台北中山站必吃美食【YABI KITCHEN誠品南西店】瓦城旗下亞洲風味美食/可以一次吃到多國料理/全球50大必吃美食/燈光美氣氛佳情人約會餐廳首選

瓦城旗下亞洲風味美食YABI KITCHEN，黃色招牌外觀顯目，我們這次拜訪誠品南西店二樓的YABI，這間結合泰國、新加坡、馬來西亞、韓國、越南等可以一次吃到亞洲美食TOP10，為全球50大必吃美食，招牌必點YABI拉餅、越香咖啡排骨、YABI海南雞、爆紅泡菜松阪豬等創意料理，最新活動加入會員送飲品，滿1500還送楊枝甘露，挑戰舌尖上的味蕾享受就來YABI。
YABI KITCHEN位在誠品生活南西店二樓，遠遠的就可以看到招牌，超顯目的，一整片的落地窗讓人用餐起來很舒適，成為誠品南西推薦美食。
招牌必點：亞洲美食TOP10，為全球50大必吃美食
招牌必點：烏龍氣泡飲
地理位置良好，就位在中山捷運出口，為美食一級戰區，用餐環境寬敞舒適，還能欣賞台北街景。
最新DM可參考官網，不管你要單點或套餐都有。
招牌必點：YABI拉餅290元，外皮酥脆的餅皮加上特製泰北香腸和牛肉，以及濃濃的起司，擁有豐富多層次口感。
招牌必點：爆紅泡菜松阪豬380元，松阪豬肉加上韓式泡菜，非常開胃
招牌必點：YABI海南雞360元，選用舒肥去骨雞腿肉，雞肉入口即化，鮮嫩多汁，上面還舖上滿滿酥炸薑絲，附上三種醬料可任意搭配，超特別的～
主廚的私房菜色：芭達雅炒飯260，香辣美味可口。
招牌必點：櫻花蝦馬來好風光230，看似平凡的一道菜，經快炒後再鋪上滿滿的櫻花蝦，超級美味～
香炒高麗菜180元
招牌必點：超級楊枝甘露，裡面除了芒果西米露、還有椰奶、葡萄柚果，最特別的是附上一球香草冰淇淋，搭配起來相當好吃
我們很幸運地被安排在靠窗座位，不管是服務、環境還是餐點都讓人滿意，非常適合家人聚餐、情侶約會最佳餐廳。
YABI KITCHEN 台北誠品南西店：台北市中山區南京西路14號2F；營業時間：11:00-22:00
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