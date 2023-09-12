【台北】犂園湯包館｜羅勒鮮蚵湯包很厲害，為了這一口再刷很可以｜柴貓趴趴走

「犂園湯包館」
位在南京復興站附近，
湯包餃類手工現包，
尤其推推"羅勒鮮蚵湯包"；
【犂園湯包館】
【犂園湯包館】
地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號
電話：02-2721-5532
營業時間：11:30~14:30、16:30~21:30
【犂園湯包館】網站
主打各式麵食「犂園湯包館」，
隱藏在南京東路的巷弄中，
中式的裝潢和圓桌，
很適合家庭客聚餐；
【抵達目的地】
【店內空間一覽】
師傅隔著玻璃手工包著湯包，
小菜每天也有10種左右選擇，
研究了會菜單我們點了~
"羅勒鮮蚵湯包"、"清炒水蓮"、"京醬肉絲"和"雙菇原盅燉雞湯"；
【現場手工製作】
【琳瑯滿目小菜櫃】
這裡的沾醬也很豐富，
還有提供泡菜自由夾取；
小魚豆干很刷嘴，
單吃或配菜吃都很適合；
【提供許多醬料】
【光配醬就拿了4種】
【小魚豆干還不錯】
"清炒水蓮"口感爽脆，
滿滿一大盤很給力；
"雙菇原盅燉雞湯"
雞湯濃而不膩，
肉也是一咬就分離了；
【"清炒水蓮"】
【水蓮口感清脆】
【"雙菇原盅燉雞湯"】
【雞肉不乾滿嫩的】
"京醬肉絲"附上5片筋餅，
肉絲甜鹹中帶點酒味，
夾進筋餅內和蔥絲包起來，
是很道地的北方麵食；
【"京醬肉絲"】
【肉絲口味鹹甜】
【帶點蔥絲包起來】
【滿滿甜鹹酒香】
本日MVP無懸念給
"羅勒鮮蚵湯包"
夾起沉甸甸的湯包
用筷子切一口，
滿馥的湯汁就流了出來，
鮮蚵和羅勒的香氣超合拍，
這一口怎麼可以這麼美味!
【"羅勒鮮蚵湯包"】
【一顆沉甸甸的】
【羅勒和鮮蚵超搭】
※後記：【犂園湯包館】
位在南京復興站附近，
交通位置上滿方便的；
菜色口味都不錯，
尤其是"羅勒鮮蚵湯包"
鮮蚵的海味混搭著羅勒香氣，
為了這口湯包，
我是會再回來的~
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