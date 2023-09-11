鄰近龍山寺站位於巷弄內的文青風早午餐，手工脆皮蛋餅份量足又美味

店家相關資料

穗月朝食

地址： 108台北市萬華區大理街163號1樓

電話： 02 2338 0008

營業時間:週一~週五08:30~15:30 週六/日07:30~14:30

萬華的穗月朝食，隱身於寧靜大理街的巷弄內，鄰近糖廍文化園區

簡約文青風格，略帶點可愛，店內環境很乾淨又不會有擁擠感

穗月朝食主打多種口味的蛋餅，薄脆的蛋餅皮口感讓人留下深刻印象

雖然餐點價位略比一般西式早餐店略貴了點，但脆皮蛋餅份量與口感真的滿值得一吃!

穗月朝食由龍山寺捷運站步行前來約十分鐘~

我們是騎車前還，附近還不少的機車停車位

看到這個招牌，往內走個幾步就可以看到穗月朝食的店面囉

穗月朝食由沈穩的灰藍與清新的白色系組成，多個窗戶讓整個店面明亮感十足

菜單就放在入口處，除了內用、外帶之外,店家在外送平台上也有提供外送服務

有別於一般西式早餐店，桌次與桌次之間距離都有過近的問題

穗月朝食店內用餐空間頗大，用餐桌子分散於四周，但店內一次可以容納的客人數大約二十來個

菜單/DM

菜單上主要分手工脆皮蛋餅、現烤吐司、烤厚片和飲料、單點等等

套餐:任一主餐+$65元

套餐一:穗月紅茶一杯+薯條、雞塊

套餐二:穗月紅茶一杯+季節性水果、蛋沙拉

套餐三:穗月紅茶一杯+爆漿地瓜球、雞塊

餐具醬料需自取，聽說穗月朝食自製的辣椒醬滿厲害的 ，不過我們夫妻倆對於辣只是幼幼班等級

所以就直接放棄去嘗試看看了，不過看到鄰桌的客人相當喜愛他們家的辣椒，應該很香又很辣吧!

來看看我們吃了些甚麼?

穗月紅茶

微固定甜度無法調整，不過穗月紅茶的甜度，大約是一般飲料店微糖~半糖的甜度

對我們來說甜度剛剛好，茶味也滿濃郁的，喝起來滿像古早味紅茶的味道

卡拉雞蛋吐司

穗月朝食的吐司表現得算不錯，但亮眼度沒有手工脆皮蛋餅的高

蔥爆醬燒豬手工脆皮蛋餅+$65元(套餐三:穗月紅茶一杯+爆漿地瓜球、雞塊)

雖然穗月朝食蛋餅價格比起其他家早餐店高上不少

但分量也是比普通早餐店的蛋餅大上不少

手工蛋餅皮相當酥脆，用筷子輕輕一夾，表面酥脆的餅皮就掉了下來了

豬里肌肉給的份量也不少，每一口都吃得到豬里肌，蛋香、蔥香、肉香三者組合在一起，相當的好吃

蛋餅吃起來不會有油膩感，本身就有些許調味了!種口味的朋友別忘了店家特製的辣椒唷

一旁加購套餐所附的爆漿地瓜球與雞塊，是基本的炸物無誤

不過穗月的炸物炸得還不錯，是可以點的炸物

整個用餐下來的感覺還算不錯，手工脆皮蛋餅表現得可圈可點

讓我們留下不錯的印象，吐司、炸物、飲料雖然沒有驚人的美味，但都在水準之上

用餐環境相當舒適，又乾淨

有機會再回訪吃吃看其他不同的餐點

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店家/景點資訊

店家名稱：穗月朝食

所在地址：臺灣台北市萬華區大理街163號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話： 02 2338 0008

備註資訊：

營業時間:週一~週五08:30~15:30 週六/日07:30~14:30 Google即時導航





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