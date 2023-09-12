嚮の味炭火燒烤 台式燒烤結合日式串燒、生魚片的輕日式居酒屋 東石牡蠣12顆只要150元 附有KTV包廂好友歡聚唱歌吃燒烤

嚮の味炭火燒烤位於光華東街，以台式燒烤結合日式串燒、生魚片呈現的輕日式居酒屋，整間餐廳在老闆重新打造下有著舒適宜人的用餐空間，依照季節不時推出新菜單，對食材的新鮮和講究，才開幕沒多久就已經有不少回頭的老顧客，今天的烤牡蠣這麼一大盤12顆才$150元在新竹你說佛不佛?為了更有日式居酒屋氛圍，特選多款日、韓清酒搭配燒烤輕鬆小酌，還有KTV包廂可以邊吃邊唱歌，動靜皆宜來過一次一定就愛上。

#記得開車不喝酒酒後不開車

嚮の味炭火燒烤

地址 : 新竹市北區光華東街49-3號

時間 : 17:30 ~ 01:00

(每周一、當月最後一個週二休假)

電話 : 03-5317899

粉專 : https://www.facebook.com/XiangsWe

👉嚮の味炭火燒烤 位置及停車場

店面位於光華東街和光華南街的路口，門前和南街的路邊都有摩托車位可以方便停車，雖然傳言光華有迷宮之稱，不過放心啦，嚮の味炭火燒烤算是在迷宮了入口，來吃燒烤吃串燒不用怕迷路。

👉嚮の味炭火燒烤 環境介紹

這個位址我可是熟門熟路，之前算是燒烤熱炒店，被現在的老闆整理過後，充滿著熱鬧的日式氛圍；入門是長形的空間，左側是吧檯座位區，適合1~2人邊聊天邊吃串燒，不會太暗的燈光真的很有日本的感覺；右側是兩人小桌，可以擺放比較多的菜色，也更舒適一些。

目前每周三都有買一送一活動

往內則是四人座位，適合多一點的人數用餐；冰箱中的日式清酒是店主悉心挑選，有流行的韓國氣泡燒酒，還挑選了幾款在一般餐廳不常見清酒販售，特別介紹我們可以試試 MUTE MUKA 和 上喜元金印這兩款，屬於餐前的清酒，還有一款可愛兔子的黑醋栗氣泡酒，對清酒有喜歡想嘗鮮的朋友可別錯過囉~

另一個特別的是店內有KTV包廂，適合好朋友生日之類開個小PARTY，東西直接叫到包廂吃，非常舒適。

👉嚮の味炭火燒烤 菜單

店內有紙本菜單也採用QR code點餐，不時的推出當季限定和新菜推薦，這個就要看QR菜單比較準囉~店內的服務人員都很親切，可以點菜前直接詢問。

🔸烤牡蠣 $150

極度限量，賣完就要等下一批，用的是東石的牡蠣可不是低價的進口海鮮，店主也直說這盤真的沒賺，就是要讓新竹的朋友能夠吃飽吃爽；一盤12顆只賣$150，一顆才10多塊真的也太佛了，點了餐才現刷現烤超新鮮，牡蠣肥美水嫩品質不差，來到這一定要先問，有料就先上桌啦~

🔸生魚片(限量) $250

一份有五片鮭魚生魚片，非常新鮮，肉質中的油花分布均勻滿滿鮭魚肉香，提醒店內用的芥末比較嗆辣，建議先從小量開始嘗試；店主對食材的新鮮很要求，生魚片最多就是冷藏三天，所以叫的量不會過多，品味期過了就是員工餐囉~

🔸剝皮辣椒牛肉串 (限量) $50

🔸起士焗烤雞肉串 $65

🔸金針菇培根串 $50

🔸牛肋條串 $55

🔸七里香 $40

串燒是嚮の味主打，今天吃的金針菇培根串可是還沒上菜單的喔~烤爐再加炭火烤過，熟度均勻且樣樣都有著迷人的炭香。看到限量，剝皮辣椒牛肉串就點著來，牛肉很嫩，搭配剝皮辣椒微甜微辣；起司焗烤雞肉串是連皮一起，外面是起司焗烤鹹香，雞皮些許Q些許脆，雞肉很嫩又多汁。

金針菇培根串的培根肉豐厚，一口一個在口中爆汁香甜的滋味超涮嘴，牛肋條串這也太超值的，肋條切成這樣的大骰子模樣，彈牙多汁肉質鮮甜，重點重點，這樣一串才$55元是不是太划算，這裡的份量、售價都很不錯，有掌握到顧荷包又吃好料的訣竅。七里香也這麼大顆，不是小小瘦瘦的模樣，$40而已真的建議愛吃的都打包。

店內的香辣粉是自調的私房料理，送餐都會帶上一碟，有著滿溢的花椒香，一定要試試看。

🔸明太子山藥100

🔸櫛瓜 $40

山藥居然有這麼大還是這樣的厚度是不是很厲害，抹上明太子醬炙燒香醇，還撒上些黑芝麻提香；櫛瓜份量大且口味多汁了些，有白芝麻提升香氣，私心覺得收乾點會更脆口，但多汁的口感也是不少人喜歡。

🔸炒烏龍麵 $120

🔸酒蒸蛤蜊 $250

🔸午魚(現流魚) $250

主食推薦炒烏龍麵，口感滑嫩有著迷人的柴魚香，配個烏龍當主食才有吃日料的感覺，吃的時候隔壁桌有跟我們推薦他們家的炒飯，下次再來試試看；使用清酒煮香的酒蒸蛤蜊，蒸去酒精留下酒香，蛤蜊一顆顆飽滿新鮮，而且份量真的不少！新鮮的湯就是這個滋味，加上一點薑絲，是這麼單純的鮮味~

大家對居酒屋的午魚都是在一夜干的印象對吧！店主用的是現流魚，整尾上桌吃的就是新鮮！肉質鮮美綿細，沾著胡椒鹽簡單就是美味。

黑醋栗甜酒 $230

記得開車不喝酒酒後不開車，有司機當然就可以喝一下，這杯就是先前說到的可愛禮服兔子的黑醋栗甜酒，偏向利口甜酒加上氣泡，女孩們來這小酌指名就對啦~

👉嚮の味炭火燒烤 營業時間地址

嚮の味炭火燒烤

地址 : 新竹市北區光華東街49-3號

時間 : 17:30 ~ 01:00

(每周一、當月最後一個週二休假)

電話 : 03-5317899

粉專 : https://www.facebook.com/XiangsWe