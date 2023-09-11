滬品上海湯包~湯包好吃之外，這炒飯也是相當美味呢。
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歷經幾日不斷電的傾盆大雨
再度看到久違的陽光、實在讓人滿心愉悅❤
《一個適合尋找美食犒賞自己的日子。》
但問題就在"星期一"休息的店家很多
也不知要吃啥好 ? 思來想去的……
……有點想吃「炒飯」❤
［然後天氣晴朗所以要有冷氣內用☺］
剛好也要去榮寓喝茶、
就想到那間位在東區的老店
🌟【滬品上海湯包】
(★ 剛進門有驚訝到、不是星期一嘛?
怎那麼多大桌客人!!!)
雖然名稱寫的是湯包、但在湯包好吃之外，
這炒飯也是相當美味呢。
（既來湯包館、這包子是定要點籠來嚐嚐❗
而在湯包裡我最愛 當屬『蟹黃』❤）
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✴️『蟹黃湯包』
當蒸籠打開、在逸散而出的蒸騰熱氣裡
露出一顆顆白嫩胖滴誘人包子✨✨✨
接著就是咬開薄嫩外皮、
看蟹黃獨有的金色湯汁流入湯匙、
讓香濃蟹味伴隨湯肉香沛一口吃下~
那燙口馥郁的香氣讓人很是滿足❤❤❤
▪️▪️這邊我是有在思考▪️▪️
/排骨炒飯很不錯、但櫻花蝦炒飯似乎也很香~/
所以、套句網路老梗~
💬「小孩子才做選擇、我全都要😎」
✴️『櫻花蝦炒飯』+『炸排骨。單點』
排骨外表炸的酥香微脆、加以肉感彈嫩
（那種肥嫩瘦肉的脂潤滑彈。）
吃來不乾不硬的、我很愛💖💖💖
（...比較不喜歡吃那種紮實肉感的😌）
炒飯方面、米粒綿軟但分明~
在四溢的蛋香裡是櫻花蝦香的開胃脆香🌟
接著就把兩者擺在一起、
🌟視覺的豐盛感⬆️⬆️⬆️⬆️
店名: 滬品上海湯包
時間: 上午11:00 - 下午2:00
下午5:00 - 下午9:00
電話:06 237 1669
地址:台南市東區中華東路二段236號