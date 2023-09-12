魯櫃冷式滷味橘亭店-台中冷滷味推薦，食材新鮮，選擇多樣化，獨家配方每日新鮮現滷，還有多種拼盤系列，超適合野餐、露營

台中冷滷味推薦

鄰近台中南區健康黃昏市場的

「魯櫃冷式滷味橘亭店」

是在地友人推薦我一定要去買來吃看看

這家主打食材新鮮，新鮮滷製

不添加任何人工防腐劑甚至是化學添加劑

沒有過多的調味

讓你更能吃得到食材本身的原汁原味

在炎炎夏日沒胃口、不想下廚買回家當配菜

甚至晚上想來個下酒菜都超適合

魯櫃冷式滷味橘亭店停車交通資訊

鄰近健康黃昏市場的「魯櫃冷式滷味橘亭店」

座落在美村南路及工學路的交叉口不遠處

騎車來買好吃的冷滷味，店門口就可以直接停放

像我們開車來是停在附近商場的收費停車場

如果不想停車也可以先打電話預約

等取餐時間到再前往取餐也可以

店家主打外帶，另外也有配合的外送平台

魯櫃冷式滷味橘亭店環境

位在美村南路上的魯櫃冷式滷味橘亭店

木作攤車看起來超有質感

搭配鮮豔橘色的LOGO及配色

看起來相當活潑可愛

魯櫃冷式滷味橘亭店的品項非常多樣化

食材整齊地陳列在玻璃櫃中

看起來都很新鮮

讓我每一種都好想點來吃看看

魯櫃冷式滷味橘亭店菜單

魯櫃冷式滷味橘亭店品項多，價格也相當親民

除了常見的滷味食材

還有店家純手工特製的招牌酸菜

限量的黃金果釀泡菜和紅禧香辣泡菜可選購

所有品項皆可單點外

另外也有提供7種拼盤可以讓大家挑選

非常適合有選擇障礙

人多聚會甚至是野餐露營的好選擇

所有的餐點都是現點現切

尤其蔬菜跟肉品每一份都會秤重

所以不用擔心每次點的時候份量會不一樣

如果不添加香油或者是馬上吃的

可以請老闆娘把調味包、蔥花及酸菜另外包喔~

因為每次點冷滷真的很容易選擇障礙

又加上每一種都好想吃

所以這次乾脆就直接點兩個拼盤帶回家享用

魯櫃冷式滷味橘亭店評價

菜多多拼盤 $240

如果喜歡吃蔬菜我非常推薦菜多多拼盤

拼盤裡面一共有7種品項加一份素腰花

每一種給的份量都蠻多的

尤其這樣整齊的裝成一盤看起來又更加有食慾

今天搭配的有木耳、杏鮑菇、玉米筍

花椰菜、高麗菜、小黃瓜

今天店家的蔬菜準備的品項沒有那麼多種

所以幫我換成一份豆包

拼盤的部分，店家會把蔥花跟酸菜另外包

開盒享用的時候再自己撒上去就可以啦

單吃的時候每一種蔬菜吃起來都非常的新鮮

滷汁的味道也不會過重

這種炎炎夏日吃起來真的是格外清爽

我自己非常喜歡店家的豆包

豆包經過分切，剛剛好的大小也方便一口享用

不僅能吃到多層感的層次

還能吃到豆包本身的香氣喔~

素腰花吃起來Q脆Q脆的口感

連平常不太吃素料的我

第一次吃是覺得還不錯啦~

因為今天我點的是拼盤

所以就請店家幫我把醬料另外包

因為這樣如果當天沒吃完

還可以放到冰箱隔天再吃

店家附上基本淋醬及辣醬

滷汁淋醬的部份，吃起來鹹甜也不死鹹

搭配蔬菜一起吃更能把蔬菜的甜往上提升

辣醬的部分我自己覺得是屬於小辣等級

搭配著一起吃還蠻唰嘴的

福多多拼盤 $399

這一份福多多拼盤真的是婆婆媽媽的最愛

只要買一份回家就能當配菜直接上桌

裡面有牛肚、鴨脆腸、豬腱子、手工貢丸

百頁豆腐、豆皮串、芋頭粿、海帶*3

豆干*3、高麗菜、小黃瓜、黃金/紅禧泡菜2擇1

因為我自己有另外買一份菜多多拼盤

蔬菜的部分

就請老闆娘幫我換成豬耳朵跟鴨心

然後再補差價

整盤拿起來是非常的有份量

老闆娘把每一種食材一區一區的排好

如果家裡有朋友來買一份拼盤

一邊聊天一邊當下酒菜

不僅很夠吃也很有面子

這一份簡直就是肉肉控的最愛

雖然裡面不是什麼大魚大肉的

尤其牛肚、鴨脆腸、豬腱子

手工貢丸、豬耳朵及鴨心

不管是單吃或搭配淋醬一起吃都很唰嘴

真的是越嚼越耐吃的食材

尤其如果追劇或是當下酒菜根本超完美

芋頭粿我自己非常喜歡

Q軟中還能吃到芋頭條鬆綿的口感

真的是超好吃的

豆干及百頁豆腐吃起來

口感都蠻細緻的

吃起來有著淡淡的滷汁香味

單吃也不用擔心口味太重

豆皮則是吸飽了滿滿的醬汁

吃起來有微微爆汁感~

海帶吃起來的口感是比較脆口的

如果可以更軟爛再稍微入味一點就更完美了

購買福多多拼盤

還有黃金泡菜及紅禧香辣泡菜擇一

黃金色澤的黃金泡菜

味道吃起來微辛辣微甜

泡菜口感脆中帶軟還蠻入味的~

喜歡吃辣的人就蠻推薦紅禧香辣泡菜

辣度大概是小辣等級

吃起來更加脆口而且帶點微酸的風味

非常開胃解膩

魯櫃冷式滷味橘亭店的口味真的很不錯

滷味本身口味不會過重，但卻是有入味的

而且也不會掩蓋食材本身的原味

如果平常害怕醬汁調味過鹹或是過甜的人

有機會可以來嚐鮮看看

喜歡吃冷滷味的人更是不要錯過了

魯櫃冷式滷味橘亭店我非常推薦給大家

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✩ 店家資訊 ✩

【 魯櫃冷式滷味橘亭店 】

【地址】：台中市南區美村南路68-8號

【電話】：0908-422036

【時間】：15:30~22:30 (週一公休)



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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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