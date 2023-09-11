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> 圖文創作 > 滬品上海湯包~湯包好吃之外，這炒飯也是相當美味呢。

滬品上海湯包~湯包好吃之外，這炒飯也是相當美味呢。

2023-09-11 23:09:18 沾墨點落 人氣：98
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：634篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：滬品上海湯包
place台南市東區中華東路2段236號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phpzaSli3

滬品上海湯包~湯包好吃之外，這炒飯也是相當美味呢。

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

歷經幾日不斷電的傾盆大雨
再度看到久違的陽光、實在讓人滿心愉悅
《一個適合尋找美食犒賞自己的日子。》

/tmp/phpiCCN8X

但問題就在"星期一"休息的店家很多
也不知要吃啥好 ? 思來想去的……
……有點想吃「炒飯」
［然後天氣晴朗所以要有冷氣內用☺］

/tmp/phpm2ol4D

剛好也要去榮寓喝茶、
就想到那間位在東區的老店

🌟【滬品上海湯包】

/tmp/phpaKjiYc

(★ 剛進門有驚訝到、不是星期一嘛?

怎那麼多大桌客人!!!)

/tmp/php76jH12

雖然名稱寫的是湯包、但在湯包好吃之外，
這炒飯也是相當美味呢。
（既來湯包館、這包子是定要點籠來嚐嚐❗
 而在湯包裡我最愛 當屬『蟹黃』

/tmp/phpKb5Ygn

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

✴️『蟹黃湯包』

當蒸籠打開、在逸散而出的蒸騰熱氣裡
露出一顆顆白嫩胖滴誘人包子✨✨✨

/tmp/phpTL4WcW

接著就是咬開薄嫩外皮、
看蟹黃獨有的金色湯汁流入湯匙、
讓香濃蟹味伴隨湯肉香沛一口吃下~
那燙口馥郁的香氣讓人很是滿足

/tmp/php5Eq8tS

▪️▪️這邊我是有在思考▪️▪️

/排骨炒飯很不錯、但櫻花蝦炒飯似乎也很香~/
所以、套句網路老梗~
💬「小孩子才做選擇、我全都要😎」

✴️『櫻花蝦炒飯』+『炸排骨。單點』

/tmp/phpkhlR1Q

排骨外表炸的酥香微脆、加以肉感彈嫩
（那種肥嫩瘦肉的脂潤滑彈。）
吃來不乾不硬的、我很愛💖💖💖
（...比較不喜歡吃那種紮實肉感的😌）

/tmp/phpXkNHf8

炒飯方面、米粒綿軟但分明~
在四溢的蛋香裡是櫻花蝦香的開胃脆香🌟

/tmp/phpEzgjv2

/tmp/phpdVaYKc

接著就把兩者擺在一起、
🌟視覺的豐盛感⬆️⬆️⬆️⬆️

/tmp/phpuXM9EE

/tmp/phpo1pjU4

店名: 滬品上海湯包

時間: 上午11:00 - 下午2:00
        下午5:00 - 下午9:00

電話:06 237 1669

地址:台南市東區中華東路二段236號

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