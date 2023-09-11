LaLaport北館餐廳美食街懶人包，台中唯一可看湖景的百貨美食街 @Nini and Blue 玩樂食記

來自日本三井集團的LaLaport台中，一開幕就造成轟動，可說是2023年台中最新、最潮、最夯、最爆的購物中心，而且擁有多家台灣首發美食餐廳、台中首家美食品牌，就集中在LaLaport北館５樓，由於LaLaport可以介紹的資訊實在太多，因此這一篇就只針對北館5樓美食街為主軸。

LaLaport北館美食街懶人包

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價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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LaLaport北館 位置、交通

距離台中火車站只要5分鐘路程，週邊還有湧泉公園、古蹟帝國製糖廠以及台中最大的占地的建國市場，除了自行開車前往、搭接駁車前往，也可搭乘公車到【帝國製糖廠站】或是【新建國市場站】下車，大約步行3分鐘。

LaLaport北館 停車費

北館６樓、７樓為汽車停車場，地下一樓為機車停車場和計程車招呼站。LaLaport的停車場收費不分平假日， 汽車及大型重機50元/小時、機車20元/小時

如果有辦聯名卡，可過卡免費停2小時，其他則用消費折抵，上限為6小時。

LaLaport台中占地面積達4.4公頃，分成南館(橘色)、北館(綠色)， 除了各大知名品牌進駐，更吸引妮妮布魯的還是來自世界各地的美食店家，尤其是台灣首間的北丸北○KITAMARU，以及台中首次展店的太陽の番茄麵、日本橋海鮮丼辻半、時時英雄、胡椒廚房、bibim、美登利壽司、京都勝牛、橫濱牛排、饗麻饗辣、高木和牛食堂、姜滿堂等海外知名連鎖店，最方便的是，這些都在LaLaport北館5樓美食街就能一次收集

LaLaport 天幕空橋

北館和南館分別在2F、3F設置了連通空橋，特別推薦你一定要來走走2F的天幕空橋，天花板內嵌4K解像度的大型LED螢幕，不定時播放動畫音效

有時像是走在櫻花林中的浪漫、有時則像是日本夏日祭典的熱鬧，妮妮布魯最喜歡的是則漫天繽紛煙火場景~

LaLaport北館美食街

LaLaport在北館5樓、南館1樓都有設置美食街

在各樓層手扶梯附近都有美食導覽圖，可以依照自己有興趣的去尋找，如果沒有特殊目標店家，推薦你直接到北館5樓美食街繞一圈，料理類型多元、座位空間也很多變化，還有親子用餐區、寵物用餐區、湖景玻璃小屋、戶外賞夜景區。

LaLaport北館美食街 用餐空間

LaLaport北館美食街用餐空間分成好多種樣貌，在這小屋窗邊的部分座位可以看到湧泉公園的星泉湖、帝國製糖廠，是台中各大百貨中唯一一個可以邊用餐、邊賞湖景的百貨美食街

窗外一大片綠意的湖景、還看得到火車經過，遠方還有層層山巒，相當舒服悠閒的景色

LaLaport北館美食街 寵物用餐區

LaLaport算是對親子與寵物都相當友善的購物中心，只要寵物放推車內就能一起來逛百貨，用餐時也有寵物專屬區域，讓你的寶貝毛小孩陪你一起吃飯，但是寵物還是要堅守【不落地原則】、不影響到他人喔~

從這裡可以走到戶外，直接遠眺星泉湖，還有設置座位區、用餐區，在涼爽舒適的夜晚也可以在戶外用餐。

室內的座位區相當多元，有適合聊天的沙發區、可以多人會議的大桌子、一般用餐舒服的兩人桌、四人桌

在美食街用餐的好處就是一群朋友都可以去找自己喜歡的餐點，然後坐在一起無限時的聊天，不會被拘限只能在某家餐廳內點某類料理。

在許多角落設置有餐具回收區、洗手台，不用為了洗手而跑一大圈找廁所，不管是飯前洗手、收拾完餐具後洗手都相當方便

LaLaport北館美食街 親子用餐區

親子用餐區相當適合有推車的家長、或是無法一直安靜坐著吃飯的小孩。這裡的空間有規劃嬰兒車置放處、兒童小桌椅、兒童軟墊遊戲區，方便大人邊吃飯邊餵小孩。

迷你的小餐桌椅超可愛，感覺可以在這辦幼稚園的小小同學會了~

LaLaport北館美食街 店家介紹

一走進北館5樓美食街就先被這排隊人龍嚇一大跳，到底是什麼店居然吸引那麼多人?

