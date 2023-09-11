台中麵包店裡就能野餐?!沐山麵包露營風下午茶生吐司吃起來 - 棉花糖的天空

台中麵包店裡就能野餐?!沐山麵包露營風下午茶生吐司吃起來

台中北屯這家蔥麵包超搶手！沐山麵包最新推出下午茶生吐司套餐，整個就像是在大樹下野餐這麼悠閒，搭配沐山麵包店裡的樹兒～整個就是沉浸式的偽露營體驗阿！夏日特調杯杯消暑～下次來買蔥麵包別忘了坐下來享受一下！



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沐山麵包的位置就在台中北屯～太原路三段和廍子路的交叉口附近，去大坑登山步道爬山朋友～下山剛好可以來吃一波！只是店面從對向過來的話有一點難找～就像這樣藏在大樹裡面。

跟阿季一樣容易迷路的朋友就可以認明沐山麵包旁邊的可愛黃色洋傘，天氣沒這麼熱的話坐在這兒來個下午茶一定很棒！

現在太陽這麼大也不用擔心～因為沐山麵包開放大家室內野餐啦！不只是店裡有一顆大大的樹兒～現在連最新生吐司下午茶的擺盤也超級野餐風、露營風的啦！

沐山下午茶野餐組合

這擺盤是不是很CHILL？真的就好像坐在大樹下野餐一樣～一片一片的葉子就變成餐盤上最美的裝飾，這野餐組合包含生吐司厚片一份還有一杯飲料，生吐司厚片總共有5種口味～都貼心切成小方塊了喔！

雲朵香緹珍珠～就是把珍珠奶茶加在生吐司厚片上！吐司上面不是單純的鮮奶油～是特別加了茶香的鐵觀音香緹，再加上QQ的珍珠和黑糖醬～下面的生吐司就更不用說了軟中帶Q好好吃啊！

大家最愛的提拉米蘇這次也成為沐山的吐司口味之一！特別在生吐司方塊上刷上濃縮咖啡～接著再擠上馬茲卡彭起司做成的提拉米蘇，最後還要灑上滿滿的可可粉，濃濃的奶香加上咖啡香、可可香～大人風的點心一定要約閨蜜來一份！

另外一個大家最愛的口味就是抹茶啦！生吐司上面擠上滿滿的抹茶香緹、灑上抹茶粉，還放上一串棉花糖～超級療癒！挖起一口才發現裡面竟然還加了抹茶好朋友-紅豆耶！太對味了啦～

小朋友最愛巧克力牛奶～那就來一份可可脆片山脈生吐司，可可香緹裡面特別加了法芙娜可可粉～真的是濃濃的巧克力牛奶風味，吃起來幸福感十足啦！單吃上面的香緹會覺得甜度有點高，加上吐司一起吃～吐司自然的鹹味就讓味道調和的剛剛好！

不只有甜口味的吐司～沐山也幫大家準備了鹹口味的……而且超厲害！就是這份起司蒜醬瀑布吐司～上面的起司也太滿了吧！這是主廚用莫札特瑞拉起司現煎到融化的唷～

所以這口味上桌後一定要快快地享用，趁起司還在流動的狀態～牽絲再牽絲！而且吐司上面還先刷上特製的帕瑪森蒜香醬～濃濃的起司加上蒜香真的是太好吃啦！

沐山下午茶夏日特調

下午茶套餐可以搭配一杯80元的飲料～也可以補差價換成最新的夏日特調喔！看看這每一杯都超適合夏天的～每一杯都是又美又好喝！

先來一杯純真Mojito～叫做純真就是因為裡面是沒酒精成分的啦！萊姆、薄荷葉～加上氣泡水，這一杯阿季真的要大推～消暑又涼快！

美美的莓室波丹～裡面用了大量的莓果加上氣泡飲！最後還加上一顆香草冰淇淋～用看的就覺得清涼，飲料喝完裡面的莓果還可以撈起來吃掉喔！

“多來海灘” 這一杯的名字根本就是在講阿季好想出去玩的心情啊！蜜桃果露加上一整罐的多多～超級適合少女的啦！特別加了一點伯爵茶～超級適合下午茶來上一杯！

芒果、百香果、紅石榴～再加上茉香綠茶，這一杯芒什麼日出美的像是調酒一樣！店裡用的都是成本很高的進口果露～味道不會太甜也不會有太突兀的味道，搭配綠茶好好喝～

喜歡花香的朋友不能錯過這杯玫瑰佳人！下方用的是伯爵茶做為基底～厲害的就是上面的奶泡，因為這奶泡裡面還特別加上玫瑰果露、玫瑰花瓣，所以喝的時候會先聞到玫瑰的香氣～再喝到伯爵茶的佛手柑風味，是嗅覺和味覺的雙重享受！

沐山麵包更多好料推薦

來到沐山麵包不能錯過的檔案就是店裡的招牌蔥蔥包，上面用的是在地的大甲珠蔥，高溫快烤保留口感又可以除去蔥的嗆辣味，滿滿的加上一大匙～香氣十足！

店裡的幾個招牌麵包～用的都是外面少見的楓糖麵糰，特別加上楓糖來製作口感有點像是軟法，但是吃起來帶著楓糖特別的風味～特別的香氣真的很迷人，吃一口就知道為什麼這麼受歡迎啦！進店裡記得趕快先拿兩個帶回家～要不然等等就被拿光光了啦！

甜麵包系列用的都是生吐司的麵糰，不加改良劑～保留麵糰原始口感，就算是常見的台式麵包口味也能做出不同的層次！這系列還有三個100元的優惠喔～

沐山麵包營業資訊

沐山麵包的招牌麵包們十一點左右就會陸續出爐，下午茶套餐則是全天供應～雖時都可以來沐山野餐的唷！不過阿季還是建議有喜歡的麵包提前先預訂～因為搶手口味很容易就會賣光光的唷！

====店家資訊====

沐山麵包咖啡

地址：台中市北屯區廍子路187號

營業時間：11:00–19:00（週四公休）

電話：04 2439 1925

粉絲專頁：沐山麵包粉絲頁

下午茶供應時間：11:00-17:00