【台北士林美食】《大村武串燒居酒屋-士林店》必點品項大公開！│值得回味再三的好味道，豈只美食？溫馨的氛圍，更令人流連忘返！

居酒屋我很愛，但能讓我一而再，再而三光顧的唯有「大村武串燒居酒屋-士林店」。

或許是這裡有令人難忘的美食，讓我不時想念；或許是這裡有如家般溫馨的氛圍，讓我著迷流連；更有可能是兩者皆具，讓我過一陣子，總要來報到一次。一樣是濛濛細雨的晚上，我來到士林夜市旁的「大村武串燒居酒屋-士林店」；一樣佇立在街角的日式木屋，散發著溫暖燈光，好像在等我回家。

懷舊的老店，從我們第一次光顧以來，一點都沒有變。走過板前區，就像走過家裡的廚房，有種回家的感覺，很奇妙！難得今天板前區沒有人，因為外面下著雨，我們也來得早，才開門五分鐘，我們就來報到。

走道旁的祈福木牌越來越多，顯示人氣持續火熱中，這可能是小店裡唯一會隨時間而變的擺飾吧！

戶外區多了一串串的小燈飾，憑添了幾分節慶的氣氛，我突發奇想，今年中秋與其在家辛辛苦苦的烤肉，弄得滿屋烏煙瘴氣，大家筋疲力盡，倒不如先預約戶外區的座位，帶著一家人來這裡，一邊舒舒服服的吃美食，一邊看著皎潔的月光，既輕鬆又寫意，這樣過中秋才叫「享受」，而不是受罪。

「莫道君行早，更有早行人。」才說我們來得早，結果到了店後方的座位區，才發現已經有三桌客人，看起來大家都是有志一同的老饕，等不及要大快朵頤了。

老婆正在點餐的時候，我突然發現角落有一扇門，而且已經打開，陸陸續續有人走進走出。來了兩次，從來沒有發現這裡有隱藏的小門，禁不住好奇心問了店員，才知道原來樓上竟然有秘境！

沿著狹窄陡峭的木梯上了閣樓，這裡有三個包廂，每個包廂可容納 15 人，平日低消是 8000 元，假日 ( 周五、六、日 ) 則是 10000 元 ( 不含酒水 ) 。很難想像看起來矮矮的平房，竟然還能開闢出隱藏版包廂，真的太神奇了！

回到座位，我又發現新大陸，「大村武串燒居酒屋-士林店」現在可以用掃碼點餐了，非常方便！不過，如果你還是喜歡人與人交流的溫度，找店員點餐也行。另外還有一個好消息！只要消費達到低消 ( 300 元/人 ) ，再到 GOOGLE 評論給五星，就可以換得＂小菜、飲料、隨機利口酒、HIGH BALL＂，好禮四選一，千萬不要錯過哦！

老婆終於畫好單了，裡面有一些我們來「大村武串燒居酒屋-士林店」必點的菜色，也有沒點過卻想吃的新品項。不過，我注意到老婆點了兩個她喜歡，我卻不敢吃的的雞內臟，只好央求她改點＂鹽烤鮭魚下巴＂。

「大村武串燒居酒屋-士林店」的餐點品項非常多，若是初次光顧不知如何取捨，不妨參考牆上的人氣排行榜，或是菜單上有星星記號的推薦菜色。

我真的佩服「大村武 士林店」的師傅們，不管上門的客人有多少，出餐的速度都飛快，絕對不會讓你枯坐沒有東西吃。這次我們又點了滿桌的美食，看老婆嘴角藏不住的笑，就知道她有多開心！

🍹大村武特調梅沙瓦--- 180 元 /杯 、🍷葡萄氣泡飲---100 元 /杯

大村武的梅酒很有名，但是老婆只能淺酌，所以選＂大村武特調梅沙瓦＂，梅子的酸香、與梅酒的甜潤，乘著碳酸的氣泡，在口中往復穿梭，清涼暢快。我開車，不能喝酒，＂葡萄氣泡飲＂正適合我，好喝又解膩，讓我可以吃得下更多美食。

《⛔喝酒不開車，開車不喝酒！想享受微醺的快感，請勿開車。未滿18歲，請勿飲酒！⛔》

🥗月見雞柳條---160 元 🌠人氣品項

晶瑩剔透的雞柳條和大量洋蔥一起煨煮，甜香迷人，上面加一顆黃澄澄的生蛋黃，再灑上蔥花、白芝麻和少許七味粉。這碗＂月見雞柳條＂，秀色可餐，在中秋夜點一份來吃，看天上的月亮和碗中的月亮相映成趣，賞月更有 FU。

