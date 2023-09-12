宜蘭最經典的復古餐廳 - 碧云餐廳，親子同樂的最佳去處，時光機般的五零年代體驗

當提到宜蘭的復古餐廳時，絕對不能忽略碧云懷舊餐廳，這家餐廳原本叫做駿懷舊餐廳

但現在已經遷移到嶄新的場地，新的地點提供更寬敞的環境，佈置也更具懷舊風情

可以說，這裡就像是宜蘭的時光隧道，讓人仿佛回到了寶島時代村的年代

碧云餐廳有單點跟合菜的部分，我們來用餐的時候是點合菜，這樣就不用煩惱要吃什麼菜

來用餐前，最好先電話預約，因為很多跟團的旅遊社都會來這裡用餐

假日的時候真的是一位難求，有錢還吃不到呢

碧云餐廳

電話：03 933 3798

地址：宜蘭縣宜蘭市黎明路406號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

白飯是裝在一大桶木桶裡的，滿滿一大桶，

以前我們家也曾經使用過這樣的木桶，每當看到它，就會湧上許多美好的回憶

涼拌荷包蛋，就是把一些生菜沙拉跟蛋拌在一起吃，口感蠻不錯的

黑嚕嚕是一道以炒過的肉燥為主要，炒過的肉燥會釋放出濃郁的肉香，使口感更豐富

拌白飯吃真的是很下飯，吃起來不死鹹，是台灣小必吃之一

鄉村西魯肉可以說是老一輩兒時的佳餚，以前要這道菜都是宴客才吃的到

這道菜的做法也是相當特別，首先以大白菜等蔬菜做底，然後加入炸得酥脆的蛋酥、勾芡等等

豐富的層次感，讓人一口接一口，停不下來，讓人充滿了懷舊和幸福的感覺

這道XO油條鮮蚵也是超下飯的，鮮蚵顆顆飽滿，吃進嘴裡大大滿足

味噌鮮魚湯好喝不死鹹，魚肉超嫩又多

這黃金辣椒蝦也是必點必吃的菜色之一，蝦肉吃起來嫩又Q彈

醬汁吃起來酸酸甜甜， 配上一旁的麵包真的是超好吃的

清炒高麗菜，很脆又甜

鹹冬瓜海上鮮，魚肉鮮美，有刺要小心

單點菜單

碧云餐廳店門口放了老闆兩台愛車，非常的蝦趴

彎腰郵筒這裡也看的見XD

原子小金剛這裡也有

好多明星都來這裡用餐過呢

碧云用餐空間非常的寬敞，就算是家庭聚會、公司行號聚餐都沒有問題

電燈是斗笠的造型，好可愛

看到這碧云柑仔店有沒有讓你回憶到，小時候拿銅板去柑仔店買冰吃啊XD

來黑貓雲冰果室轉一下叭噗，一次只要10元

鋼琴跟電話筒造景讓你拍好拍滿

餐廳的2F也有座位，不過開放給大團的旅客用

2F還有理髮廳跟旗袍店

櫥窗上擺上都是來店裡用過餐的名人，下次你來店裡用餐就能看到

整體來說餐點味道還算不錯，店裡的環境才是吸睛的一環，有來宜蘭真的是必來吃

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

文章標籤