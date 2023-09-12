﹝新北市板橋﹞當樂咖啡　隱藏都會巷弄內，店內如阿嬤家古厝卻又有現代設計感，餐點好吃且有特色的人氣早午餐～　／板橋車站周邊早午餐／板橋車站周邊美食／板橋特色早午餐



最近週日早上，開車和老婆送兒子去板橋練桌球後，想說兒子練球到下午，但我有點懶，又不想開車帶老婆跑遠去戶外走走，而我倆也有好陣子沒在板橋，找間還沒吃過且有特色的早午餐店。於是我對她說，她就上網找家，在板橋她想吃的但沒吃過的早午餐。

她後來對我說，這家離板橋車站前附近不遠的巷弄中。裡面的環境帶有鄉下古厝味，卻又有現代設計感，餐點看起來不錯，也很有人氣。又說，店名叫「當樂」，但她看到店名由來的諧音，笑了出來，還問我，知道這是什麼的諧音嗎？

我立馬回：「不會是download吧？」

老婆訝異的說：「你怎這麼快就猜到？」

我說：「你會問我諧音，大概要不是轉台語，就是笑我台灣國語！當樂的台灣國語，就像download的諧音不是嗎？」

沒錯，我真是馬上想到，當樂→當肉→download，哈～

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】







▲「當樂咖啡」店外觀

開業約8年左右的「當樂」，

位於板橋車站前，

附近不遠的光正街內。

據說這條光正街，

看起來像巷弄，

卻是板橋近年發展起來，

有高質感、高人氣早午餐一條街的別稱。

聽說「當樂」，

是這條街上的第一家早午餐店，

人氣和評價都很高～

店面是老公寓三角窗一樓，

門前有許多綠色植栽，

還有屋簷和擺放了長木椅，

加上靠馬路的店牆，

為大面積落地窗，

看起來很鄰家、很舒服～







▲櫃台

櫃台前有座大型咖啡豆機，

還有榖物用大麻布袋...等。

桌上的電話為傳統撥號電話，

有著鄉村的復古味～







▲用餐環境

陽光，

從大面積的落地窗外灑入，

氣氛感覺就很舒服～







▲如鄉下古厝氛圍的店內一隅







▲老物品擺飾







▲菜單

圓盤早午餐系列、當樂小鐵鍋







▲菜單II

義大利麵歐、姆蛋包飯系列、燉飯系列；

燉菜系列、鐵鍋烘蛋系列、小食&湯品；

手沖咖啡、冰滴咖啡、自家烘焙咖啡豆；

認真調咖啡、健康的氣泡醋飲、放感情泡歐蕾；

…等。

感覺上，

選擇相當多元且有自己的特色。







▲古早木製的菜櫥（台語）

裡面放的是餐具。

這菜櫥，

讓我想起在鄉下，

已逝的外婆，

想念她做的飯菜～







▲洗手間的電燈電源開關

等餐的時候，

我去了一趟洗手間，

本找不到電燈的開關，

沒想到竟是這，

古早的電源閘開關！

我笑了～







▲人氣早午餐上桌

有魚有蝦奶油酥皮燉菜、義式慢燉帶骨豬腱、貝里斯奶酒拿鐵







▲有魚有蝦奶油酥皮燉菜

心花花且有選擇障礙的老婆，

看到很多人點這，

覺得很特別，

又得知是店內的招牌之一，

終於決定就點它。

餐點包含：有魚有蝦奶油酥皮燉菜、炊飯、醋飲、美國脆薯







▲醋飲

適合飯前開胃，

或解膩～



▲炊飯







▲有魚有蝦奶油酥皮燉菜，不小一碗







▲外觀如大碗公的螺旋酥皮濃湯

外觀烤至，

勻稱金黃色澤的酥皮，

加上螺旋紋路，

看起來還真不賴～







▲掀開酥皮

一股芳郁的濃湯味撲鼻







▲有魚有蝦奶油酥皮燉菜，湯料

真的有魚（片）、有鮮蝦、有燉菜，

份量不算少，

口感也新鮮。

湯頭的奶香十足、味道芳醇，

好喝不膩口～







▲海鮮濃湯中混入螺旋酥皮

真是迷人的口感與風味







▲貝里斯奶酒拿鐵

老婆看到早午餐的飲品，

竟有奶酒拿鐵！

直說剛才在別的地方，

很怕我對店家發飆，

說要點這喝來壓壓驚～

我回她：剛才的事，我覺得換家吃就好了，妳一早說要點這來喝，我才要壓壓驚吧。妳自己想喝，還把理由推給我...

老婆聽到後就一直笑～

（其實一早，我們本是決定在江子翠站附近，某家泰式早午餐店用餐。但遇到一位年輕的店員，她的態度與回應，讓我們覺得怎會是這樣對上門的客人，感到有些匪夷所思，不過也沒和店家起爭執，會壞了我們的心情。但決定換家吃，老婆上網查，才知道有光正街這的早午餐。）

