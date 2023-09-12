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用雞界中鑽石等級的花東優質黑羽放山土雞，和老婆一起度過驚喜的十周年紀念日!【新北市三重區】食克拉鑽石雞

2023-09-12 13:34:52 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：99
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：190篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：食克拉鑽石雞
phone09-8602-7818
place新北市三重區同安東街9號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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今天載著老婆大人騎車閒逛到了三重區忠孝橋這一帶，餘光一瞥看見了一間「食克拉鑽石雞」。十克拉耶，很大顆的鑽石喔! 適逢十周年紀念日前夕，我心中調皮的小男孩乍現，忍不住想好好捉弄老婆一番。將機車停在一旁的便利商店，告訴老婆我口渴了，等待老婆買茶的間隙，悄悄的開始了我的計畫...
等老婆走出便利商店後，我說老婆~距離我們十周年快到了，我幾乎花光了我的私房錢，特地為你準備了十克拉鑽石，讓你開心一下! 老婆大人聽了是又驚又喜，嘴角抑制不住的上揚，藏不住喜悅啊。於是我就拉著老婆的手來到這間「食克拉鑽石~雞」，然後就被毒打了一頓，然後...就沒然後了。食克拉鑽石~雞，我只是少講了一個字，沒毛病吧各位。不過開玩笑歸開玩笑，該吃的雞還是不能餓了肚子!
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在老婆買茶期間，我趕緊求助Google小姐姐做了一下功課。食克拉鑽石雞有著30年的老經驗，從養雞到自銷雞，每一道流程都嚴格把關。自產自銷，只賣自己願意吃的雞，重視口感的同時也重視健康。食克拉鑽石雞選用溫體雞，提供甘蔗燻雞、鹹水雞、去骨手撕雞及滴雞精。不僅門市販售，還能線上訂購(線上訂購請點我)。全省低溫宅配單筆購物達1500元，免運費；單筆購物未達1500元，加收運費160元(以食克拉鑽石雞購物說明為準)。
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踏入店內，整體空間明亮、乾淨，牆上貼著商品簡介和各種證書(還有品種的認證書之類的)，頗為專業。食克拉鑽石雞經政府單位及SGS鑑驗合格，合格屠宰，溫體雞絕不添加化學飼料，不施打抗生素，讓大家可以安心食用~
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食克拉鑽石雞嚴選結合花東在地小農自然放牧飼養16周的「黑羽正能量土雞」，當日現做現撕真空包裝。服務員特地介紹，會吃土雞肉的饕客基本上都知道黑羽土雞，黑羽土雞是雞界的天花板，只要懂吃雞的人沒有不認識黑羽土雞的。食克拉鑽石雞選用溫體雞，用不同的製作方式，並遵循傳統手法，採用50年古早阿嬤的手藝傳承，保留肉質最鮮甜的口感。和老婆簡單討論過後，決定買手撕盒和古早雞回家嚐鮮、品味一番~
用雞界中鑽石等級的花東優質黑羽放山土雞，和老婆一起度過驚喜的
食克拉鑽石雞不但雞肉講究，就連包裝上也很講究，還附上食用方式可以參考，超級貼心! 我們常常買市場的雞肉，就簡單來比較一下兩者有何不同。手撕盒裝的盒子是一般高級餐廳在用的餐盒，包裝的手提袋經過特別印製，有食克拉鑽石雞的logo。這樣精緻的一袋雞肉無論是自己吃，還是送禮都相當不錯。話不多說，趕緊回家開箱啦!
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用雞界中鑽石等級的花東優質黑羽放山土雞，和老婆一起度過驚喜的
🐔手撕盒🐔
食克拉鑽石雞每份內附胡椒粉、雞高湯、雞油，將雞高湯和雞油淋上手撕盒，泛著油光的雞肉色澤鮮亮，在眼前閃耀，讓人口水直流。雞肉入口軟中帶有嫩感，但不是軟爛的那種喔，是Q彈的口感。細細品嚐可以感受到雞香味噴發，一般市場買的雞肉都會有一股雞味(?)，放了一餐就容易敗壞。食克拉鑽石雞的雞肉沒有雞味，肉中帶香，一點都不膩口，非常好吃。不愧是雞界中的鑽石等級，我稱其為土雞肉的法拉利(我自己的解釋)!
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🐔古早雞🐔
整隻的古早雞我們就當手扒雞啃了，扒皮、拆骨，快哉快哉~食克拉鑽石雞有提供剁切服務，但是需要提前告知。啊我們就臨時經過來的齁，有得買就已經很感動了! 現在很多店家都需要預約，看有客人也是先預約後才來現場取雞的。建議大家可以透過食克拉鑽石雞官方Line預約，才不會現場售罄，避免白跑一趟喔(我們真幸運)!
整隻的古早雞，就連雞頭都完整留下。拜拜需要的三牲之一，主婦們可以在食克拉鑽石雞搞定! 打開真空包裝，雞肉香氣蓄勢待發噴湧而出。古早雞的口感相比手撕盒來說更有嚼勁，肉質鮮美滑嫩，肉汁非常豐富，雞肉甜味不用沾醬、不用淋雞油就相當無敵。吃到最後，那雞骨頭是白色的，可見其新鮮程度有多高! 若我說手撕盒是雞界法拉利，那麼古早雞就是藍寶堅尼!
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無論是手撕盒，還是古早雞，各有各的口感，各自都有擁戴者，我們家就都很可以接受。所謂有比較才有傷害，食克拉鑽石雞的雞肉確實賣相和口感都是高級的存在，相比之下，市場雞肉就顯得一般。精緻的包裝送禮超有面子，還有養生補氣的滴雞精，年節時的伴手禮我一定訂爆它! 這次運氣好，現場有買到好吃的雞肉，下次一定先預訂，再來品嚐甘蔗燻雞和鹹水雞。「食克拉鑽石雞」一試成主顧啊，推薦給大家!
 
食克拉鑽石雞
地址: 新北市三重區同安東街9號1樓
電話: 0986-027-818
營業時間: 週二-週五09:00-17:30；週六-週日09:30-18:00；週一公休
 
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