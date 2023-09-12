台北中山美食【榕美樹館】新開人氣豆花專賣店/文青網美風豆花/隱身在心中山線形公園旁/夏日消暑甜品休憩用餐好所在

最近IG爆紅的美術館豆花店就位在台北最熱鬧的中山區，光看外觀很難想像這居然是一間豆花店，原名榕豆花改名為榕美樹館，清新有質感的外觀很容易讓人誤以為是美術館，地點就在台北中山站與雙連站中間，心中山線形公園旁，舒適的用餐區可以讓你做短暫的休憩，這裡真是美食一條街，短短一條街充滿各式各樣文青小店，吃的喝的玩的用的都有，成為台北必去的旅遊聖地。

清新有質感的用餐環境為中山站最佳中繼休憩站。

招牌必點：招牌榕豆花90元，光擺盤就非常精緻，菜單和餐具都很有質感。

一間專賣豆花的榕美樹館，午後陽光灑在門口座位上，感覺在此用餐超有意境的～

招牌必點：蕃薯圓、芋頭圓 、仙草粉粿

先至櫃台買單後拿牌子自助取餐，不收服務費，最新甜品：孟君飲70元，仙草加上黑糖小粉圓，深深迷住孟君的心

每人低消一個品項，滿座時限時60分鐘，部份品項為手工限量，想吃早點來，沒吃到請勿動肝火。

最新DM，實際DM以店家為主。

三品豆花90元，可任選三樣自己喜愛的配料，豆花非常軟嫰，順口好吃。

芋圓、地瓜圓、仙草粉粿為手工製作，非常紮實，限量供應，想吃可以早點來喔～

榕美樹館：台北市中山區民生西路66巷21號一樓；營業時間：12:00-21:00

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