軟嫩的雞柳條吸飽洋蔥的甜，軟甜的洋蔥吸飽雞肉的香，兩者互相襯托，甘甜無比。用筷子戳破生雞蛋，將蛋液拌開，雞柳條吃起來更滑嫩順口，怪不得榮登人氣品項之一。

🍢起司牛肉丸---180/2串 🌠限量品項

自從上次吃過＂起司牛肉丸＂後，老婆一直念念不忘，這次當然也要點起來。

為什麼會對＂起司牛肉丸＂一直念念不忘？看圖就可以略知一二。紮實的牛肉丸，咬起來彈性十足；外表看起來很乾爽，咬下去卻是相當多汁，牛味爆棚。還有濃郁奶香的起司助陣，這樣的牛肉丸，怎麼不讓人一吃就愛上？

🍢鹽烤牛肋---250 元/2串 🌠人氣必點 ； 🍢鹽蔥豬五花---130 元 /2串

＂鹽烤牛肋＂，每一串都有六塊厚實的牛肋塊，燒烤得香氣四溢，再加點鹽和七味粉提味，光看就令我垂涎三尺。＂鹽蔥豬五花＂是老婆最愛，油光致致的樣子很誘人，還附上大量的生洋蔥和桔子。有了這兩種秘密武器來解膩，多吃幾塊絕對沒問題。

牛肋口感軟 Q 有嚼勁，非常適合燒烤，切成一口吃的大小很貼心。油花熔化滲入瘦肉中，咀嚼起來多汁且柔軟，日式七味粉增添風味，鹽巴提鮮，口感非常棒！

豬肉迷人之處就在於脂肪的風味，豬五花油脂豐富，燒烤正是逼出香氣最好的料理法。不過，油脂吃多不免會膩口，搭配嗆辣的生洋蔥，清香、美味兼具，越吃越順口。

🍗迷迭香雞腿排---180 元 🌠人氣品項

烤雞腿排可以說是居酒屋萬年不敗的品項，但因雞腿排很有厚度，所以要烤到雞皮香而不焦、雞肉熟而不柴，就需要真功夫。

仔細看雞腿排的切面，烤得金黃的雞皮，薄薄的緊貼在雞肉上，沒有膩口的脂肪層。潔白的雞肉，肌理緊嫩，纖維細嫩，令我一見就迫不及待咬上一口。咀嚼時，軟嫩的雞肉除了回饋給你適當的彈性，還會持續滲出甜美的雞汁；雞皮則會帶來迷人的油脂香氣，讓雞肉更滑嫩，加上迷迭香的濃郁芳香，增添了雞肉的鮮美，這是一道絕不會讓你失望的燒烤，榮登人氣品項實至名歸。

🥘山藥燒---180 元 🌠平日限定 🌠限量

這道＂山藥燒＂是店員特別推薦的新品項，不但是平日限定，而且還限量。人家說「限量是殘酷的！」既然讓我們遇上，就絕不能錯過。

＂山藥燒＂像極了日本「大阪燒」，麵糊裡加入山藥泥，煎熟後再撒上滿滿的柴魚片，最後擠上美乃滋和照燒醬。因為加入山藥泥，所以整體的口感偏軟，甜甜鹹鹹的滋味很涮嘴，會讓人不知不覺一片接一片，吃個不停。

🫔酥炸鱈魚條---140 元

＂酥炸鱈魚條＂是我無法抗拒的炸物，炸得金黃酥脆卻不含一絲殘油，很厲害！

我超喜歡麵衣咬起來「咔嚓！咔嚓！」的脆響，也喜歡鱈魚香嫩柔軟的肉質，這是一道百吃不厭的炸物，大人小孩一定都會喜歡。

🫕壽喜燒牛花肉---180 元 🌠人氣品項

＂壽喜燒牛花肉＂是壽喜燒的經典，因為牛五花肥瘦肉相間，油脂較多，最適合壽喜燒的料理法。

「大村武士林店」的＂壽喜燒牛花肉＂煨煮的時間夠長，洋蔥完全軟透，醬汁和洋蔥香氣充分滲透到牛肉裡，鹹甜滋味也恰到好處，不會甜得膩口，軟嫩清爽。

🥣蒸煮奶油綜合菇--- 110 元

香味有很多種，＂奶油綜合菇＂散發出來滿滿的奶香和菇香，對我而言，就是一種幸福的味道。

香菇口感厚實滑 Ｑ，杏鮑菇口感像鮑魚，金針菇滋味清香，以奶油蒸煮後，吃起來甜香滑口。＂奶油綜合菇＂不僅好吃，而且含有多樣營養和充足的膳食纖維，吃多了燒烤，點一份來搭配，既滿足了口慾，也兼顧了健康。

