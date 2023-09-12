紅唇麻辣香鍋｜道地正宗川味香鍋料理，麻辣香鍋、螺絲粉、冒菜，食材多樣化採自助夾取，還有超狂地獄辣！

喜歡吃川味料理的朋友，這間紅唇麻辣香鍋一定要筆記起來！位在台中北屯的紅唇麻辣香鍋是去年底新開的麻辣香鍋，主打道地川味香鍋料理，螺絲粉、麻辣香鍋、麻辣拌、冒菜通通吃得到，食材多樣化，採自助夾取，想吃什麼配料自己搭，辣度也可以選擇，最辣是地獄辣，聽說吃了會噴火等級，喜歡吃辣的朋友趕緊來挑戰～

紅唇麻辣香鍋位置

紅唇麻辣香鍋位在台中北屯河北路上靠近北平路這邊，距離台中捷運文心崇德站也不遠，附近也有收費停車場，交通非常便利

紅唇麻辣香鍋環境

紅唇麻辣香鍋的座位區只有一層樓，用餐空間不算大，座位數有限，每每一到營業時間就會滿座，生意相當好呢

紅唇麻辣香鍋的餐點是採自助夾取，想吃什麼自己夾，最後再到櫃台選擇自己想要的主食及辣度

紅唇麻辣香鍋的食材非常多樣化，青菜、肉類、海鮮、火鍋料、麵食通通有，食材陳列整齊又乾淨

每一區的價格都不一樣，上頭也會清楚標示品名及價格，A區每100公克是48元，食材都是偏豆類、火鍋料、滷味等

B區食材每100公克是68元，主要是海鮮類，有魷魚、螺肉、花枝、八腳大章魚、章魚、超大隻白蝦等

C區食材是每100克88元，有滷牛腩、滷牛腱、滷牛肚、滷牛筋、滷牛臉頰，都是牛的部位

紅唇麻辣香鍋的青菜類選擇也非常多樣化，有水蓮、廣東A菜、空心菜、青江菜、花椰菜、高麗菜、大白菜、木耳、金針菇等

另外肉片的部分是拿夾子想要幾份就拿幾個夾子，特別的是這裡竟然還有泰國蝦、烤魚及牛蛙！

夾完自己想要的食材後直接到櫃台結帳就可以囉，結帳時再挑選想要搭配冒菜、麻辣香鍋或麻辣拌，接著再選擇辣度，從微辣、小辣、中辣、大辣到魔鬼辣通通有，最辣等級是地獄辣，聽說會辣到噴火，老闆說還是有不少客人跑來吃魔鬼辣跟地獄辣（糖糖心裡由衷佩服阿），內用即享飲料喝到飽，另外白飯部分只要15元就可免費再續碗

冒菜 以秤重計價

冒菜是來自四川特色小吃，有點類似麻辣鍋，主要靈魂來自於湯頭，採用自製高湯加入多種辣椒下去熬煮而成，最精華就是上頭的辣油啦，讓大家可以邊吃料邊喝湯

糖糖點了一堆食材，整鍋裝的滿滿的，看起來超澎派，激推馬鈴薯，將新鮮馬鈴薯切成薄片狀，吸附著湯汁精華，香辣帶勁帶微脆口感

一般吃麻辣鍋的湯底都是不能喝的要馬過油或太鹹，紅唇麻辣香鍋冒菜的湯是可以喝的唷，入口麻香帶辣，溫順好喝，不少饕客來點這道冒菜都是把湯喝到見底呢

麻辣香鍋 以秤重計價

喜歡吃乾鍋的朋友可以試試紅唇麻辣香鍋的麻辣香鍋，來自四川麻辣菜之一，通常都是以乾鍋方式呈現，採用進口辣椒、魔鬼椒、二荊條、小米椒、子彈頭椒、青花椒、紅花椒等多種辣椒下去爆炒，上頭再擺上燈籠椒點綴，一上桌糖糖就被那撲鼻而來的香氣給迷住啦

紅唇麻辣香鍋除了超大白蝦外，還可以吃到泰國蝦，一份180元約5-7隻左右，肉質肥美彈牙，將殼剝好再沾上麻辣香鍋的湯汁風味更讚

紅唇麻辣香鍋特別的食材還有白管、牛百葉等，白管是動脈氣管，吃起來脆脆的，吸附著麻辣香鍋的醬汁，讓人越嚼越香

吃乾鍋當然不能少了麵食啦！有蒸煮麵、王子麵、刀削麵、寬粉等，糖糖點的是蒸煮麵，炒的相當入味，又辣又麻的滋味，每一口都令人吮指回味

螺絲粉 148元

紅唇麻辣香鍋的螺絲粉是固定配好的料，裡頭包含螺絲粉、酸筍、酸豆、豆皮、肉片、木耳、花生、鳥蛋、小貢丸及空心菜，整碗也是料滿滿

螺絲粉是採用米粉所製，所以呈現白色狀，吃起來相當Q彈，吸附著麻辣湯頭，好吃

螺絲粉的湯頭跟剛剛的冒菜不一樣，裡頭添加了酸筍及酸豆，讓麻辣湯頭喝起來帶酸的滋味，喝起來也相當順口

麻辣小龍蝦 680元

紅唇麻辣香鍋的麻辣小龍蝦是最近新推出的餐點，辣度固定是中辣，每天現炒現滷，特別選用來自屏東在地養殖場的活體澳洲小龍蝦，而非美國螯蝦，肉質肥美鮮甜，麻辣香氣中帶十三香，讓人越吃越涮嘴，裡頭除了主角麻辣小龍蝦，還有小黃瓜、蓮藕等配料

想吃正宗四川麻辣香鍋在紅唇麻辣香鍋也吃得到！食材辣度皆可自己做選擇，如果喜歡吃辣的朋友建議點中辣以上，辣度越高越香越好吃，喜歡吃乾鍋的朋友可以試試麻辣香鍋，香辣帶勁，麻香迷人，單吃美味又下飯，螺絲粉及冒菜也好吃，是說用餐時間人潮較多，建議大家提前來卡位