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西門不能錯過的評價老牌美式餐廳，分量感十足的漢堡讓您口口滿足~

2023-09-11 22:09:11 Nancy 將的生活筆計本 人氣：104
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Nancy 將的生活筆計本

發表篇數：524篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店
phone02-2311 - 2550
place台北市萬華區昆明街138號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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店家相關資料

Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店

地址:台北市萬華區昆明街138號

電話:02-23112550

營業時間:11：00-22：00(最後點餐21：00)

Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 以眾多漢堡口味，吸引饕客紛紛前來大飽口福

招牌產品:天啊～好大牛肉堡，份量十足，更是吸引眾多的大胃王前來挑戰

目前在大台北地區共開設了多家分店，分店都位於交通方便抵達之處，適合三五好友一起相約來用餐

(分店資料皆在文末)

Stan & Cat 史丹貓美式餐廳我們已經造訪的多次，每一次都是吃飽喝足的離開

西門店離熱鬧的電影街很近，營業時間又沒午休，看完電影後來享受滿足的一餐剛剛好

史丹貓西門店離國賓戲院很近，大約走個二分鐘就可以到了

一樓是吧台區，充滿滿滿的美式風格

用餐區在B1，前往B1的樓梯上裝飾美式風格的小物

我們是平常上班日的晚餐時段前來，還不到六點半的時間店內用餐客人已經滿多組的

等到我們吃飽喝足要離開之時，全店已經客滿，門口還有數組客人在等候位子

不過店家出餐速度算快，所以翻桌率也快，不過還是先訂好位子比較節省時間~

菜單/DM

餐點品項從漢堡、早午餐、義大利麵、排餐、美式小點、奶昔、各式調酒通通都有

👉禁帶外食

👉️每人低消$100

👉️消費收取10%服務費

記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康

點主餐可以加加購升級成套餐組合

💎點漢堡系列:+29元👉️多一樣配菜,+99元👉️吃飽飽可以多加一片雞腿排，+199元升級成套餐👉️100元的飲料or湯 (點超過可以補差價)+陽光沙拉+甜點

💎點義大利麵系列:+10元👉可換筆管麵，+49元👉麵量加大，+199元升級成套餐👉️100元的飲料or湯 (點超過可以補差價)+陽光沙拉+甜點

💎點主餐系列:+199元升級成套餐👉️100元的飲料or湯 (點超過可以補差價)+陽光沙拉+甜點

桌上已經有擺放好調味料、餐具、菜單、開水等等

來看看我們吃了些甚麼?

水牛城嗆辣雞翅

史丹貓特製水牛城醬，口味滿不一樣的,一入口先感受到酸度再來就是辣味隨之而來

芹菜搭配自製塔塔醬，可以開胃也可以解膩

+199元升級套餐中的陽光沙拉

飲品:蜜桃冰茶、葡萄柚冰茶

飲料份量都滿大一杯，非常適合我們這種吃飯缺少不了飲料的人

喝起來甜度適中還滿好喝的喔~

雖然看到史丹貓新推出的調酒頗為心動，但因為我們騎車前來，為了安全還是先點無酒精的軟性飲料吧

下一次回訪再來盡情唱暢喝多款調酒

芝士歐姆蛋火烤雞腿堡

史丹貓的漢堡麵包採用的是黑麥所製成的，所以顏色看起來會比一般的漢堡略深一點

不過麵包吃起來不會有鬆軟可口，不會有我們印象中黑麥的酸味

去骨雞腿排，經過火烤，表面略帶有碳烤香氣，雞腿肉吃起來嫩口又juice，完全不會乾柴

上頭搭配上歐姆蛋、起司片以級千島醬，雖然有些邪惡蛋，但這幾種食材搭配起來的口感很剛好

史丹貓的薯條炸得也很好吃，是我喜歡的胖胖薯條

就連一般非加大份量的漢堡份量就如大了，食量小的朋友點餐時請留意

PS:桌上有放漢堡紙袋，提供給客人使用

火烤牛排義大利麵

漢堡我們挑選了雞腿肉，那義大利麵就選擇一款牛排義大利麵吧

義大利麵是番茄紅醬口味，分量還滿多的，義大利麵口感比較適合多數台灣人的口感，是不帶有麵心的口感

牛排滿厚實的略帶點咬勁

+$199元升級套餐中的甜點，我們挑選了提拉米蘇

 

吃起來濕潤口甜度適中，一人一個的份量剛剛好

史丹貓美式餐廳餐點份量十足，口味也很不錯，價格也不會很貴

所在位置交通便利，三五好友相約來聚餐真的滿不錯的喔!

 

其他史丹貓美式餐廳店面資料

⭐️Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店

地址:台北市萬華區昆明街138號

電話:02-23112550

營業時間:11：00-22：00(最後點餐21：00)

⭐️stan & cat 史丹貓美式餐廳 板橋新埔店

地址： 220新北市板橋區民生路二段232號

電話： 02 2258 0850

 

 

 

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假日喜歡跟另一半到處騎車到處跑跑!重拾年輕的動力

因為熱愛到處走走.用美食來交朋友,也喜歡用照片記錄生活

目前去過的國家及城市包括香港、澳門、日本、韓國、泰國、美國等

希望有機會可以一直踏足更多的國家與城市

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