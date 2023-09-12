鍋泰山南洋鍋物台中大里店，超過30種蔬菜自助吧任你吃，冰淇淋、白飯、飲料通通有

鍋泰山南洋鍋物在網路上有超高評價，Google評論有4.8顆星，可是泰式鍋物界必嚐名單！身為資深老饕可是從員林店一路吃到台中店，近期在粉絲團上發現台中大里又開一間全新二代店，將一人一份菜盤升級成蔬菜自助吧吃到飽，自助區多達30種以上食材任你吃，還有泰式奶茶雙淇淋、泰國知名品牌Mingo明果冰淇淋、白飯、飲料讓您呷免驚，吃完絕對飽到天靈蓋，價錢最便宜個人鍋只要328元起，喜愛吃火鍋朋友有福啦！

耶！鍋泰山南洋鍋物又有第三間分店，地點就開在台中大里區大明路上，距離我常去的美髮店也很近，這樣一來無論是在員林或台中，隨時想吃泰式火鍋都沒問題，而且多了蔬菜自助吧吃到飽，我想會應該會常出現在這拉(笑)~

鍋泰山南洋鍋物大里店裝潢十分明亮，以白色牆面為底，搭配蒂芬妮綠的招牌，還有超古錐的猴子LOGO，以及綠色植栽襯托，給人感覺一種明亮舒適感～

鍋泰山大里店充滿著濃濃海島叢林風，還有可愛的猴猴玩偶陪坐，療癒指數百分百，座位有二人桌、四人桌、六人桌，若是一個人來用餐也有整排單人座席，不論是單身或團體聚餐都很合適，更值得一提是桌與桌之間有設置拉簾，隱密性高又不會和其他桌對到眼，就像小包廂的概念，用餐時特別自在舒服。

太開心了！鍋泰山大里店終於升級成蔬菜自助吧，看到有蔬菜自助吧當然要吃爆它，食材種類多達30種以上，火鍋料選擇性不多，大部分都是以蔬菜和菇類居多，分別有高麗菜、大白菜、綠色蔬菜、海帶、苦瓜、地瓜、金針菇、袖珍菇、木耳、美白菇、豆腐、玉米、芋頭、絲瓜、南瓜、紅蘿蔔、王子麵、鍋燒意麵、冬粉等應有盡有，只要不浪費食材，吃得下通通都可以夾，而且服務人員會隨時補貨，不用擔心沒菜可以夾，說真的蔬菜自助吧對於愛吃菜絕對大大加分。

水喔～想吃什麼菜和份量自己夾，愛吃菜的我夾了滿滿蔬菜和菇類，大部分都是我愛吃的菜，吃不夠只要不浪費都不怕你吃，光是蔬菜吃到飽就值回票價。

一邊聊天一邊等待鍋物，此時就要來一份解嘴饞的南洋蝦餅，這款會讓人一吃就停不下來，它的香脆感有夠讚，口味鹹香帶有微辣滋味，光是這個就擄獲我心，真想問老闆有沒有單賣(笑)~

飲品選擇性豐富，有氣泡飲、果汁、沙瓦、咖啡、水、茶包應有盡有，通通來一輪超過癮～

白飯、醬料、冰淇淋配料都是採自助式無限取用，以不浪費為原則。

偷偷說這款泰式酸辣醬必沾，不論是搭配麵條或肉品，層次風味很夠、辣度適中又耐吃～

泰國Mingo明果冰淇淋真的敲好吃，每次來就是要爽嗑全部口味，口味多達八種，分別有黃金榴槤、波羅蜜、水果狂想、白玉荔枝、熱帶椰子、泰式奶茶．．等，冰品綿密細緻又好挖，口味道地又濃厚，會讓人一吃就愛上，我到笑著說被火鍋耽誤的冰淇淋。

太爽了啦！泰奶霜淇淋無限擠，只要不浪費就不怕你吃，而且霜淇淋機旁還有新鮮椰肉、綜合果乾、脆口美祿球、芒果醬可以撒，愛嚐鮮的我通通給它加進去，挖起一口放入嘴中，濃濃泰奶香綻放舌尖，厚實茶香還帶有淡淡甜韻，光是泰奶霜淇淋我就吃了好幾回。

(自助吧霜淇淋口味不定期更換)

咖椰西多士(單點)

創辦人曾經在馬來西亞生活，深愛著當地特色美食，至今把當時回憶帶回店裡，就是這款咖椰西多士，特色是大馬的椰醬與香蘭葉，淋在香酥後面上，再抹上奶油一起吃，椰奶香氣很夠，厚片也酥的剛好，吃完大推啦！

泰山奶茶(單點)

泰山奶茶也是必點熱門飲品，啜飲一口茶香濃厚，甜度恰恰好，不到幾秒就喝光光～

爆漿榴槤球(單點)

這款熟食爆漿榴槤球，外皮炸的香酥，一口咬下內餡濃厚榴槤肉直接在口中噴發，整個口腔都是滿滿的榴槤味，其實味道一點也不可怕，只不過千萬要小心別燙舌啊！

會長高的雪花啤酒 (單點)