而且據住附近的朋友說，他們每次來、每次都看到是大排隊的，就連我們這天來吃飯，從中午到傍晚要離開前都是如此大排隊，只好下次不用等太久時再來喝看看到底是怎樣的魅力~

日本橋海鮮丼辻半

有東京第一海鮮丼之稱的【日本橋海鮮丼辻半】，連續七年獲日本全國丼連盟海鮮丼金賞，其中尤以食材的多樣性與獨創多層次吃法聞名，台中首店就在LaLaport北館美食街。

在店舖前設有板前席，並且提供雲漾米白飯、昆布薑片、黑豆茶無限量供應

除了在板前席用餐之外，也可以和朋友在其他喜歡的座位上一起吃著不同家的美食，如果能坐在數量有限的湖景座位區，更有在日本景觀餐廳用餐的氛圍呀~

蘭-海鮮珠寶盒

以生食級干貝搭配宛若珍珠般的魚卵、鯡魚卵、黑海松貝、天使紅蝦等 7-8 種頂級海味所組成的絢麗海鮮珠寶盒，品嘗的時候可以先參考餐盤上的說明與用餐步驟。

套餐中附有當日現流生魚片佐特製堅果胡麻醬作為前菜，建議生魚片可以留一片，待用餐到餘三分之一時，和柚香皮、芹菜一起放到丼飯中注入保溫罐的最強日本真鯛高湯，感受「鯛茶漬け (鯛茶泡飯)」的絕妙滋味。

金子半之助

連續九年(含2023年)榮獲日本全國丼金賞的金子半之助，以【江戶前天丼】中長達 30 公分的大尾穴子魚最為吸睛

也是美食街中少數設有板前席的店舖之一，點餐享有雲漾米白飯、醋漬蘿蔔、牛蒡薑片、黑豆茶無限量供應

江戶前天丼是金子半之助強力招牌，以長達 30 公分的大尾穴子魚為味覺主角，搭配鳳尾蝦、半熟蛋、青龍、干貝及魷魚海鮮炸等多種天婦羅，愛吃炸物的人一定要嚐鮮看看，而且非常特別的是，金子半之助炸物口感有別於台灣人習慣的硬脆，而是強調日本風味的鬆軟感，每一碗天丼都會淋上傳承 300 年的獨門醬汁，入口時不油膩且能讓麵衣更顯鬆軟，還可以搭配醋漬蘿蔔、牛蒡薑片平衡味蕾感受。

30 公分的大尾穴子魚相當大隻且幾乎無刺，肉質鮮嫩柔軟

太陽番茄拉麵

太陽蕃茄拉麵(太陽のトマト麺) 源於日本一特安餐飲集團，與大阪王將屬於同一集團。

湯頭特選義大利進口的完熟蕃茄長時間精心燉煮而成的、麵條則是選自三河屋製麵的特色麵條，餐點選擇上葷素皆有。

太陽起司拉麵：這款太陽起司拉麵在2013/07/27 時，日本朝日電視舉辦一場拉麵票選，在超過 8 萬家拉麵店中，從中挑選出 27 家拉麵店做票選，榮獲第七名佳績。香濃起司包覆著拉麵融入蕃茄湯頭，建議趁熱的時候趕緊的把起司融入酸香的番茄湯頭當中，這樣才能讓湯頭濃郁且酸香奶甜味道均衡。

歐姆招牌蕃茄咖哩飯：但身為咖哩控的妮妮和朋友則是更滿意這道濃郁的咖哩飯，經過太陽蕃茄調和的咖哩在鹹香濃稠中又有著番茄的酸香清爽感，特製炸雞和酥脆炸豬排也料理的相當好吃，酥爽而不扎口。

Hiro’sらぁ麺Kitchen

由來自日本福岡的田中先生創立的品牌，而且創始店位在新竹，是新竹熱門夯店！

特製豚骨拉麵：長時間熬煮的 100%天然的豚骨高湯除了使用豬大骨以外，還加入了豬隻好幾種部位的骨頭，湯頭無敵濃郁甚至有點膏狀感，非常有在日本吃拉麵那種感覺，也因為非～常~濃郁，所以特別附上新鮮檸檬片，推薦你可以吃到一半時再加入檸檬片，轉換成另一種不同的清爽風味。

