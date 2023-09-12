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喜餅試吃 ｜Bloom 花神頂級法式喜餅，奢迷絕美實體門市新開幕

2023-09-12 12:28:47 莎笠，小日子 人氣：102
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莎笠，小日子

發表篇數：293篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Bloom wedding花神頂級法式喜餅
phone04-2376-4598
place台中市西區五權西路一段223號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
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喜餅試吃｜擅長以花香、水果甜香為主調，結合茶飲、巧克力、堅果、醇酒等元素，打造精緻時髦大人味的法式喜餅 Bloom 花神頂級法式喜餅，今年七月在台中有實體門市啦！打造奢迷絕美的體驗空間，讓準新人們挑選喜餅時，猶如踏進精品店的高級享受，想知道如何申請試吃？折扣方案？先來看看我的體驗吧

宅配開箱：喜餅試吃｜Bloom 花神頂級法式喜餅，用時髦的大人味喜餅，綻放專屬的愛情絢爛

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莎笠IG saliday_food

Bloom 花神頂級法式喜餅 在哪裡？

原先僅有網路宅配試吃的Bloom 花神頂級法式喜餅，今年實體門市終於誕生，座落於台中五權西路上，鄰近美術館，全館採預約制服務，想試吃喜餅的準新人們，記得提前預約起來

Bloom 花神頂級法式喜餅

地址：台中市西區五權西路一段223號
電話：(04)2376-4598
ＦＢ：https://www.facebook.com/Bloomweddingcookie
ＩＧ：https://www.instagram.com/bloom_weddingcookies/
官網：https://www.bloomweddingcookie.com/

Bloom 花神頂級法式喜餅 環境

 

Bloom 花神頂級法式喜餅 對實體店面投入的用心度，完全不輸當家精緻的法式手工喜餅，處處細節滿點！

印入眼簾多以溫柔的圓弧造型，從店外觀運用大理石、金色線條，打造簡約內斂又不失貴氣的風格，接著如夢似幻的展示空間，大量以花藝、花卉盆栽，營造浪漫氛圍，最重要的喜餅、禮盒們，陳列如精品般優雅，穿梭其中，連空氣都飄散著令人舒心香氛，完美呈現以花神為名的品牌氛圍，Bloom 真的太懂女孩們的心

一樓 展示場域

 

二樓 試吃場域

Bloom 花神頂級法式喜餅 台中門市有兩層樓，一樓為展示空間，陳列各式喜餅、禮盒樣式，二樓為試吃場域，一次至多可接待兩組客人，想體驗喜餅試吃的準新人們，千萬要記得提前預約起來！

踏上二樓空間不僅有超夢幻的試吃座位區，放眼望去的茶具、抱枕、香氛、藝術品都是Bloom創辦人收藏 ，女孩們真的會不禁驚呼，這趟喜餅饗宴，奢迷感滿點

Bloom 花神頂級法式喜餅 申請試吃

✎ 宅配試吃：新人們提供 求婚照/婚紗照/婚宴合約/婚戒購買，以上則一新人證明，私訊Bloom粉專即能申請優惠試吃，以常溫黑貓宅配，共有兩系列可選購

  1. Bloom PREMIUM系列 試吃價一盒 680元 （含運,附提袋）乙盒，每盒 18 入，品項固定，五款大禮盒任選一款
  2. Bloom SAMPLE系列  吃價一盒 300元（含運,附提袋）喜餅每盒 5 入，SAMPLE系列設計與印刷方式皆與喜餅禮盒不同，如評估禮盒與包裝質感，請申請“PREMIUM”試吃
  3. PREMIUM 與 SAMPLE 甜點不重複，都想試試的準新人們，可一起宅配訂購為 980元

✎門市試吃：提供12款點心，優惠價為300元，可私訊或致電預約，實體店面在台中市西區五權西路一段223號

Bloom 花神頂級法式喜餅 禮盒樣式

 

以花神為名，綻放你最美的一瞬 ，Bloom 花神頂級法式喜餅 從禮盒外貌就很講究！原先四款禮盒樣式，每款都各有代表意義，融入的設計元素與挑選色系，從浪漫為名，經典雋永到輕奢高雅，連重磅閃耀的鉑金質感提袋，都美到發芬，絕對能擄獲各式女子們的心，四款詳細介紹，請看先前開箱