馬來西亞必嚐大人系飲品，看著菜單發現有會長高的啤酒會讓人衝動想來一杯！這款是用泰國進口象牌啤酒倒入預先窖藏冰鎮12小時的冰杯，凝固的冰沙會轉瞬結霜成雪花，更酷的是啤酒倒入時凝固的冰沙會長高，甚至滿出冰杯，畫面超級有趣，接下來大口開喝，凝固的冰沙附著著滿滿啤酒味，喝起來順喉又不會太苦，夏天喝沁涼又爽快！

個人特讚海鮮組合 泰山香濃椰奶湯

泰山香濃椰奶湯是店裡人氣招牌，幾乎每桌必點，特別是嚴選正統椰漿與各種南洋香料熬煮，完美詮釋泰式的靈魂，尤其是入口後的椰奶香馥郁芬芳，滋味鮮醇又有淡淡南洋薑香，整個風味不顯得膩口，是一款大人小孩都喜歡的湯底！

個人特讚海鮮組合 魚蛤雙拼(魚片.蛤蜊)

阿文很愛海鮮，所以點了一盤魚蛤雙拼，裡面有厚實飽滿的鯛魚片，口感細緻又鮮甜，另外蛤蜊的尺寸約十元硬幣大，數量約有14顆左右，肉質顆顆飽滿，吃起來鮮度十足。

個人特讚海鮮組合 泰山秘制嫩雞柳

泰山秘制嫩雞柳真的很優秀，每次來絕不能錯過。看似簡單平凡的雞柳，卻是鍋泰山特別秘制的一道肉品，更驚艷是肉盤中間橫躺一顆超邪惡的金黃蛋液，用筷子夾起雞柳沾少許蛋液下鍋煮，待肉熟後一口咬下，口感嫩到無話說，一點也不覺得柴，真的肖賀甲～

個人極品雙享 泰山冬陰功

熟客老饕都是直接點泰國名湯泰山冬陰功，光是湯頭用料非常實在，基底主要用獨門泰式香料、新鮮香茅、南洋薑、檸檬葉製作，湯頭喝起來酸中帶辣，尾韻有些許甘甜韻，層次感十分豐富，無論是煮肉品或者海鮮，口味都很契合。

個人極品雙享 安格斯精選牛小排

無肉不歡就是要來一盤7oz的安格斯精選牛小排，滿滿一盤的肉片給的量有夠霸氣，每片如大理石斑的油花分布均勻，肉質鮮嫩豐腴，於湯頭中輕涮幾秒，肉質鮮嫩多汁還帶有淡淡甜韻，光是這盤肉涮泰山冬陰功吃得有夠過癮！

個人極品雙享 草蝦蹦蹦拼盤

大人小孩都愛的草蝦蹦蹦拼盤，內容物有兩尾大草蝦、10顆比五十元硬幣大的蛤蠣，放在湯頭裡面熬煮使海鮮的鮮味融入其中，草蝦新鮮又好脫殼，咬起來鮮彈脆口，蛤仔煮完後的肉質飽滿又鮮甜，食材鮮度沒話說，光是搭配海鮮一起煮超加分～

泰山打拋豬肉飯(加購換)

內行都點這碗銷魂泰山打拋豬肉飯，鹹香微辣的打拋豬肉燥、長豆、小番茄淋在白飯上真的很絕配，一口吃下去鹹香味十足，還有帶勁的酸辣味，肉燥嫩不柴口，口口都滿足！

紫薯粉Q麵(加購)

紫薯粉Q麵是鍋泰山的新產品，麵條是用紫薯粉製作，口感和一般冬粉不同，吃起來Ｑ中帶勁，有些許的嚼感，若喜歡吃重口味，可以加特製酸辣醬，層次感更豐富。

精選商品5點兌換櫻桃鴨

每次來鍋泰山都會使用LINE點數換肉品，這次我們用五點兌換櫻桃鴨，給的肉量誠意滿滿，算一算約有19片左右，霸氣的不怕饕客兌換，就是要讓大家吃好吃滿。櫻桃鴨有的像粉嫩色的牛肉，油花分布均勻，肉質吃起來油脂豐富，帶有嫩感和肉汁，咀嚼時也沒什麼腥味，第一次吃櫻桃鴨挺好吃！

鮮嫩小卷(單點)

最近真的很愛吃海鮮，單點一份鮮嫩小卷，裡面共三尾，每隻肥美又巨大，放進鍋物裡熬煮肉質新鮮又Q嫩，吃起來不會太韌，是彈牙又好咬的口感，值得一提放在泰山冬陰功湯頭煮，小卷伴隨著酸酸辣辣湯頭，風味更是一絕，一不小心就瞬間被秒殺。

整體心得：全新升級的鍋泰山南洋鍋物二代店，將菜盤改成自助式蔬菜吧，想吃多少自己夾，完全造福愛吃菜的讀者，像我最近飲食控制真的需要大量蔬菜，他們家蔬菜吧超有誠意，食材就有30種以上完全正中我心，害我假日都想飛奔大里店用餐，只可惜員林店場地有限，目前還沒有自助式蔬菜吧，看完介紹有沒有很心動，那就快跟著NANA來去台中大里店呷火鍋吧！

鍋泰山南洋鍋物-台中大里店

地址:台中市大里區大明路262號

營業時間:平日11:30~14:30、17:30~22:00／六日11:00~22:00

電話:04-2482 3033

粉絲團:鍋泰山南洋鍋物-台中大里店

官網:鍋泰山南洋鍋物

大里店預約訂位連結：https://gotarzen.com/hrm0