吸吮細拉麵時，濃稠的湯汁會被夾帶上來，再搭配三片舒肥嫩叉燒、三片微炙燒的叉燒，肉多湯濃，好好吃、非常過癮！

CoCo壱番屋

咖哩專賣店CoCo壱番屋創立於1978年，創始人夫婦當時在日本經營咖啡館以販賣咖哩飯起家

炸雞塊(H)+菠菜歐姆蛋咖哩飯+A套餐，在香濃咖哩醬中加入綠菠菜、酥炸雞塊和滑嫩歐姆蛋，炸雞塊外酥內軟且鮮嫩多汁配上鮮嫩菠菜，多種品項組合讓大人小孩都愛不釋手。

另外，CoCo壱番屋有超貼心的飯量加購選擇，從200g~400g，無論是男孩兒或大胃王完全不用擔心吃不飽、配菜也可隨個人的喜好自由搭配、辣或不辣也可以選，這種客制化的作法，還真能滿足各種不同喜愛咖哩的舌尖味蕾呢！除此之外，若想喝個湯或飯後再來個薯條、飲料、甜點等，都可以再加點套餐，這種多元化的客製化餐點CP值真的大勝！還有CoCo壱番屋Kitchen店才有的限定版咖哩烏龍麵，不想吃飯時，烏龍麵也是很不錯的選擇喔！

丸亀製麵

為全球最大、首屈一指的日式烏龍麵連鎖店，在台灣多家商場皆有進駐，相信大家對它並不陌生。

堅持每日於店內手作烏龍麵條，搭配現炸的天婦羅、飯糰、豆皮壽司等多樣化餐點，可以隨自己心意搭配，取餐後記得幫自己的烏龍麵添加一些天婦羅花、綠蔥花，讓餐點更加豐富。

番茄雞肉烏龍麵：整碗紅通通的酸甜番茄湯底，不只番茄味香濃而且還有許多番茄塊，搭配大量鮮嫩雞肉，滿滿的看不到底部的烏龍麵條，整體湯頭酸香濃厚，清爽不膩。

豚骨烏龍麵：每日新鮮熬製的豚骨湯底，濃郁成乳白色，加上帶點油花的豚肉片，鹹香好吃！

現場手打的烏龍麵條也是Ｑ彈好吃～

還有多種天婦羅炸物可以單點搭配，選用鮮嫩雞腿肉的炸雞，外皮鹹香酥脆、咬下還帶有肉汁，相當嫩口。也可以試試日本道地烏龍麵吃法，點份炸地瓜放入烏龍麵裡浸泡，讓其天婦羅炸衣吸附飽滿湯汁，地瓜會變得更濕潤又能完美保留地瓜的原味鮮甜。

Baskin Robbins 31冰淇淋

來自美國加州的冰淇淋專賣店，常態提供31種以上的日本原裝進口高品質美味冰淇淋。

是許多人吃完正餐後的甜點好選擇，有單球裝也有多種組合可選。

動物小夥伴兒童聖代 120元/個

可以自選口味的冰淇淋，搭配上豐富鮮奶油與甜蜜兔巧克力片、可愛恐龍巧克力片，讓小朋友搶著吃呢！

除了現場吃之外，也有提供外帶禮盒組，有4入、6入、8入、12入等組合，口味可以任選、而且會提供半小時保冷乾冰，不管是要帶回家或是送禮都滿方便的! 我們選了季節限定的覆盆子乳酪、帶有櫻桃果肉的博根地櫻桃，以及顏色相當繽紛、口味也很特殊的落日衝浪、跳跳糖口味，和朋友一起分享著吃、討論各種口感也是相當有趣

除了美食街裡面的店舖之外，同樣在北館5樓還有一些大型的獨立店舖。

北丸 北O Kitamaru

創始於日本北海道，台灣第一家分店就開在LaLaport北館，以北海道、台灣季節性食材為主， 招牌的【花籃御膳】是結合北丸招牌料理打造的濃縮版懷⽯料理，可說是幾乎每桌必點。

壽司美登利

來自日本東京必吃人氣壽司名店，也是目前台中首店。

姜滿堂

和涓豆腐、北村豆腐家同為豆府餐飲集團旗下品牌，正宗韓國直火燒肉，還有提供多款小菜、生菜及配料無限供應吃到飽，也是目前台中首店。

沁園春

四度蟬聯《米其林指南》必比登推介店家，「沁園春」創立74年來，首家分店就在LaLaport北館，和中區「柳梢青」同為詞牌名餐飲集團旗下品牌，以中式手路菜及上海點心聞名。

整體感想：

LaLaport北館的美食餐廳真的是臥虎藏龍，有太多台灣第一家分店、台中首店，而且就集中在LaLaport北館５樓美食街，非常值得大家來收集！附近還可順遊台中火車站周邊、湧泉公園、帝國製糖廠、建國市場、第四市場等景點。

LaLaport北館美食街

地址：台中市東區進德路600號５樓

週一~週五11:00~22:00

週六、週日(含國定例假日)10:30~22:00

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店家/景點資訊

店家名稱：LaLaport北館

所在地址：40154臺灣台中市東區進德路600號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：04 2215 6991 Google即時導航





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