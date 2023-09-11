【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資族晚餐

桃園夜市附近有一間義式餐館，店內風格簡約乾淨，以一盤義大利麵或燉飯不需要兩百元的價格來說，真的非常的平價！

門口有座位可以坐著等候。

杯水及餐具需要自取。

店內環境

店內座位不多，中間走道很寬，很可惜!

最喜歡靠牆的兩人位，有小燈很有氣氛。

蛋糕櫃蛋糕所剩不多，看起來是叫外面的蛋糕。

餐點

義大利麵價錢兩百左右，算很便宜。



▷ 奶油牛肉焗烤斜管麵$200

份量很多，裡面的肉是牛肉片，味道很淡，中規中矩，吃得很飽，焗烤加分。

▷ 青醬雞肉焗烤斜管麵$210

焗烤跟斜管麵都要額外再各加30元，幾乎每次義大利麵都會加焗烤，但拍照都不知道吃的是什麼，長得都一樣，雞肉是有調味過的，青醬比奶油更有味道。

▷玉米酥皮濃湯$60

我超愛千層酥皮，很脆必點！這是我所有最推薦要點的酥皮濃湯。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🍝 伴時BAN SHI ☎️ 03-3350026 📌 桃園市桃園區信光路83號 ⏰ 平日12:00~14:30/17:00~20:30

假日12:00~15:00/17:00~20:00

(每週二公休)

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