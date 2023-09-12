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﹝新北市板橋﹞當樂咖啡　隱藏都會巷弄內，店內如阿嬤家古厝卻又有現代設計感，餐點好吃且有特色的人氣早午餐～　／板橋車站周邊早午餐／板橋車站周邊美食／板橋特色早午餐

2023-09-12 14:07:46 阿發的簡單幸福 人氣：109
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：888篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：當樂咖啡
phone02-2968-0705
place新北市板橋區光正街40號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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當樂咖啡-all.jpg
最近週日早上，開車和老婆送兒子去板橋練桌球後，想說兒子練球到下午，但我有點懶，又不想開車帶老婆跑遠去戶外走走，而我倆也有好陣子沒在板橋，找間還沒吃過且有特色的早午餐店。於是我對她說，她就上網找家，在板橋她想吃的但沒吃過的早午餐。
她後來對我說，這家離板橋車站前附近不遠的巷弄中。裡面的環境帶有鄉下古厝味，卻又有現代設計感，餐點看起來不錯，也很有人氣。又說，店名叫「當樂」，但她看到店名由來的諧音，笑了出來，還問我，知道這是什麼的諧音嗎？
我立馬回：「不會是download吧？」
老婆訝異的說：「你怎這麼快就猜到？」
我說：「你會問我諧音，大概要不是轉台語，就是笑我台灣國語！當樂的台灣國語，就像download的諧音不是嗎？」
沒錯，我真是馬上想到，當樂→當肉→download，哈～
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當樂咖啡01-店外觀.jpg
「當樂咖啡」店外觀
開業約8年左右的「當樂」，
位於板橋車站前，
附近不遠的光正街內。
據說這條光正街，
看起來像巷弄，
卻是板橋近年發展起來，
有高質感、高人氣早午餐一條街的別稱。
聽說「當樂」，
是這條街上的第一家早午餐店，
人氣和評價都很高～
店面是老公寓三角窗一樓，
門前有許多綠色植栽，
還有屋簷和擺放了長木椅，
加上靠馬路的店牆，
為大面積落地窗，
看起來很鄰家、很舒服～

當樂咖啡02-櫃台.jpg
櫃台
櫃台前有座大型咖啡豆機，
還有榖物用大麻布袋...等。
桌上的電話為傳統撥號電話，
有著鄉村的復古味～

當樂咖啡03-用餐環境.jpg
用餐環境
陽光，
從大面積的落地窗外灑入，
氣氛感覺就很舒服～

當樂咖啡04-古色古香的一隅.jpg
如鄉下古厝氛圍的店內一隅

當樂咖啡05-古早物品擺飾.jpg
老物品擺飾

當樂咖啡06-菜單.jpg
▲菜單
圓盤早午餐系列、當樂小鐵鍋

當樂咖啡07-菜單.jpg
菜單II
義大利麵歐、姆蛋包飯系列、燉飯系列；
燉菜系列、鐵鍋烘蛋系列、小食&湯品；
手沖咖啡、冰滴咖啡、自家烘焙咖啡豆；
認真調咖啡、健康的氣泡醋飲、放感情泡歐蕾；
等。
感覺上，
選擇相當多元且有自己的特色。

當樂咖啡08-古早木製櫥櫃.jpg
古早木製的菜櫥（台語）
裡面放的是餐具。
這菜櫥，
讓我想起在鄉下，
已逝的外婆，
想念她做的飯菜～

當樂咖啡09-洗手間電源開關.jpg
洗手間的電燈電源開關
等餐的時候，
我去了一趟洗手間，
本找不到電燈的開關，
沒想到竟是這，
古早的電源閘開關！
我笑了～

當樂咖啡10-人氣早午餐上桌.jpg
人氣早午餐上桌
有魚有蝦奶油酥皮燉菜、義式慢燉帶骨豬腱、貝里斯奶酒拿鐵

當樂咖啡11-有魚有蝦奶油酥皮燉菜.jpg
有魚有蝦奶油酥皮燉菜
心花花且有選擇障礙的老婆，
看到很多人點這，
覺得很特別，
又得知是店內的招牌之一，
終於決定就點它。
餐點包含：有魚有蝦奶油酥皮燉菜、炊飯、醋飲、美國脆薯