🦈鹽烤鮭魚下巴--- 200 元

烤魚下巴是喜歡吃魚、會吃魚的內行老饕，絕對不會錯過的美食。鮭魚下巴尤其是魚下巴中的佼佼者，膠質豐厚，肉質甜美，而且含有豐富的優質高蛋白。

因為鮭魚下巴油脂非常多，所以只要簡單的鹽烤就香氣四溢。魚皮烤到稍微焦脆，吃起來＂卡滋卡滋＂的響；肉質鮮嫩細緻、甘甜肥美，迷人的油脂香而不膩，令人吮指回味，意猶未盡！

🦈鹽烤扁鱈魚--- 270 元

扁鱈魚其實就是大比目魚，不過，若你因為它不是真鱈魚就對它不屑一顧，那可就錯了！因為，扁鱈所含的 DHA 和 EPA ，分別是鱈魚的 6 倍與 20.5 倍。簡單的說，撇開見仁見智的口感不談，扁鱈魚的 C/P 值其實比真鱈魚高。

鹽烤扁鱈魚表面烤得恰恰，魚皮金黃酥脆，魚肉雪白細緻，灑上薄薄的椒鹽，鹹香動人。最棒的一點是魚刺非常少，可以放心大口吃魚，非常適合像我一樣怕細刺傷人，又貪愛鮮魚的饕客，或是不會挑刺的小孩食用。

🍩巧克力波波球 --- 100 元 🌠平日限定

前兩次來「大村武 士林店」用餐，老婆都覺得很滿意，唯一美中不足的是都沒有吃到甜點。這次來之前，她就特別提出要求，一定要用甜點來收尾才行。恰巧「大村武 士林店」新推出平日限定的＂巧克力波波球＂，正是她最愛的巧克力甜點。

圓圓的巧克力波波球，浸在充滿泡泡的鮮奶油裡，乘著柳葉船形的碟子，優雅地滑進我們的餐桌。這是一道會讓人少女心噴發的甜點，超級吸睛！咬開麻糬口感的外層，裡面是會爆漿的巧克力，甜蜜得令人心醉！

不過，吃這道甜點的時候要特別當心，最好等涼一點的時候再吃，以免被爆漿的巧克力燙傷。邊吃邊沾點鮮奶油是不錯的吃法，除了可以增加不同層次的甜味，也可以幫忙降溫。

酒足飯飽，離開「大村武士林店」的時候，不經意回頭看到「大村武」招牌旁的小木牌，上面寫著「一生懸命 營業中」。那一瞬間，我忽然懂了，懂了「大村武士林店」為什麼特別吸引我。一群燒烤師傅，為了一家居酒屋，願意用他們寶貴的一生，努力、拼命、盡全力得去做，這樣的店、這樣的美食，怎麼可能不好吃？怎麼能不叫人流連忘返？

大村武臨近士林夜市，旁邊就有多個停車場，不管開車或搭乘捷運過來，都非常方便。中秋節快到了！想吃烤肉嗎？何必把家搞得烏煙瘴氣，自己累得像狗一樣？帶著你的家人、朋友來「大村武 士林店」，讓專業的燒烤師傅來為你服務，你只要專心賞月、吃烤肉就行，這樣的中秋團圓才叫享受，而不是受罪。心動了嗎？趕緊打電話預訂席位吧！

⛩️大村武串燒居酒屋-士林店⛩️

🏡地址：台北市士林區基河路255號

🚗交通： 劍潭捷運站 1 號出口，步行約 6 分鐘 ；餐廳旁邊就有三個停車場，還有路邊停車格，停車方便。

☎️電話：02-2883-0777

🕐營業時間： 18:00~01:00

👉FB 官網：https://www.facebook.com/ot28830777



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