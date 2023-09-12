為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > （善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～9/14日滿月活動通通打八折！當日便當只要80元起～青島自助餐菜單

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～9/14日滿月活動通通打八折！當日便當只要80元起～青島自助餐菜單

2023-09-12 17:45:14 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：105
share
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1345篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：青島自助餐
place台北市中正區青島東路7號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

青島自助餐開業才一個月我就來了，幾乎每天都會經過，生意相當好，這邊之前賣冰閒置許久，好不容易重新開幕~

成為善導寺華山商圈用餐新選擇~但現在自助餐價格都不低，主要食材都上漲，吃下來都要一百左右！不過菜色比較有變化，可以挑選自己愛的配菜～

青島自助餐也有便當８０元起，價格經濟實惠，快速又方便，每天限量販售想吃建議１１點多就來報到喔！

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

青島自助餐優惠

～9/14日青島自助餐滿月活動自助餐八折，便當就沒有額外折扣，不過因為是目測計價，價格稍微浮動，以現場為主～

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

青島自助餐價目表

提供品項的參考價格，比較有依據，最便宜的豆腐、紅蘿蔔只要十元，當然不能錯過～一定要夾起來！

便當也可以客製化，雞丁跟豬柳系列都８０元，最貴的大雞腿也只要１１０元就可以吃到

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

我吃過幾次便當這次來買自助餐，分享這次消費經驗跟心得給大家參考～餐具算乾淨，但夾子有一點點油油的，分成內用跟外帶，跟一般自助餐差不多～

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

大約４０種左右的菜色，選擇算是豐富，蠻多菜色都是我喜歡的，而且蠻衛生乾淨，調味也不會過頭抓得剛剛好

 

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

我朋友夾了魚跟雞腿肉，夾了不少價格２３５元，打完八折１８８元，以現在物價來說算是還可以接受～

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

我小資族朋友都夾豆腐，想說多補充蛋白質，滷豆腐一份才１０元，麻婆豆腐１５元，價格算是公開透明～不怕被坑

 

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

內用空間不大，算乾淨衛生，主要都是吧台座位，不適合人多來用餐～

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

這次我的便當１２５元打折後１００元，滷豆腐、紅蘿蔔都１０元，炒牛肉４０元，蕈菇２５元，白飯１０元

其他我猜冬粉１５元、豆干１５元，所以價格１２５元算是可以接受的範圍，吃得很飽很滿足～

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

青島自助餐便當

 

 

 

便當８０元起最貴的雞腿１１０元，價格算ＯＫ可以接受，５個配菜蠻豐富，當日現做每天都賣光光～

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

我選擇的糖醋雞丁便當80元，快速又方便，５種大眾化配菜，蠻物超所值，可以飽餐一頓算是蠻方便～

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

雞丁調味不錯，雞肉不會太乾澀，感覺有先過油，帶點甜甜的滋味大小朋友都會喜歡～

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

宮保雞丁便當80元，雞肉炒得很香，雖然份量不算多，但滋味不錯～

還有多款湯品選擇，離峰時間還有折五元的優惠，綠豆湯只要定價十元而已，相當划算便宜，也符合使用者付費的概念ＸＤ

（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～

💭店家資訊 青島自助餐
🏠地址: 台北市中正區青島東路7號
🚌交通: 捷運善導寺站5分鐘
☎️電話: 2356-7851
⏰時間: 10:30-14:00 16:30-20:00
😪公休: 無休
💰消費: 現金
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406630321


檢視較大的地圖

創作者介紹
創作者 省錢王Jet吃喝玩 的頭像
省錢王Jet吃喝玩

省錢王Jet吃喝玩樂趣




檢舉
share
chevron_left

＋（新竹飲料）三十茶新竹金山店～全台連鎖健康

＊（水餃推薦）阿琴水餃～內湖近30年正宗眷村水

chevron_right
延伸閱讀

【狀元腿庫飯】吃肉大好、古早的軟滑肉濃滋味~

 沾墨點落

＋（台北娘惹糕）艷麗南洋鹹甜食 台北信義快閃店～新竹知名南洋點心插旗台北！只有6個月想吃手腳要快～

 省錢王JET吃喝玩樂趣

台東市-鷗咖啡 台東旗艦店 AU CAFE

 海爸

＋（北投甜點）一事製菓～網路上超推美味手做甜點！酥脆餅皮、鹹甜內餡、泰奶和抹茶都好吃！

 省錢王JET吃喝玩樂趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1345篇

合作邀約 choujet2018@gmail.com 更多平台 https://linktr.ee/jetpeter
作者的其它文章
同類據點
阿琴水餃 照片

阿琴水餃

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區
興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店 照片

興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市士林區
牛將軍小館 照片

牛將軍小館

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區
日海海鮮店 照片

日海海鮮店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
武食堂 照片

武食堂

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up