〜013美

這附近白天是早市，開車來的朋友建議停在羅東夜市停車場再步行過去，距離450公尺步行約7分鐘左右

營業時間還沒到門口就排一堆人，超級好生意，不管內用或外帶，都得排隊，想吃就得乖乖排隊

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

 

門口透明玻璃可以看到老闆的料理過程，入店後，店員會請客人直接掃描QR code點餐，相當方便

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

 

由於餐點皆是現點現做，送餐很慢，追加續點又要再等一次，建議一次點齊喔

附上最新版菜單給大家參考！

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

 

共有三層樓，每一層都有不同的都有繽紛酷炫的彩繪牆，室內環境更是每個角落都超好拍照，也都可以看到店家的小巧思

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餐廳裡面提供小型的兒童遊樂設施，可以給孩子有玩耍的空間，讓家長能夠輕鬆愉快的享用一頓美食

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在等待餐點上桌的同時，我好奇地走到二樓參觀

一上到2樓更令人讚嘆不已啊！015啊

空間好寬敞，可容納的人數更多了呢，一樓大部分空間是廚房，雖然位置也不少，但還是沒有二樓的用餐空間寬敞舒適

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

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三樓的裝潢延續一樓的風格，但又更佳大膽，完全沒有任何桌椅，超真實的3D立體彩繪牆也可以讓大家發揮創意、互動拍照

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等待了一下子之後，餐點也都陸陸續續上桌囉

【蔬菜鮪魚蛋餅】

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

 

蛋餅看起來比一般蛋餅SIZE感覺大一點，而且表面看起來非常酥脆呢

他們家使用的千層蛋餅皮，有一點厚度但口感又是帶著脆度的，很特別，吃起來外脆內Q，口感是我喜歡的

滿滿一大塊裡面都是料，有鮪魚、豆芽、韭菜，這份量真的不開玩笑

鮪魚和蛋混在一起每一口都鹹香夠味，跟蔬菜一起咬下會有很多層次，蛋餅裡面夾著滿滿的餡料，咬下去就爆餡，實在過癮呀！

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

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【招牌燒肉吐司】

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

 

使用碳火烤過的吐司帶有香氣，外酥內軟，搭配燒肉完全絕配

燒肉、鴻禧菇都事先煎炒過，滑嫩毆母蛋，柔軟綿密吐司，以及鹹香入味彈牙嫩口燒肉，真的好吃耶！

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

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【鮭孫滿堂蛋餅】

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其實我們在等開門的同時，看到老闆正在處理一早材新鮮採買的鮭魚，不點個鮭魚來吃，實在是太對不起自己了，超特別又浮誇

蛋餅上頭鋪了滿滿鮭魚卵＋炙燒鮭魚+明太子，阿嘶005感動〜這個用料完全不手軟 還不吃爆！

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

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炙燒過的鮭魚，油脂香氣與圓潤晶瑩的鮭魚卵口感逼逼啵啵，咬下去會爆汁，瞬間鮮甜在口中迸開，心中是滿滿的幸福啊〜016飄過

它們家的炙燒鮭魚果真讓人愛不釋手，絕對是必點品項

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

 

【秘製蝦滑蛋餅】

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真的「蝦」爆了！067不要啊

肉餡裡面就是一整隻完整大蝦，蝦子直接從蛋餅裡爆出來，視覺與味蕾都是一大滿足

每一塊蛋餅都可以吃到一整塊蝦子結合起司醬，味道鹹香滑順鮮嫩Q彈很好吃耶！021渴望

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

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【極上A5霜花和牛蛋餅】

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

 

沒想到在早餐店竟然能吃到A5等級和牛？！

太奢華了吧〜〜〜你說說這不點來吃吃，是不是太對不起自己的脾胃！514哈哈哈

 

 

炙燒過的A5和牛散發的濃郁肉香，搭配鹽蔥與蛋餅一起入口，又酥又香，入口即化，吃起來層次感豐富

吮指回味，是近期吃過數一數二好吃的炙燒和牛蛋餅

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

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小珊珊碎碎念：

碳個究竟主打千層蛋餅，口味近30種，不僅多款口味外面少見，身為蛋餅控，非吃不可的004拍手

大推明太子鮭魚卵蛋餅，鮭魚品質幾乎跟壽司店一樣，雖然早餐吃這個有點奢侈，但真的很鮮又酥脆，讓人願意買單

跟我一樣愛吃蛋餅的應該會吃得很開心，而且還是寵物親子餐廳，帶毛孩或是小孩來這裡用餐都沒問題，下次還想再來028揪耳朵

宜蘭美食早午餐這個超狂！碳個究竟早午晚餐浮誇系蛋餅多達34種

 

【Info】

碳個究竟早午晚餐

地址：宜蘭縣羅東鎮民族路46之3號

營業時間：09:30-14:30(週四公休)

預約專線：0963 597 533

粉絲專頁：碳個究竟早午晚餐

V提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩)

 

 

 

文章標籤

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你跟我一樣熱愛美食，也熱愛旅遊嗎？你還在傷腦筋要去哪吃好料，找好玩嗎？ 只要你搜尋小珊珊的部落格http://juishanchang.pixnet.net/blog，就能跟著小珊珊，一起去尋找全台灣最夯、最有特色的地方踩點哦~
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