台南東區《李麵作｜汕頭麵．滷味》來喔！裡面坐，來碗香氣十足、麵香味正的道地美味｜附菜單

李麵作｜汕頭麵．滷味

東區市立醫院周邊，美食林立選項也越來越多樣化，每次不知要吃什麼的時候，沿著附近前後繞一圈，總會有驚喜發現。

那天那日那時我騎著小噗噗車，拐彎進到崇善路就看到『李麵作』招牌，嘿！既然都招呼我裡面坐了，那還客氣啥ㄟ。

好哩！今天我們就『李麵作』粗麵～

（▲照片擷取自李麵作粉絲團）

▌用餐環境





3月初開幕的『李麵作』，舒適乾淨的用餐區，空間坪數雖不是很大，但在桌與桌之間，給足寬敞距離，用餐不會有擁擠壓迫感。

在台南用餐請劃重點【冷氣開放中】【冷氣開放中】【冷氣開放中】，重點必須 repeat 三次。

▌餐具醬料區

▼老闆手工炒製的酸菜，鹹香酸辣開胃好吃。

▼內用請勾選白色點餐單，外帶請勾選黃色外帶單，自助劃單，再至櫃檯選取滷味小菜、結帳。

▌菜單 👉 FB菜單連結

▼涼拌小菜與青菜類，會依當日食材有所變動

▼滷味價目表

▌小菜滷味

前台冰櫃內的小菜滷味，種類非常多樣，店家自製的小菜有魚卵、澎湖小卷、東坡絲、三杯芙蓉、檸香川耳等等選項不少，喜歡什麼點下去就對了。

使用推車送餐，減輕送餐人員的辛苦，避免打翻的風險，安全上的防範性，這點給個大大的讚！！

▽招牌乾麵（小）＄50

放上兩片肉片和豆芽菜，淋上店家炒製的油蔥豬油醬汁，就是一碗樸實美味的招牌汕頭乾麵。

招牌乾麵上桌記得先攪拌，拌勻的麵體閃著油亮油亮的誘人醬色，極富彈性的麵條巴附著油蔥醬汁，醬油與油脂溫潤清香，讓整碗麵香氣十足口感更滑順。

敢吃辣的朋友加點辣椒醬，更能提味喔！

▽餛飩麵（湯）＄70

店家手工餛飩，肉餡鮮美細緻，用大骨與雞骨熬製的湯頭，清爽不油膩，喝起來非常順口。

因為拍照耽誤品嘗時間，讓麵條泡在熱湯中有點點久，還好吃起來口感依然帶有Q度，也不會太軟爛。

▽青菜豆腐湯＄40

青菜豆腐湯使用盒裝豆腐入料，口感更顯滑嫩，湯味鮮美，喝起來很清爽。

▽魚卵＄100

魚卵金黃外層帶點焦酥的口感，裡面的魚卵細緻沒有腥味，搭配香滑美乃滋增加濕潤口感，這外酥內嫩的美味，誰能不愛呢！

▽東波絲＄40

東坡絲就是煙燻豆包絲

煙燻豆包絲是我非常喜歡的小菜之一，香滑軟嫩的豆包絲，煙燻風味十足，加上小黃瓜絲，清脆爽口好好吃。

▽三杯芙蓉＄40

一開始看到菜單上的三杯芙蓉，直覺認為是三色蛋😆，取餐之後看到盤中物長相，我是真的滿頭問號！？🧐這啥

回家上網查詢才知道，三杯芙蓉是用麥香條佐以三杯料理製成的一道素菜。原料以大豆小麥為主的麥香條，是一種適用於多樣料理方式的素料食材。

三杯芙蓉吃起來很像百頁豆腐，三杯的濃郁 香氣，入味鹹香、口感脆彈，是道 適合夏天的冰鎮小菜。

▽滷味

滷味方面，個人覺得鹹味有；但香氣略顯不足。

在我寫這篇食記，上粉絲團查詢資料才得知，店裡牆上掛著的柯基照片，是店主阿桑的狗兒子阿肥。

阿肥可是擁有12萬人追蹤的高人氣網紅毛孩（請原諒沒有follow到的我，因此沒拍攝牆面上阿肥的可愛英姿），只是等不及肥舅肥媽麵店開幕，阿肥因病到天上當小天使了。

現在粉絲專頁上，還是常會看到許多來自各地的肥粉，過來朋場與探望肥媽的貼文，這份因阿肥連結而成的緣份，是多麼的彌足珍貴。

來喔！裡面坐『李麵作｜汕頭麵‧滷味』分享給喜歡麵食的您

完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需取用請告知與註明連結出處）

🏡李麵作｜汕頭麵．滷味

🔍粉絲團： 李麵作

📮地址：台南市東區崇善路520號

📱電話：0958 400 520

🕚營業時間：11：00–20：00

🈚️🈺️公休日：星期四

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