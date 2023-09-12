【台北】犂園湯包館｜羅勒鮮蚵湯包很厲害，為了這一口再刷很可以｜柴貓趴趴走

「犂園湯包館」

位在南京復興站附近，

湯包餃類手工現包，

尤其推推"羅勒鮮蚵湯包"；



【犂園湯包館】

【犂園湯包館】

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

電話：02-2721-5532

營業時間：11:30~14:30、16:30~21:30

【犂園湯包館】網站

※台北捷運懶人包｜松山新店線推薦餐廳

主打各式麵食「犂園湯包館」，

隱藏在南京東路的巷弄中，

中式的裝潢和圓桌，

很適合家庭客聚餐；



【抵達目的地】



【店內空間一覽】

師傅隔著玻璃手工包著湯包，

小菜每天也有10種左右選擇，

研究了會菜單我們點了~

"羅勒鮮蚵湯包"、"清炒水蓮"、"京醬肉絲"和"雙菇原盅燉雞湯"；



【現場手工製作】



【琳瑯滿目小菜櫃】

這裡的沾醬也很豐富，

還有提供泡菜自由夾取；

小魚豆干很刷嘴，

單吃或配菜吃都很適合；



【提供許多醬料】



【光配醬就拿了4種】



【小魚豆干還不錯】

"清炒水蓮"口感爽脆，

滿滿一大盤很給力；

"雙菇原盅燉雞湯"

雞湯濃而不膩，

肉也是一咬就分離了；



【"清炒水蓮"】



【水蓮口感清脆】



【"雙菇原盅燉雞湯"】



【雞肉不乾滿嫩的】

"京醬肉絲"附上5片筋餅，

肉絲甜鹹中帶點酒味，

夾進筋餅內和蔥絲包起來，

是很道地的北方麵食；



【"京醬肉絲"】



【肉絲口味鹹甜】



【帶點蔥絲包起來】



【滿滿甜鹹酒香】

本日MVP無懸念給

"羅勒鮮蚵湯包"

夾起沉甸甸的湯包

用筷子切一口，

滿馥的湯汁就流了出來，

鮮蚵和羅勒的香氣超合拍，

這一口怎麼可以這麼美味!



【"羅勒鮮蚵湯包"】



【一顆沉甸甸的】



【羅勒和鮮蚵超搭】

※後記：【犂園湯包館】

位在南京復興站附近，

交通位置上滿方便的；

菜色口味都不錯，

尤其是"羅勒鮮蚵湯包"

鮮蚵的海味混搭著羅勒香氣，

為了這口湯包，

我是會再回來的~

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