當樂咖啡12-醋飲.jpg
醋飲
適合飯前開胃，
或解膩～

 

當樂咖啡13-炊飯.jpg
炊飯

當樂咖啡14-不小一碗.jpg
有魚有蝦奶油酥皮燉菜，不小一碗

當樂咖啡15-外觀如大碗的螺旋酥皮濃湯.jpg
外觀如大碗公的螺旋酥皮濃湯
外觀烤至，
勻稱金黃色澤的酥皮，
加上螺旋紋路，
看起來還真不賴～

當樂咖啡16-掀開酥皮.jpg
掀開酥皮
一股芳郁的濃湯味撲鼻

當樂咖啡17-湯料.jpg
有魚有蝦奶油酥皮燉菜，湯料
真的有魚（片）、有鮮蝦、有燉菜，
份量不算少，
口感也新鮮。
湯頭的奶香十足、味道芳醇，
好喝不膩口～

當樂咖啡18-混上酥皮.jpg
海鮮濃湯中混入螺旋酥皮
真是迷人的口感與風味

當樂咖啡19-貝里斯奶酒拿鐵.jpg
貝里斯奶酒拿鐵
老婆看到早午餐的飲品，
竟有奶酒拿鐵！
直說剛才在別的地方，
很怕我對店家發飆，
說要點這喝來壓壓驚～
我回她：剛才的事，我覺得換家吃就好了，妳一早說要點這來喝，我才要壓壓驚吧。妳自己想喝，還把理由推給我...
老婆聽到後就一直笑～
（其實一早，我們本是決定在江子翠站附近，某家泰式早午餐店用餐。但遇到一位年輕的店員，她的態度與回應，讓我們覺得怎會是這樣對上門的客人，感到有些匪夷所思，不過也沒和店家起爭執，會壞了我們的心情。但決定換家吃，老婆上網查，才知道有光正街這的早午餐。）
我喝了一小口貝的里斯奶酒拿鐵，
腦海忽然浮出了，
鄧麗君所唱的〝美酒加咖啡〞，
「美酒加咖啡，我只要喝一杯，想起了過去，又喝了第二杯，明知道愛情像流水，管他去愛誰，我要美酒加咖啡，一杯再一杯...
奶酒的滑順微酒香，
加上拿鐵咖啡的口感，
大概會是都會女性迷戀喜愛的滋味～
老婆覺得好喝，
但我就這樣吧。

當樂咖啡20-義式慢燉帶骨豬腱搭西式炒蛋.jpg
義式慢燉帶骨豬腱搭西式炒蛋
鐵鍋料理，
另附烤土司，
看起來很不錯吃的模樣~

當樂咖啡21-義式慢燉帶骨豬腱特寫.jpg
義式慢燉帶骨豬腱，特寫
帶骨豬腱，
是阿發平常去市場，
就很愛採買回家料理，
一項物美價廉的肉類食材，
在市場稱豬棒棒腿。（不過在外面吃，價格真翻了好幾倍...
這燉的相當軟嫩，
又有咬東西的感覺，
加上義式醬料有著迷人香氣，
好看好吃~

我個人感覺，
這是一間中高價位的早午餐店。
有限時（90分鐘）．有低消（150元∕人），
座位不算寬敞，
雖我和老婆吃了七百多元，
但我還是沒有吃飽的感覺...
店家卻依舊還是擁有著高人氣。
不過內用環境氣氛不錯，
帶有些許如阿嬤家古厝般的熟悉感，
卻又不失現代的設計感；
餐點的選擇多元，
又有著自己的特色，
擺盤好看也好吃。
重要的是老婆開心滿意，
就值得～

【營業時間】（二～五）11001800，（六～日）10002000；週一店休
【地　　址】新北市板橋區光正街40

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