朝肉生鮮肉舖 | 清晨2點半 屏東黑毛豬們 正朝氣的迎接新的一天！| 當天選購 |新鮮現宰| 乾淨環境 |用心 + 細心 = 放心

來開箱一間當日產地直送的竹北生鮮肉舖，「 朝日生鮮肉舖」；環境乾淨衛生、而且好文青；很適合推著娃娃車來採買的媽媽們!! 也可以帶上你們家狗狗、貓貓來逛逛喔!!

地址：新竹縣竹北市台科路117 號

店門口前面有汽車臨時停車位兩個；對街也有很足夠的機車停車位；給鄰近竹北要回家的媽媽們、或者要火速回家開火的朋友們都相當方便!!



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地址在竹北的豪宅區旁邊! 隔壁就是興隆路，也很適合慢跑路過買肉回家!!

嗨，你們好；今天有營業喔!!

朝日肉舖的小燈籠店門口招牌燈；

手推門，印有豬隻可愛的模樣!! 整體肉舖就很文青、清爽!

2023/9/5開幕；現場備有店長媽媽自家養的雞蛋禮物喔!! 店內有店長當日從屏東分切的黑毛豬肉，還有分別放有店長從澳洲進口的牛肉!

推開門，印入眼簾的是透明冷藏櫃；店長已經把豬隻各部位肉品分切好、標示好今天的價格；今天吃多少、秤多少! 溫體豬肉就是很新鮮!!

POS系統結帳、收銀、印製發票等；電子化作業!! 乾淨、衛生、快速喔!!

選好您要的部位、告訴店員需要的重量、與切絲、切片等；店員都可以幫您服務到滿意喔!!

紅通通的屏東黑毛豬，在冷藏玻璃櫃體裡；超新鮮的，很誘惑人!!

當天的生肉有大里肌、小里肌，小里肌吃起來口感比較嫩；因為我喜歡炸肉排的口感；店長說可以選這種大里肌，酥炸起來也很好吃!!

穿戴整齊的工作人員才可以拿肉品；

我買了NT500元的大里肌肉；隔著透明的壓克力帷幕，店長幫我秤重! 很透明、公開、衛生!!

切片有可以機台選擇厚度切、也可以店長手工協助切片；職人嚴選、用心、安心的生肉鋪!!

忙裡、忙外的店長；推開拉門裡面尚有黑毛豬、豬腳、豬皮等部分；很適合來尋寶! 後台的機台切肉、切絲；今天是部落客訪店，所以可以拍攝一下!!

當日嚴選的屏東黑毛豬，清晨時分店內分切；溫體豬肉相當新鮮!!店長已經幫我包好，放在櫃檯了!!

這邊買肉的感覺hen好；也少了很多塑料袋!! 乾淨、衛生、環保耶!

回到家，立馬煎製作；屏東的溫體黑毛豬，真的軟嫩彈牙!!

職人手切溫體黑豬肉，肉厚、爽口好吃!!



朝肉 | 生鮮肉舖



營業時間：早上６點 ~ 晚上８點

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地址 | 新竹縣竹北市台科路117 號

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