石板岩燒食在燒竹北店 特選牛五花、豬五花$160元起吃花崗岩板烤肉 無骨牛小排套餐超優惠 牛、豬滷肉、白飯、湯品免費供應

「食在燒 石板岩燒」來竹北插旗囉~主打花崗岩燒烤肉，$160元起吃燒肉還有免費湯品、滷肉飯吃到飽，以實惠的價格且不錯的肉質很受好評，這次來到竹北店發現不止肉的種類更多還有套餐選擇，無骨牛小排套餐的加碼份量根本太超值；第一家店在2020年於竹東開業，今年成立竹北縣政店，同樣純樸的價格來到竹北怎麼能不吃爆他~

食在燒 竹北縣政店

地址：新竹縣竹北市縣政二路394巷1號

電話：0966302783

時間：周一公休

週二 ~ 週五：11:00 ~ 14:00 | 17:00 ~ 21:00

六、日：11:00 ~ 21:00

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091229408662

集點卡滿$100累計1點，滿10點可兌換牛五花、豬五花肉品兌換券

食在燒竹北縣政店 位置及停車場

食在燒岩板燒肉位於竹北縣政二路，從一旁7-11的巷子進去就能看到，店面沿襲竹東店的文青簡約，簡單的盆栽擺飾加上人多時的候位區。

停車場可就熟悉了，我最近還滿常到這裡的，7-11的對面就是縣政二路的「好庭車」停車場，停好車過個馬路就到了。

食在燒竹北縣政店 環境介紹

一根根直式的玫瑰金排風管是食在燒的特色之一，在簡潔的工業風下顯得更是亮眼；店內備有4~6人桌，包場可容納50人左右，桌次之前也多有隔版相鄰不太互相影響，每個桌子都設置兩個烤爐，家庭、好友聚餐吃肉也不會烤來不及吃，這點超大推～

店內有簡單的自助吧，提供湯品、牛、豬滷肉和白飯、味噌湯免費供應，鍋底可都是有豆腐、海帶撈得到，再把牛肉、豬肉混合的滷肉汁淋上白飯，瘦肉多在帶點肥肉的比例口感油潤順口，食在燒的忠實粉絲來到都一定必吃。調味醬提供辣椒、沙茶、蔥花等六種搭配，不用時有上蓋蓋住確保衛生，對細節有講究真的很喜歡～

食在燒竹北縣政店 菜單

這次看到菜單上有套餐選項，套餐的肉量從原本的150g增量為225g，再搭配小菜或是瓶裝碳酸飲料兩樣，一個人可以吃很飽，家長帶著小朋友們來用餐也能作為餐點上的搭配。而且現在的岩板有改良下方加熱，就不用石板溫度不夠還要更換石板囉～

🔸無骨牛小排 套餐$490/單點320

看到套餐加量還有兩道小菜可選，還不遲疑就點了無骨牛小排 XD 肉品現點現切很新鮮，牛小排有一定的厚度，光看這一夾子的份量真的很巨大；牛小排的油脂一接觸到高溫石板就開始消溶，稍微粉嫩這時的肉質就非常軟嫩；套餐的蔬菜我選了玉米筍和杏包菇外，我還點了生菜和韓式泡菜，包著一起吃非常爽口。

對了對了，提醒大家及得石板上來就要先抹油，才不會一開始烤肉就沾鍋囉。

🔸特選牛五花$160

🔸豬五花$160

喜歡油潤口感就選牛五花與豬五花，特選牛五花才一上石板就讓油脂包覆晶透水嫩，沾點玫瑰鹽就可以享用，有自己喜歡的調味也很適合；豬五花的肥瘦比例均勻，豬肉的口感多些紮實，但也仍是鮮嫩。

▼豬五花

🔸嫩肩沙朗牛$230

鮮紅肉面的是嫩肩沙朗牛，精肉多油脂少的肉質非常軟嫩，有在健身補充蛋白質的朋友來這吃肉準沒錯，牛肉肉香濃郁，沒有筋的肉感也更鮮美。

🔸松板豬$250

通常松板豬都是一小塊一小塊的肉片，食在燒給的很特別，就像沙朗一樣給的超大片～肉片厚度有調整，所以燒烤金黃後仍有著嚮往的脆度口感，一次吃這麼一大塊的松板豬真是滿足～

🔸生菜$30

🔸青椒$30

🔸韓式泡菜$40

🔸玉米筍

🔸杏包菇

小菜除了套餐選的玉米筍和杏包菇外，生菜；韓式泡菜推薦必點，用來包肉吃得是鮮脆舒爽，青椒是個人喜好，一點的焦香才對味，飲料可以點可樂、雪碧外，店內也有提供檸檬水和紅茶取用，喝一口冰冰涼涼解渴解肉膩再迎戰下一盤肉肉啦～

食在燒的岩板烤肉可以是大新竹少見，利用花岡岩板聚熱高溫封住肉汁，不容易產生焦黑也是一大特點～大份量且價格實惠，月初月底相約聚餐也都不傷荷包～

食在燒竹北縣政店 營業時間地址

食在燒 竹北縣政店

地址：新竹縣竹北市縣政二路394巷1號

電話：0966302783

時間：周一公休

週二 ~ 週五：11:00 ~ 14:00 | 17:00 ~ 21:00

六、日：11:00 ~ 21:00

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集點卡滿$100累計1點，滿10點可兌換牛五花、豬五花肉品兌換券

食在燒 竹東店

地址：新竹縣竹東鎮大同路94號

電話：0966 306 783

時間：11:00 ~ 21:00

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