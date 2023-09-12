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【台北】犂園湯包館｜羅勒鮮蚵湯包很厲害，為了這一口再刷很可以｜柴貓趴趴走

2023-09-12 08:57:22 柴貓趴趴走 人氣：101
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：340篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：犁園湯包館
phone02-2721-5532
place台北市松山區南京東路三段256巷24號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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「犂園湯包館」
位在南京復興站附近，
湯包餃類手工現包，
尤其推推"羅勒鮮蚵湯包"；

PICCO01.jpg
【犂園湯包館】

【犂園湯包館】
地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號
電話：02-2721-5532
營業時間：11:30~14:30、16:30~21:30
【犂園湯包館】網站

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※台北捷運懶人包｜松山新店線推薦餐廳

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主打各式麵食「犂園湯包館」，
隱藏在南京東路的巷弄中，
中式的裝潢和圓桌，
很適合家庭客聚餐；

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【抵達目的地】

IMG_1888.jpg
【店內空間一覽】

師傅隔著玻璃手工包著湯包，
小菜每天也有10種左右選擇，
研究了會菜單我們點了~
"羅勒鮮蚵湯包"、"清炒水蓮"、"京醬肉絲"和"雙菇原盅燉雞湯"；

IMG_1894.jpg
【現場手工製作】

IMG_1890.jpg
【琳瑯滿目小菜櫃】

點單.jpeg

這裡的沾醬也很豐富，
還有提供泡菜自由夾取；
小魚豆干很刷嘴，
單吃或配菜吃都很適合；

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【提供許多醬料】

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【光配醬就拿了4種】

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【小魚豆干還不錯】

"清炒水蓮"口感爽脆，
滿滿一大盤很給力；
"雙菇原盅燉雞湯"
雞湯濃而不膩，
肉也是一咬就分離了；

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【"清炒水蓮"】

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【水蓮口感清脆】

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【"雙菇原盅燉雞湯"】

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【雞肉不乾滿嫩的】

"京醬肉絲"附上5片筋餅，
肉絲甜鹹中帶點酒味，
夾進筋餅內和蔥絲包起來，
是很道地的北方麵食；

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【"京醬肉絲"】

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【肉絲口味鹹甜】

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【帶點蔥絲包起來】

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【滿滿甜鹹酒香】

本日MVP無懸念給
"羅勒鮮蚵湯包"
夾起沉甸甸的湯包
用筷子切一口，
滿馥的湯汁就流了出來，
鮮蚵和羅勒的香氣超合拍，
這一口怎麼可以這麼美味!

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【"羅勒鮮蚵湯包"】

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【一顆沉甸甸的】

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【羅勒和鮮蚵超搭】

※後記：【犂園湯包館】
位在南京復興站附近，
交通位置上滿方便的；
菜色口味都不錯，
尤其是"羅勒鮮蚵湯包"
鮮蚵的海味混搭著羅勒香氣，
為了這口湯包，
我是會再回來的~

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我是柴貓，喜愛在日本走跳和大啖台灣美食，歡迎跟著我在日本、台灣到處走～
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