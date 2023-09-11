台南中西-[StableNice BLDG.] 近藍晒圖園區與新光三越，時空迴廊連結兩棟50年老屋，藝廊展覽複合活動空間，特色咖啡與美好甜點，幻化重生文創老宅咖啡廳

第一次挑戰台南騎單車比想像好騎

傍晚時分緊湊的咖啡行程來到StableNice

門口乍看非常像一般舊公寓民宅

多虧了超可愛粉嫩色系的壁貼指引才沒錯過

StablenNice BLDG.前身是高齡50歲的老宅

隔著一條長長的廊道非常有民國70年代電影的氛圍

經過整修後跟隔壁相望的兩個空間結合成非常潮流的文創區域

除了咖啡廳之外也作為藝廊展覽等複合空間

隔壁同樣風格的設計空間是原印臺南

原本在藍晒圖就小有名氣的文創設計團隊轉而落角此處

店內各種商品很多都非常有台灣在地文化特色

是個很容易升起熊熊大火燃燒荷包的危險地帶

通透的天井有著最舒服的微風與光線沐浴

從白天到夜晚每分每秒都有不同的光景可以欣賞

繽紛多彩的壁貼插畫非常童趣

活潑的色調讓人看了不自覺嘴角揚起

店內入口旁設有周邊商品販售

除了各種咖啡豆之外更有杯子乃至於衣服

很卡通普普風的風格活潑有型

室內裝潢的風格很對我的喜好

一查果然又是來自本事空間製作所出品

吧檯灰綠色小磁磚跟黑鐵高腳椅有種美國紐約街頭復古感

感覺很像來到白天營業的酒吧Chill一下

廚房空間採半開放式設計

隔著透明玻璃可以看到非常多工作人員來往穿梭

一整排的果乾罐誘人吸睛

長條形的空間設計色調是大人感的成熟時髦

搭配的擺設插畫卻又是很衝突的街頭藝術或是卡通風格

店內客人也都個個打扮時尚型男潮女

喜歡舒適感的話可以選擇紅色軟墊的桌椅座位

座位下方設有插座可以使用

非常便利工作使用電腦或3C產品的客人

走廊的另一頭相通於隔壁街道

開放式的設計非常自由不受拘束

StableNice BLDG更貼心在窗邊設置長排鐵凳

坐著等候休息都很自在

連插座都有免費提供超級優秀

菜單封面超可愛有著很Q的插圖

平日沒有客滿的時候並不會限制用餐時間

單品手沖的豆款不少

各種焙度的豆款都有提供

價位落在150至200元之間算中高價位

義式咖啡選擇也不少

有許多不同口味的特調拿鐵

燕麥奶加價更換要多30元

整體價格都不算親民

為了不喝或是不能喝咖啡的客人提供茶飲及牛奶選擇

仔細看發現柚子氣泡飲英文卻是寫grapefruit

不知道究竟是文旦還是橘色的葡萄柚

濃縮咖啡特調的品項很多變化

不乏少見的台灣特色口味

大部分都是限定冷飲特別適合夏日

店內的輕食選項以甜點為主

點心的售價甚至比台北高有點難以下手

外帶飲品有單獨價目表

不是每種咖啡都可以外帶

相較大部分店家都有提供外帶優惠

StableNice的外帶價跟內用一模一樣讓人禁不住覺得內用比較值得

洛神氣泡咖啡 TWD160

第一次遇到以洛神調製的氣泡咖啡

原本還想點些甜點搭配

但因為造訪的時間偏晚

想吃的布丁已經售完向隅

氣泡水單獨以量杯盛裝

可以自由添加喜歡的份量跟咖啡搭配享用

瞬間夢回化學實驗課

咖啡本身頂部氣泡綿密很像是在喝啤酒的泡沫感

分層的漸層感也很漂亮

只是稍微可惜洛神的香氣偏淡沒有想像明顯

夜幕落下從另一側出口離開又是一個嶄新的視角

從各種角度看StableNice總有令人驚喜的新發現

下次希望能順利品嘗到很多人推薦的布丁啊!

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/28

花費: TWD160(洛神氣泡咖啡x1)

StableNice BLDG.

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10:00-18:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (假日或客滿90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品

可否刷卡: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 700 台南市中西區南寧街83巷9號



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