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魯櫃冷式滷味橘亭店-台中冷滷味推薦，食材新鮮，選擇多樣化，獨家配方每日新鮮現滷，還有多種拼盤系列，超適合野餐、露營

2023-09-12 21:15:51 Cindy Chen 人氣：95
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窩客好文

Cindy Chen

發表篇數：92篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：魯櫃冷式滷味橘亭店
phone09-0842-2036
place台中市南區美村南路68-8號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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台中冷滷味推薦

鄰近台中南區健康黃昏市場

魯櫃冷式滷味橘亭店

是在地友人推薦我一定要去買來吃看看

這家主打食材新鮮，新鮮滷製

不添加任何人工防腐劑甚至是化學添加劑

沒有過多的調味

讓你更能吃得到食材本身的原汁原味

在炎炎夏日沒胃口、不想下廚買回家當配菜

甚至晚上想來個下酒菜都超適合

魯櫃冷式滷味橘亭店停車交通資訊

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鄰近健康黃昏市場的「魯櫃冷式滷味橘亭店

座落在美村南路工學路的交叉口不遠處

騎車來買好吃的冷滷味，店門口就可以直接停放

像我們開車來是停在附近商場的收費停車場

如果不想停車也可以先打電話預約

等取餐時間到再前往取餐也可以

店家主打外帶，另外也有配合的外送平台

魯櫃冷式滷味橘亭店環境

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位在美村南路上的魯櫃冷式滷味橘亭店

木作攤車看起來超有質感

搭配鮮豔橘色的LOGO及配色

看起來相當活潑可愛

魯櫃冷式滷味橘亭店的品項非常多樣化

食材整齊地陳列在玻璃櫃中

看起來都很新鮮

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讓我每一種都好想點來吃看看

魯櫃冷式滷味橘亭店菜單

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魯櫃冷式滷味橘亭店品項多，價格也相當親民

除了常見的滷味食材

還有店家純手工特製的招牌酸菜

限量的黃金果釀泡菜紅禧香辣泡菜可選購

所有品項皆可單點外

另外也有提供7種拼盤可以讓大家挑選

非常適合有選擇障礙

人多聚會甚至是野餐露營的好選擇

所有的餐點都是現點現切

尤其蔬菜跟肉品每一份都會秤重

所以不用擔心每次點的時候份量會不一樣

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如果不添加香油或者是馬上吃的

可以請老闆娘把調味包、蔥花及酸菜另外包喔~

因為每次點冷滷真的很容易選擇障礙

又加上每一種都好想吃

所以這次乾脆就直接點兩個拼盤帶回家享用

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魯櫃冷式滷味橘亭店評價

菜多多拼盤 $240

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如果喜歡吃蔬菜我非常推薦菜多多拼盤

拼盤裡面一共有7種品項加一份素腰花

每一種給的份量都蠻多的

尤其這樣整齊的裝成一盤看起來又更加有食慾

今天搭配的有木耳、杏鮑菇、玉米筍

花椰菜、高麗菜、小黃瓜

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今天店家的蔬菜準備的品項沒有那麼多種

所以幫我換成一份豆包

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拼盤的部分，店家會把蔥花跟酸菜另外包

開盒享用的時候再自己撒上去就可以啦

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單吃的時候每一種蔬菜吃起來都非常的新鮮

滷汁的味道也不會過重

這種炎炎夏日吃起來真的是格外清爽

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我自己非常喜歡店家的豆包

豆包經過分切，剛剛好的大小也方便一口享用

不僅能吃到多層感的層次

還能吃到豆包本身的香氣喔~

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素腰花吃起來Q脆Q脆的口感

連平常不太吃素料的我

第一次吃是覺得還不錯啦~

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因為今天我點的是拼盤

所以就請店家幫我把醬料另外包

因為這樣如果當天沒吃完

還可以放到冰箱隔天再吃

店家附上基本淋醬及辣醬

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滷汁淋醬的部份，吃起來鹹甜也不死鹹

搭配蔬菜一起吃更能把蔬菜的甜往上提升

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辣醬的部分我自己覺得是屬於小辣等級

搭配著一起吃還蠻唰嘴的

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福多多拼盤 $399

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這一份福多多拼盤真的是婆婆媽媽的最愛

只要買一份回家就能當配菜直接上桌

裡面有牛肚、鴨脆腸、豬腱子、手工貢丸

百頁豆腐、豆皮串、芋頭粿、海帶*3

豆干*3、高麗菜、小黃瓜、黃金/紅禧泡菜2擇1

因為我自己有另外買一份菜多多拼盤

蔬菜的部分

就請老闆娘幫我換成豬耳朵跟鴨心

然後再補差價

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整盤拿起來是非常的有份量

老闆娘把每一種食材一區一區的排好

如果家裡有朋友來買一份拼盤

一邊聊天一邊當下酒菜

不僅很夠吃也很有面子

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這一份簡直就是肉肉控的最愛

雖然裡面不是什麼大魚大肉的

尤其牛肚、鴨脆腸、豬腱子

手工貢丸、豬耳朵及鴨心

不管是單吃或搭配淋醬一起吃都很唰嘴

真的是越嚼越耐吃的食材

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尤其如果追劇或是當下酒菜根本超完美

芋頭粿我自己非常喜歡

Q軟中還能吃到芋頭條鬆綿的口感

真的是超好吃的

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豆干及百頁豆腐吃起來

口感都蠻細緻的

吃起來有著淡淡的滷汁香味

單吃也不用擔心口味太重

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豆皮則是吸飽了滿滿的醬汁

吃起來有微微爆汁感~

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海帶吃起來的口感是比較脆口的

如果可以更軟爛再稍微入味一點就更完美了

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購買福多多拼盤

還有黃金泡菜及紅禧香辣泡菜擇一

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黃金色澤的黃金泡菜

味道吃起來微辛辣微甜

泡菜口感脆中帶軟還蠻入味的~

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喜歡吃辣的人就蠻推薦紅禧香辣泡菜

辣度大概是小辣等級

吃起來更加脆口而且帶點微酸的風味

非常開胃解膩

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魯櫃冷式滷味橘亭店的口味真的很不錯

滷味本身口味不會過重，但卻是有入味的

而且也不會掩蓋食材本身的原味

如果平常害怕醬汁調味過鹹或是過甜的人

有機會可以來嚐鮮看看

喜歡吃冷滷味的人更是不要錯過了

魯櫃冷式滷味橘亭店我非常推薦給大家

 

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✩ 店家資訊 ✩

魯櫃冷式滷味橘亭店

【地址】：台中市南區美村南路68-8號

【電話】：0908-422036

【時間】：15:30~22:30 (週一公休)


檢視較大的地圖

 

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

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文章標籤

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