我喝了一小口貝的里斯奶酒拿鐵，

腦海忽然浮出了，

鄧麗君所唱的〝美酒加咖啡〞，

「美酒加咖啡，我只要喝一杯，想起了過去，又喝了第二杯，明知道愛情像流水，管他去愛誰，我要美酒加咖啡，一杯再一杯...」

奶酒的滑順微酒香，

加上拿鐵咖啡的口感，

大概會是都會女性迷戀喜愛的滋味～

老婆覺得好喝，

但我就這樣吧。







▲義式慢燉帶骨豬腱搭西式炒蛋

鐵鍋料理，

另附烤土司，

看起來很不錯吃的模樣~







▲義式慢燉帶骨豬腱，特寫

帶骨豬腱，

是阿發平常去市場，

就很愛採買回家料理，

一項物美價廉的肉類食材，

在市場稱豬棒棒腿。（不過在外面吃，價格真翻了好幾倍...）

這燉的相當軟嫩，

又有咬東西的感覺，

加上義式醬料有著迷人香氣，

好看好吃~



我個人感覺，

這是一間中高價位的早午餐店。

有限時（90分鐘）．有低消（150元∕人），

座位不算寬敞，

雖我和老婆吃了七百多元，

但我還是沒有吃飽的感覺...，

店家卻依舊還是擁有著高人氣。

不過內用環境氣氛不錯，

帶有些許如阿嬤家古厝般的熟悉感，

卻又不失現代的設計感；

餐點的選擇多元，

又有著自己的特色，

擺盤好看也好吃。

重要的是老婆開心滿意，

就值得～



【營業時間】（二～五）11：00～18：00，（六～日）10：00～20：00；週一店休

【地 址】新北市板橋區光正街40號

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】

【延伸閱讀】

◎﹝新北市板橋﹞胡媽媽麵食館 被在地老麵店耽誤，少見又非常好吃的紅糟滷肉飯與香酥紅糟排骨麵飯！

◎﹝新北市板橋﹞傳品牛排 平日中午也需排隊等，高CP值含豐富自助吧吃到飽，兒子吃的比我還開心的的台式平價牛排

◎﹝新北市板橋﹞深丘大腸蚵仔麵線 大熱天一早來買的人潮依舊大排長龍，到了中午人更多！在地超人氣的鐵皮屋大腸蚵仔麵線

◎﹝新北市板橋﹞食日早午餐 隱身新北市政府周邊巷內，環境溫馨、餐點選擇多、 價位還能很平價，很受附近居民喜愛的早午餐店

◎﹝新北市板橋﹞香港雄記燒臘 老婆大推公司午餐訂的15年燒臘店，餐有港味、人有家味，口感和CP值也還不賴~

◎﹝新北市板橋﹞四海快餐 50元就能吃飽還不難吃，一主菜四配菜的學區高人氣、高CP值快餐便當

圖文詳情連結請見

◎﹝新北市板橋﹞鄧食味麵食館 網路評價不算高，但擁有在地高人氣且老婆覺得好吃的北方麵食館

◎﹝新北市板橋﹞米洛咖啡 藏身市場中，在地人氣手工麵包堡、輕食、咖啡之美味溫馨早午餐~

◎﹝新北市板橋﹞兩津號雞肉飯 皮Q肉鮮嫩、汁脂香四溢的限量切盤雞腿，與拌上爆漿荷包蛋的雞肉飯排隊名店

◎﹝新北市板橋﹞夏威姨漢堡速食店 食材店家採買新鮮好吃，醬料自己調製，隱藏版特製炒麵口感絕佳的低調平價早餐店

◎﹝新北市板橋﹞宜華手工粉漿蛋餅 手工現做酥香又厚Q，吃起來滿口傳統好滋味與飽足感的粉漿蛋餅

◎﹝新北市板橋﹞阿Q飯糰(新址) 早餐吃一個50元內可直接飽到下午，板橋必吃高客製化、高CP值、高人氣的大飯糰換新址囉~

◎﹝新北市板橋食記﹞肥貓小吃 傳統市場旁，麵條和配料份量超多，油亮、鹹香滿溢、重口感、高人氣、高CP值的黑豬肉料理綜合乾麵

◎﹝新北市板橋食記﹞花蓮光復高麗菜煎餅 比手掌大且厚實，滿滿鮮甜清脆高麗菜餡，竟只賣30元銅板價的人氣餡餅

◎﹝新北市板橋食記﹞海山魯肉飯 傳統庶民美味的古早滷肉飯，保留南部台式老靈魂化身食尚優雅的文青風

◎﹝新北市板橋食記﹞吳鳳路傳統豆漿店 蛋餅控不能錯過，近三十種營養美味及許多少見的蔬食搭配口味！有選擇障礙與心花花的朋友千萬不要來～

◎﹝新北市板橋食記﹞太和豆漿 超澎拜、好浮誇的巨無霸台式漢堡 ／無敵海景饅頭夾蛋

◎﹝新北市板橋食記﹞朝柴肉蛋吐司專賣（新埔店） 推早餐新店家！有好吃的肉蛋吐司、特別的四色鮮奶厚片、又萌又新奇的柴犬燒！

◎﹝新北市板橋食記﹞桀睿廚房 新埔站1號出口旁真火烤，必吃人氣餐車早餐，美式火烤手作料理之漢堡、三明治

◎﹝新北市板橋食記﹞典藏觀景餐廳（ARTCO．33） 藏身在新北市政府33樓高，用餐氣氛浪漫的寬闊環型觀景餐廳

◎﹝新北市板橋食記﹞好初二二 板橋平價早午餐必吃超人氣名店，好初、好〝粗〞、好好吃之2號店

◎﹝新北市板橋食記﹞黃石市場9家超人氣&老字號小吃店攤美食懶人包

當樂咖啡、圓盤早午餐、鐵鍋早午餐、姆蛋包飯、燉飯、燉菜、光正街必吃美食、板橋車站周邊早午餐、板橋車站周邊美食、板橋特色早午餐

文章標籤