



滬品上海湯包~湯包好吃之外，這炒飯也是相當美味呢。

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歷經幾日不斷電的傾盆大雨

再度看到久違的陽光、實在讓人滿心愉悅❤

《一個適合尋找美食犒賞自己的日子。》





但問題就在"星期一"休息的店家很多

也不知要吃啥好 ? 思來想去的……

……有點想吃「炒飯」❤

［然後天氣晴朗所以要有冷氣內用☺］





剛好也要去榮寓喝茶、

就想到那間位在東區的老店

🌟【滬品上海湯包】





(★ 剛進門有驚訝到、不是星期一嘛?

怎那麼多大桌客人!!!)

雖然名稱寫的是湯包、但在湯包好吃之外，

這炒飯也是相當美味呢。

（既來湯包館、這包子是定要點籠來嚐嚐❗

而在湯包裡我最愛 當屬『蟹黃』❤）





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✴️『蟹黃湯包』

當蒸籠打開、在逸散而出的蒸騰熱氣裡

露出一顆顆白嫩胖滴誘人包子✨✨✨





接著就是咬開薄嫩外皮、

看蟹黃獨有的金色湯汁流入湯匙、

讓香濃蟹味伴隨湯肉香沛一口吃下~

那燙口馥郁的香氣讓人很是滿足❤❤❤





▪️▪️這邊我是有在思考▪️▪️

/排骨炒飯很不錯、但櫻花蝦炒飯似乎也很香~/

所以、套句網路老梗~

💬「小孩子才做選擇、我全都要😎」

✴️『櫻花蝦炒飯』+『炸排骨。單點』





排骨外表炸的酥香微脆、加以肉感彈嫩

（那種肥嫩瘦肉的脂潤滑彈。）

吃來不乾不硬的、我很愛💖💖💖

（...比較不喜歡吃那種紮實肉感的😌）





炒飯方面、米粒綿軟但分明~

在四溢的蛋香裡是櫻花蝦香的開胃脆香🌟





接著就把兩者擺在一起、

🌟視覺的豐盛感⬆️⬆️⬆️⬆️





店名: 滬品上海湯包

時間: 上午11:00 - 下午2:00

下午5:00 - 下午9:00

電話:06 237 1669

地址:台南市東區中華東路二段236號