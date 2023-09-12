▌新北美食 ▌『望海亭海鮮餐廳』｜野柳60年老字號，自家漁船當日新鮮捕撈，價格公開透明，活龍蝦680元起吃開吃！

野柳地質公園週邊野柳美食餐廳超多，不知道怎麼選的話，黃太太我推薦北海岸美食、野柳在傳承三代的60年老字號「望海亭海鮮餐廳」，他們的海鮮由自家漁船當日新鮮捕撈、價格相對公道且完全公開透明，不怕吃飽看到帳單嚇到傻眼！除了台灣人也很多外國人慕名而來，韓國人還評價為『一輩子難忘的美食』！難怪google評價3千多則還保持4.3顆星！

●望海亭海鮮餐廳｜在哪裡？怎麼去？

官方網站｜粉絲專頁｜營業時間 週一上午11:00 – 下午7:00 週四~週五上午11:00 – 下午8:00 週六-日上午10:30 – 下午8:00

店家電話｜02 2492 1605

店家地址｜新北市萬里區野柳里港東路162-15號

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●望海亭海鮮餐廳｜店家內外環境

「望海亭海鮮餐廳」位置就位於野柳海洋公園的入口附近，如果搭乘巴士客運，下車處稍微往前走30秒就會看到他們大大的招牌，大紅色的很好認！開車來的話，用餐可折抵他們特約停車場的停車費！

有別於一般觀光區的海鮮餐廳只標示模糊不清的『時價』，每種海鮮都直接秀上價格，也不會有什麼另一個菜單，完全公開透明，難怪在地經營到第三代仍是好評滿滿，黃先生也都只介紹這間給韓國人！

各種鮮蝦、龍蝦、蚌類、魚類(石斑)等，種類眾多且新鮮！

現場秤重後，若有自己喜歡的烹調方式可跟店家告知，配合客製化烹調，非常親切友善！

但我每次都是直接交給他們處理，每次都很滿意！老字號手感的實力超強！

●望海亭海鮮餐廳｜現撈海鮮

他們價格很實在，所以不小心就會點一整桌，但幸好價格透明公開標示不用害怕！對了，因為他們菜單真的很豐富，第一次來如果不知如何下手，可參考我們推薦的這幾樣必點菜色！先來分享現撈秤斤的活海鮮，能有什麼吃法呢？

鮮蒸活九孔鮑魚

「望海亭海鮮餐廳」特選最大顆、頂級的九孔鮑，上桌時還在扭動呢(很抱歉)！九孔鮑固醇含量低，加上脆甜彈牙的口感，很容易一上桌就被大家秒殺！

鹽烤龍蝦

「望海亭海鮮餐廳」光是龍蝦種類就很多種，我其實搞不太清楚這是哪種，不過能確定活龍蝦果然光口感就完勝，Q彈龍蝦肉口口充滿清甜海味，完全不做任何調味也好好吃。

清蒸花蟹

秋蟹季節即將來到，當季活體海鮮來「望海亭海鮮餐廳」吃就沒錯了！自家漁船捕撈不過二手，就算時價也相當公道！且新鮮到完全不用沾醬，大大吸一口都是自然芬香的甜味！

洋蔥蛋蟹

為了讓兩種螃蟹能有不同的吃法，店家推薦三點蟹換成鮮炒，主廚用洋蔥絲等以辛香料爆香後，再打入蛋汁燒熟，更加豐富的淳濃香甜，跟清蒸完全不一樣口感！

現撈深海石斑一魚兩吃

我覺得「望海亭海鮮餐廳」還有一大優點就是佐料調味其實很少，不但更健康且更能吃出現撈的新鮮！光是淋上清淡醬油的深海石斑，在我心中已媲美米其林！更何況價格比我想像中還便宜很多，石斑魚這價位真是吃到賺到！魚骨跟魚頭店家會做成鮮魚湯，美味湯頭讓超飽的我們還是忍不住多喝幾口！

蒜泥生蠔

為改良生蠔較重的腥味，「望海亭海鮮餐廳」以蒜泥跟醬料先稍微蒸煮，這些調味自然蒸燻到生蠔上，不影響生蠔本身的鮮甜不過完全去掉腥味，非常好吃！

生蠔本人真的很大顆，芒果小手手握不住！吃起來無敵過癮！

●望海亭海鮮餐廳｜更詳細的望海亭介紹

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