喜餅試吃｜Bloom 花神頂級法式喜餅，用時髦的大人味喜餅，綻放專屬的愛情絢爛

2023年 新款禮盒 綻紅寶石

今年度推出綻紅寶石禮盒樣式，以紅色為基礎色調，看起來就像顆閃閃發亮的紅寶石，以切面稜角組合成的花紋，用金色光澤感點罪與燙金字樣，呈現尊貴的奢華感

Bloom 花神頂級法式喜餅 喜餅試吃

 

華麗的點心架陳列著當家喜餅，搭上精品茶具，像品嚐正統英式下午茶般高雅，門市試吃提供12款，都是Bloom的人氣商品，服務人員會為每款點心風味詳細介紹，一整輪品嚐下來，覺得Bloom喜餅風味更精緻了，也相當有飽足感的，若吃不完可外帶，因糕點都是新鮮製作，記得試吃要提前預約起來

梅酒鐵觀音(左）：濕潤鬆綿的糕體，率先感受馥郁茶香，咀嚼間多份梅子蜜餞的微醺發酵風味，於嘴中芬芳迴盪許久

 

胡桃楓糖費南雪（右）：尚未收錄在Bloom型錄的隱藏款，帶有蜂蜜香氣的糕體，口感濕潤，佐以香脆的胡桃，多份堅果香也更豐富口感

鉑金檸檬糖霜（左）：檸檬糖霜上用細緻金粉點綴，看起來奢華又貴氣！入口表層微微脆口，滿是檸檬酸甜清香

奶油法式薄脆餅：吃米香嫁好尪，巧思將米果藏入香甜奶油餅乾中，吃起來多份脆脆口感

泰式奶茶：使用泰國進口手標茶製作，完整將泰奶風味濃縮至這小花樣貌的餅乾中，入口香酥茶香濃郁

百香綠茶馬林糖(左)：西式喜餅的喜糖擔當，在Bloom巧思下，結合百香果的芬芳酸甜及綠茶的清香，讓馬林糖一口一個，輕盈不甜膩

法式草莓：浪漫的心型千層酥，用白巧克力與草莓乾裝點，豐富了整體口感及風味，吃起來香香酥酥，味道很討喜

海鹽巧克力開心果：濃郁的可可香氣，堆疊上開心果的口感，再用海鹽微微鹹味點綴，滋味平衡討喜

 

桂花烏龍達克瓦茲：以茶香四溢的烏龍茶奶油餡為基底，堆疊上桂花果醬，入口滿是清新香甜

皇家伯爵茶：酥鬆的曲奇口感，入口滿是芬芳伯爵茶香

黑松露：香甜的奶油餅為基底，撒上黑松露點綴，入口獨有的松露香氣直接竄出

匈牙利紅椒起司：少數的鹹口味餅乾，濃郁的起士風味帶點辣感香氣，風味很涮嘴

Bloom 花神頂級法式喜餅 皆能常溫保存，保存期限 15 天，磅單糕與達克瓦茲，保存期限為 8 – 10 天

Bloom 花神頂級法式喜餅 優惠活動

Bloom 推出女孩分享方案，凡訂購喜餅30盒以上，寫一篇200字+2圖片分享在指定平台則一，截圖後即能獲得閃耀動人的 鉑金婚禮小物，每個平台可獲得10份婚禮小物，至多分享3個平台，共可獲得30份婚禮小物，裡頭是水蜜桃花圈馬林糖，樣貌相當可愛

這次來到Bloom 花神頂級法式喜餅台中實體店面，更將品牌精神具現化，讓試吃喜餅宛如場下午茶盛宴，擅長用運用許多華麗元素，去堆疊打造時髦大人味的法式甜點，不僅禮盒樣貌大方華麗，各款喜餅風味也調整更精緻討喜，讓即將步入下一階段的新人們，絕對能在其中找出專屬的命定喜餅組合，2023高級客製喜餅推薦！分享喜悅給親友，更獻給迷人的自己，慶祝愛情如花綻

 

感謝 Bloom 花神頂級法式喜餅 的邀請，以上文章就提供給大家參考 

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