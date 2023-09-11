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【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資族晚餐

2023-09-11 18:58:12 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：103
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：66篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：伴時BAN SHI
phone03-3350-026
place桃園市桃園區信光路83號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資

 

【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資

桃園夜市附近有一間義式餐館，店內風格簡約乾淨，以一盤義大利麵或燉飯不需要兩百元的價格來說，真的非常的平價！

【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資

門口有座位可以坐著等候。

杯水及餐具需要自取。

店內環境

【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資

店內座位不多，中間走道很寬，很可惜!

【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資

最喜歡靠牆的兩人位，有小燈很有氣氛。

【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資

蛋糕櫃蛋糕所剩不多，看起來是叫外面的蛋糕。

 

餐點

【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資

義大利麵價錢兩百左右，算很便宜。

【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資


▷ 奶油牛肉焗烤斜管麵$200

份量很多，裡面的肉是牛肉片，味道很淡，中規中矩，吃得很飽，焗烤加分。

【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資

▷ 青醬雞肉焗烤斜管麵$210
焗烤跟斜管麵都要額外再各加30元，幾乎每次義大利麵都會加焗烤，但拍照都不知道吃的是什麼，長得都一樣，雞肉是有調味過的，青醬比奶油更有味道。

【桃園美食】高CP平價美食義大利麵|伴時BAN SHI|小資

▷玉米酥皮濃湯$60
我超愛千層酥皮，很脆必點！這是我所有最推薦要點的酥皮濃湯。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

 🍝 伴時BAN SHI

☎️ 03-3350026 

📌 桃園市桃園區信光路83號 

⏰ 平日12:00~14:30/17:00~20:30 
假日12:00~15:00/17:00~20:00
(每週二公休)

#桃園美食#桃園義大利麵#桃園美食推薦#平價美食#cp值高#酥皮濃湯#千層酥皮#伴食#親子餐廳

 

 

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