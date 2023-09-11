中壢南亞美食-月食堂，不起眼的小小店家竟然有著超好吃的招牌蹄膀！細火慢燉的懷舊手工排骨酥麵，更有超大碗的50元麻婆豆腐飯讓你吃好吃飽來啊～

圍事小哥,月食堂,南亞美食,桃園中壢美食,乾燒蹄膀,懷舊排骨酥麵,麻婆豆腐飯

這一間在南亞後門附近的小店，之前跟太太吃過覺得不錯本來想再多吃幾種料理後再推薦給大家～後來因為我們記錯月食堂的公休日所以每次都撲空……再加上比較少從龍川街這邊走就更少來了。最近在社團看到老闆自薦才又想起他們家好吃的乾燒蹄膀！走吧同學們，讓我們吃吃看好吃便宜又大碗的月食堂吧！

月食堂

0919192137

桃園市中壢區龍川街23號 請點我開始月食堂導航

11:00~13:30，16:00~19:30，每週六固定公休，若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

停車資訊：開車來的話可能要繞到龍岡萬坪公園附近找停車位，騎車來最方便～

店內環境

店裡位置就四張桌子，整理得挺乾淨的。

左邊料理台前貼著許多店裡的餐點品項，同學們先看著來啊～最近還有外帶便當送飲料的活動喔！

菜單介紹

這裡有飯有湯有麵！看看想吃什麼啊自己點。提醒一下，麻油雞腿湯是冬季限定的喔～然後個人很推薦他們家的招牌蹄膀～

餐點品項

招牌蹄膀：110元

值得一提的是這裡的蹄膀不油膩！老闆說他用乾燒的方式來料理，保持黑豬肉的Q彈肉質～連皮吃起來都好好吃呢！

然後老闆娘會問說飯上面要淋肉汁就好還是淋滷肉？我當然選滷肉啊～黑金般油亮的滷肉最好吃了！原來老闆娘會特地問是因為常遇到有些不吃肥肉的客人啦，加了滷肉後把肥肉一條條的挑掉不吃，我說這樣也太浪費了吧～

餐盤上兩種配菜，再加上半塊油豆腐跟蹄膀底下爽口的筍乾，算非常豐盛了呢。而且蹄膀大約有七塊份量不少，而且還加了蒜泥～這真是太下飯了。

懷舊排骨酥麵：80元

這大概是我看過最樸素的排骨酥麵了，但卻散發出誘人的香氣讓人食指大動！大骨熬煮的湯頭只加了油蔥再配上一點點的蒜泥，好像還有提味用的少許胡椒粉？佐以冬瓜的清甜～湯頭溫醇不膩，非常好喝。

而且這排骨酥真的很費工耶！老闆選用的是鄉下黑豬肉，然後自己花時間醃製入味後再薄薄地裹上一層粉去炸，越吃越香！而且完全沒有骨頭呢！（姆指

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因為菜單上還有很多我很好奇的新品項，所以隔天就又跑了一趟～反正騎個摩托車五分鐘就到了。

麻婆豆腐飯：50元

我點這個麻婆豆腐飯的時候，老闆娘還問我是要小辣中辣還是大辣？因為每個客人的口味不同啦所以他們就把麻婆豆腐做成可以調整辣度的，重點是這個飯也太大碗了吧？？？跟旁邊另外點的咖哩豬排飯一樣大碗耶，這樣才賣50元CP值也太高!

而且不是只有少少的麻婆豆腐，份量不少喔～還有一樣配菜，老闆笑著說這原本是設計給學生們吃的，便宜好吃又大碗的料理啦～只差在說沒有肉而已，我說真的這樣真的太佛心了！因為圍事吃辣的功力不行所以只點了小辣，真的不會太辣啦吃起來覺得很香甜呢。

咖哩手打豬排：100元

很特別的咖哩飯，因為一般咖哩飯大家都會想到加馬鈴薯吧？老闆加的是地瓜喔～而且還有兩樣配菜，這樣100元我也覺得真心不貴。

店裡的炸物都是現點現炸的，炸豬排清爽好吃！然後咖哩也是老闆自己調的水果咖哩口味，小朋友也愛呢。

苦瓜燉排骨湯：50元

想說昨天喝過冬瓜排骨酥麵的湯，今天來試試苦瓜排骨吧！剛好這幾天熱啊，來喝碗退火的苦瓜湯也不錯。

濃醇的大骨湯頭喝起來卻是意外的清爽，再加上微苦中帶著點清甜的苦瓜，這碗湯真的非常好喝！（激動

海陸餐（菲力雞排+魚排）：120元

同場加映的是隔壁小姐外帶的海陸餐便當！雙主餐再加四樣配菜這樣120元啦～同學們還不點起來？？

吃飽後趁著老闆跟老闆娘有空就閒聊了一會，原來老闆以前是住在台北～本職就是大廚師啦，難怪店裡的餐點都這麼好吃。而且他們搬來中壢的原因是為了孩子呢，得到高中的獎學金所以決定來中壢就學，老闆娘捨不得孩子一個人離家就乾脆舉家搬來中壢～真是天下父母心啊！

後來我問那孩子現在多大了？老闆難掩得意的說現在在台南唸成功大學了！ 那怎麼沒跟著搬去台南啊我說？原來老闆夫妻兩已經愛上了中壢這塊土地囉～同學們有空經過月食堂，就進來吃看看吧！便宜好吃又大碗呢！

然後啊大家都這麼認真的看到這裡了，有空就去幫圍事的臉書粉專按個讚追蹤一下吧～謝啦！

店家/景點資訊

店家名稱：月食堂

所在地址：臺灣桃園市中壢區龍川街23號

營業時間：日 一 二 三 四 五 11:00~13:30-16:00~19:30

店家電話：0919192137

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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