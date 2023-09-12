（善導寺自助餐）青島自助餐～2023年全新開幕自助餐專賣店～9/14日滿月活動通通打八折！當日便當只要80元起～青島自助餐菜單

青島自助餐開業才一個月我就來了，幾乎每天都會經過，生意相當好，這邊之前賣冰閒置許久，好不容易重新開幕~

成為善導寺華山商圈用餐新選擇~但現在自助餐價格都不低，主要食材都上漲，吃下來都要一百左右！不過菜色比較有變化，可以挑選自己愛的配菜～

青島自助餐也有便當８０元起，價格經濟實惠，快速又方便，每天限量販售想吃建議１１點多就來報到喔！

青島自助餐優惠

～9/14日青島自助餐滿月活動自助餐八折，便當就沒有額外折扣，不過因為是目測計價，價格稍微浮動，以現場為主～

青島自助餐價目表

提供品項的參考價格，比較有依據，最便宜的豆腐、紅蘿蔔只要十元，當然不能錯過～一定要夾起來！

便當也可以客製化，雞丁跟豬柳系列都８０元，最貴的大雞腿也只要１１０元就可以吃到

我吃過幾次便當這次來買自助餐，分享這次消費經驗跟心得給大家參考～餐具算乾淨，但夾子有一點點油油的，分成內用跟外帶，跟一般自助餐差不多～

大約４０種左右的菜色，選擇算是豐富，蠻多菜色都是我喜歡的，而且蠻衛生乾淨，調味也不會過頭抓得剛剛好

我朋友夾了魚跟雞腿肉，夾了不少價格２３５元，打完八折１８８元，以現在物價來說算是還可以接受～

我小資族朋友都夾豆腐，想說多補充蛋白質，滷豆腐一份才１０元，麻婆豆腐１５元，價格算是公開透明～不怕被坑

內用空間不大，算乾淨衛生，主要都是吧台座位，不適合人多來用餐～

這次我的便當１２５元打折後１００元，滷豆腐、紅蘿蔔都１０元，炒牛肉４０元，蕈菇２５元，白飯１０元

其他我猜冬粉１５元、豆干１５元，所以價格１２５元算是可以接受的範圍，吃得很飽很滿足～

青島自助餐便當

便當８０元起最貴的雞腿１１０元，價格算ＯＫ可以接受，５個配菜蠻豐富，當日現做每天都賣光光～

我選擇的糖醋雞丁便當80元，快速又方便，５種大眾化配菜，蠻物超所值，可以飽餐一頓算是蠻方便～

雞丁調味不錯，雞肉不會太乾澀，感覺有先過油，帶點甜甜的滋味大小朋友都會喜歡～

宮保雞丁便當80元，雞肉炒得很香，雖然份量不算多，但滋味不錯～

還有多款湯品選擇，離峰時間還有折五元的優惠，綠豆湯只要定價十元而已，相當划算便宜，也符合使用者付費的概念ＸＤ

💭店家資訊 青島自助餐

🏠地址: 台北市中正區青島東路7號

🚌交通: 捷運善導寺站5分鐘

☎️電話: 2356-7851

⏰時間: 10:30-14:00 16:30-20:00

😪公休: 無休

💰消費: 現金

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406630321



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