全家出遊GO！有可愛動物、遊樂設施、童話風造景、還有街頭藝人表演跟餐廳美食，逛玩一整天也不膩！嘉義民雄【三隻小豬觀光農場】

終於一訪嘉義民雄的高人氣景點【三隻小豬觀光農場】，不論是超好拍的打卡場景，還是可愛的動物區以及兒童遊戲區，都讓人暢玩大半天都不會膩，尤其是小朋友，肯定會想要一來再來。

【三隻小豬觀光農場】就位在嘉義民雄交流道旁，不只交通超級便利，就連停車空間也相當足夠，購票後，就可以開始暢玩農場啦~(門票100元，不折抵消費)

一進到園區，就會瞧見招牌的粉紅大豬豬，模樣相當可愛。

一旁還有提供免費的寵物寄放區，讓到訪的遊客可以安心寄放開心逛玩，真的相當貼心。

農場裡的可愛動物非常多，首先看到的，就是這個在入口處旁的狐獴餵養區。

之前在宜蘭的農場就有抱玩過狐獴，所以對牠的萌樣印象深刻，這次雖然只能遠觀，但看著那呆萌呆萌的模樣，還是十分討人喜愛。

不過天氣真的超熱，走逛沒多久就感覺要被曬乾了，這時來販賣部買個冰淇淋吃，絕對是最佳消暑良方。

正好一旁有街頭藝人演唱及魔術表演，機會難得，肯定要來去湊個熱鬧。

接著再來去涼亭餵魚，順便把使用各種樂器小豬造景一同拍起來！

對了，除了餵魚以外，一旁還有互動鳥園開放給遊客進場，平假日開放的時間不同，每個場次僅一個小時，可三人同時入園，想體驗跟鳥類互動的樂趣，提早排隊等候準沒錯。

還有這仿草地的遊戲區，有遮蔭也有氣墊球可玩，大人一旁歇息，小孩開心玩樂，歡笑不斷啊~~

再來就來看看動物吧，農場內飼養的動物種類有二三十種，如：迷你馬、紅鶴、水豚、狐獴、兔豚鼠、駱馬、梅花鹿、綿羊豬等.....，由於分佈的區域相當廣泛，所以一定要好好的把農場逛好逛滿，才能不虛此行。

其中人氣最高的當然就是水豚，光是看牠呆呆的坐著站著，遊客就狂拍好幾輪了。

綿羊豬也是少見多怪，一樣是萌萌噠~~

再來就是小朋友的最愛，戲沙池，遊戲區還有戲水區，此處幾乎都是有遮蔭的，所以可以盡情玩樂不怕太陽曬！

而這處鸚鵡跟猿猴的8字型展區，則是可以搭乘這投幣式的電動車來逛看一圈，可說是輕鬆愜意又有趣。

穿過這處落羽松步道，則會看到孔雀跟烏龜的展區，而鳥類生態區的入口也在此處。

話說這鳥類生態區算是封閉式的展區，進出需開關門，以防鳥類飛出，裡頭空間不算大，鳥類也不多(大多是雞跟鴨)，無空調且有些悶熱，而且到處都有鳥類的糞便，一不小心就會踩到，味道也不ok，要逛這區真的可以考慮考慮，哈 !!

再回到戶外，可愛動物區也別忘了逛逛，這裡有迷你豬，天竺鼠跟浣熊。

而園區最後我們逛的就是這處童話風造景區，不但有許多跟豬相觀的造景，就連飛天小屋跟馬車以及小恐龍也來參一角。

還有這三隻小豬與大野狼，這絕對是經典必拍！

整個走逛下來，我只能說造景真的多到拍不完，要全部紀錄下來真的不容易，不足之處就留給大家到農場一遊時，再仔細端詳一番吧！

對了，還有親子DIY教室可以彩繪各種造型的豬豬，有趣又好玩。

而紀念品店就在一旁，想購入特色商品或買些伴手禮的，走過路過千萬別錯過。

最後就是小豬餐廳了，逛了一大圈而且也全身汗流浹背，這時也該來休息一下，外加吃些好料！

哇，雖然餐廳內人潮一樣滿滿滿，但有冷氣就是舒適啊~~！

來此除了用餐，餐廳內的裝潢設置也是有特色又好拍，不過由於用餐的人太多，因此無法順利拍攝，所以餐廳的環境就交給看倌們自己來探訪時再一探究竟吧！

當天我們吃了一道泰式檸檬魚，炸物拼盤外加一份蜂蜜鬆餅以及兩杯飲品冬瓜檸檬。

本來想說對農場景點的餐食是不抱期待的，結果大出意外，餐點都很有水準耶，魚鮮肉嫩，微酸微辣的泰式風味開胃好吃，炸物不油膩，鬆餅口感酥香，三人分食恰恰好。

不得不說，【三隻小豬觀光農場】真的挺厲害的，本來還想說應該就是一般的觀光農場而已，但沒想到竟然將環境打造的如此完善，不但門票超親民，園區內設施超多，就算人潮滿滿也不幾乎不影響玩樂的好心情，說真的，有機會還會想再訪呢～。

⭐️景點資訊⭐️

【三隻小豬觀光農場】

地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號

\營業時間：平日09:00 ~ 19:00

假日：09:00~20:00(每周二公休)

服務電話：05 - 226 1008

⭐️門票售價⭐️

全票入園券：100元(票券皆為純門票，無折抵)

優惠入園券：100-130公分孩童、持手冊之身心障礙人士與一名陪同(須出示證明)，各50元

免費入園：100公分以下幼童

(門票價格若有變更或其他注意事項，請以官方公告為主。)

粉絲團 : 三隻小豬觀光農場

官網：三隻小豬觀光農場